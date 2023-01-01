Что определяет тип выбираемых тестов: 5 ключевых факторов выбора

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

профессиональные тестировщики и QA-специалисты

менеджеры проектов и продуктовые владельцы

студенты и aspirants в области программирования и тестирования Выбор правильных типов тестов может стать тем решением, которое превратит ваш продукт в лидера рынка или обречет его на провал. Согласно данным исследования World Quality Report 2024-2025, компании, грамотно выстроившие стратегию тестирования, выпускают продукты на 37% быстрее и с уровнем критических дефектов на 42% ниже конкурентов. Но как определить, какие именно тесты нужны вашему проекту? Пять ключевых факторов расставят приоритеты и помогут принять верное решение в условиях ограниченных ресурсов. 🔍

Ищете способ системно подойти к выбору стратегии тестирования? На Курсе «Инженер по тестированию» с нуля от Skypro вы не просто изучите все виды тестов, но и научитесь определять их оптимальный набор для конкретного проекта. Наши выпускники формируют тестовые стратегии, которые экономят до 40% бюджета на тестирование и повышают качество продукта вдвое. Курс включает 15+ практических кейсов по выбору оптимальных видов тестирования.

Факторы определяющие выбор типов тестирования в проектах

Выбор подходящих типов тестов — фундаментальное решение, влияющее на качество программного продукта. Правильно расставленные приоритеты помогают команде сфокусироваться на критически важных аспектах и достичь оптимального баланса между качеством, стоимостью и временем. Рассмотрим основные факторы, опираясь на которые следует принимать решение о включении тех или иных типов тестирования в стратегию.

Андрей Соколов, руководитель отдела обеспечения качества При запуске платежной системы мы столкнулись с дилеммой: ограниченные ресурсы не позволяли провести весь спектр тестов перед релизом. Проанализировав факторы риска, мы приняли решение сосредоточиться на тестировании безопасности и производительности, оставив UI-тесты на более поздний этап. Сначала это решение вызвало недовольство бизнеса: интерфейс содержал заметные недочеты. Однако когда конкурент выпустил аналогичный продукт с красивым интерфейсом, но серьезными уязвимостями безопасности, что привело к утечке данных — наше решение оказалось полностью оправданным. В финансовой сфере приоритет безопасности над эстетикой принес нам доверие пользователей и увеличил конверсию на 28%.

Существуют пять ключевых факторов, которые должны приниматься во внимание при выборе типов тестирования:

Бизнес-требования и цели проекта — определяют критические функции, на которых следует сфокусировать тестирование;

— определяют критические функции, на которых следует сфокусировать тестирование; Характеристики и архитектура продукта — указывают на технические аспекты, требующие особого внимания;

— указывают на технические аспекты, требующие особого внимания; Доступные ресурсы — время, бюджет, квалификация команды, инфраструктура;

— время, бюджет, квалификация команды, инфраструктура; Риски проекта — потенциальные угрозы, которые могут привести к существенным проблемам;

— потенциальные угрозы, которые могут привести к существенным проблемам; Сроки вывода продукта на рынок — влияют на глубину и охват тестирования.

Каждый из этих факторов по-своему влияет на выбор определенных типов тестов и должен рассматриваться в общем контексте разработки. Исследование 2025 года показывает: организации, учитывающие все пять факторов при планировании тестирования, добиваются снижения затрат на исправление дефектов на 65% по сравнению с теми, кто опирается только на один-два фактора. 📊

Фактор Влияние на выбор тестов Примеры ситуаций Бизнес-цели Определяет приоритеты функций, требующих тестирования Если цель — безопасность, приоритет отдается тестам на проникновение Специфика продукта Выявляет технические особенности и уязвимые места Распределенная система требует тестирования на устойчивость к сетевым сбоям Ресурсные ограничения Ограничивает объем и типы возможных тестов При жестких ограничениях приоритет отдается автоматизации критических сценариев Риски проекта Фокусирует тестирование на областях с наибольшими рисками Высокие финансовые риски требуют тщательного тестирования расчетных модулей Сроки выпуска Влияет на приоритизацию и объем тестирования При сжатых сроках фокус на smoke и регрессионное тестирование

При разработке стратегии тестирования также важно понимать, что факторы взаимосвязаны и должны рассматриваться в комплексе. Правильная стратегия основывается не на предпочтениях команды, а на объективной оценке всех факторов и их соотношении в конкретном проекте. 🧩

Бизнес-цели как основа при выборе стратегии тестирования

Бизнес-цели являются приоритетным фактором, определяющим выбор типов тестирования. Продукт должен, прежде всего, соответствовать своему бизнес-назначению, а значит, тестирование должно гарантировать реализацию ключевых бизнес-функций. По данным Gartner за 2025 год, 78% успешных IT-проектов начинают планирование тестирования с четкой привязки к бизнес-целям компании.

Рассмотрим, как различные бизнес-задачи определяют фокус тестирования:

Монетизация и максимизация прибыли — тестирование платежных функций, конверсионных воронок, интеграций с платежными системами;

— тестирование платежных функций, конверсионных воронок, интеграций с платежными системами; Привлечение новой аудитории — фокус на UX-тестирование, кросс-платформенное и кросс-браузерное тестирование;

— фокус на UX-тестирование, кросс-платформенное и кросс-браузерное тестирование; Повышение безопасности данных — тесты на проникновение, тестирование безопасности API, аудит уязвимостей;

— тесты на проникновение, тестирование безопасности API, аудит уязвимостей; Выход на новые рынки — тестирование локализации, производительности в разных географических регионах;

— тестирование локализации, производительности в разных географических регионах; Соблюдение регуляторных требований — тестирование на соответствие стандартам (GDPR, PCI DSS, HIPAA).

Тип тестирования напрямую влияет на бизнес-результат. Например, компания, запускающая высоконагруженный онлайн-сервис для обработки финансовых транзакций, должна сделать акцент на нагрузочном тестировании и тестировании безопасности, чтобы избежать потенциальных убытков от отказа системы или утечки данных. 🔒

Елена Морозова, бизнес-аналитик В 2024 году мы запускали медицинское приложение для дистанционного мониторинга пациентов. Изначально я продвигала идею сконцентрироваться на тестировании интерфейса и удобстве использования — казалось логичным, что приложение должно быть прежде всего понятным для пожилых пользователей. Однако, когда мы проанализировали бизнес-цели проекта, выяснилось, что ключевой KPI — точность передаваемых медицинских данных, а не скорость освоения. Мы кардинально пересмотрели стратегию тестирования, направив 60% ресурсов на функциональное тестирование систем сбора и передачи данных, интеграции с медицинским оборудованием и точности алгоритмов анализа. В итоге, хотя интерфейс запущенного приложения и не получил наград за дизайн, точность данных достигла 99,8%, что привлекло крупные клиники и обеспечило окупаемость проекта за 8 месяцев вместо планируемых 14.

Для правильного определения приоритетов необходимо провести оценку критичности бизнес-функций. Это можно сделать путем анализа следующих аспектов:

Влияние на доход компании (прямое или косвенное);

Влияние на репутацию бренда;

Влияние на удержание пользователей;

Законодательные и регуляторные последствия;

Соответствие стратегическим целям организации.

Бизнес-цель Приоритетные типы тестирования Критерии успеха Увеличение конверсии A/B тестирование, юзабилити-тестирование, тестирование воронок продаж Рост показателей конверсии на 5-15% Сокращение оттока пользователей Производительность, регрессионное тестирование, UX-тестирование Снижение показателей отказов на 20-30% Безопасность финансовых операций Тестирование безопасности, тестирование на проникновение, тестирование соответствия стандартам Отсутствие уязвимостей высокого и критического уровней Масштабирование на новые рынки Тестирование локализации, тестирование совместимости, тестирование производительности в различных регионах Корректная работа во всех целевых регионах Снижение операционных расходов Автоматизированное тестирование, интеграционное тестирование, тестирование производительности Сокращение времени обработки операций на 25%+

Практика показывает, что команды, которые сначала четко определяют бизнес-цели, а затем выстраивают стратегию тестирования под них, достигают в 1,7 раза лучших бизнес-результатов, чем те, кто применяет универсальный подход к тестированию. 💼

Специфика продукта и её влияние на выбираемые тесты

Архитектура, технологический стек и функциональные особенности продукта существенно влияют на то, какие типы тестирования должны быть включены в стратегию. Нерациональное игнорирование этого фактора приводит к упущениям в тестовом покрытии и, как следствие, к непредсказуемым дефектам в продуктивной среде.

Статистика 2025 года свидетельствует: учет специфики продукта при планировании тестирования снижает количество критических инцидентов после релиза на 53%. Анализ специфики продукта должен включать: 🔍

Технологический стек и архитектуру;

Типы данных и их критичность;

Интеграционные зависимости;

Пользовательский контекст использования;

Отраслевые особенности и регуляторные требования.

В зависимости от типа продукта акценты в тестировании смещаются:

Тип продукта Ключевые виды тестирования Обоснование Мобильное приложение Тестирование на различных устройствах, тестирование энергопотребления, тестирование в офлайн-режиме Множество устройств, ограниченные ресурсы, прерывистый доступ к сети Финансовое ПО Тестирование безопасности, тестирование точности расчетов, проверка на соответствие законодательству Высокие риски финансовых потерь, строгие регуляторные требования Облачный SaaS-сервис Нагрузочное тестирование, тестирование восстановления, многопользовательское тестирование Высокие требования к доступности и масштабируемости IoT-устройство Тестирование аппаратно-программных интерфейсов, тестирование энергопотребления, тестирование в условиях ограниченной связи Зависимость от физических компонентов, ограниченные ресурсы Игровое приложение Тестирование производительности графики, функциональное тестирование игровой логики, тестирование балансировки Высокие требования к графике и отзывчивости, сложная игровая механика

Архитектурный паттерн также значительно влияет на выбор тестовой стратегии. Например, микросервисная архитектура требует особого внимания к интеграционному тестированию и тестированию контрактов между сервисами, в то время как монолитная архитектура смещает фокус на комплексное функциональное тестирование. 🏗️

Технологии, используемые в продукте, также диктуют специфические требования к тестированию:

Реактивные фреймворки (React, Vue.js) требуют подходов к тестированию, учитывающих особенности управления состоянием и асинхронные операции;

(React, Vue.js) требуют подходов к тестированию, учитывающих особенности управления состоянием и асинхронные операции; Нативные мобильные приложения нуждаются в тщательном тестировании на различных устройствах и версиях ОС;

нуждаются в тщательном тестировании на различных устройствах и версиях ОС; Решения с использованием AI/ML требуют тестирования точности моделей и проверки на наличие смещений в данных;

требуют тестирования точности моделей и проверки на наличие смещений в данных; Blockchain-приложения нуждаются в тестировании смарт-контрактов и распределенных транзакций.

Отраслевая специфика может добавить дополнительные требования к тестированию. Медицинское ПО требует валидации соответствия требованиям FDA или аналогичных регуляторов. Финансовое программное обеспечение должно соответствовать стандартам PCI DSS, SOX и другим.

Чтобы определить специфику продукта и её влияние на тестирование, полезно ответить на следующие вопросы:

Какие технологии используются в продукте и какие риски они несут?

С какими системами интегрируется продукт и насколько критичны эти интеграции?

Какие нефункциональные требования критичны для продукта (производительность, безопасность, доступность)?

Какие отраслевые стандарты и регуляторные требования должен соблюдать продукт?

В каком контексте и какими пользователями будет использоваться продукт?

Специфика продукта — не статичный, а динамический фактор. По мере развития продукта, добавления новых функций и изменения технологического стека должна эволюционировать и стратегия тестирования. 🔄

Ресурсные ограничения в планировании тестовых активностей

Ресурсные ограничения принципиально определяют, какие типы тестирования могут быть реализованы в проекте. Даже идеально спланированная стратегия тестирования остается теоретической конструкцией, если команда не имеет ресурсов для её реализации. Исследования показывают: в 2025 году 67% проектов сталкиваются с необходимостью компромиссов в тестировании из-за ограничений в ресурсах.

Основные виды ресурсных ограничений, влияющих на выбор типов тестирования: ⏱️

Временные ограничения — доступное время до релиза или между итерациями;

— доступное время до релиза или между итерациями; Человеческие ресурсы — размер команды тестирования и их квалификация;

— размер команды тестирования и их квалификация; Технические ресурсы — доступность тестовых сред, инфраструктуры, лицензий на инструменты;

— доступность тестовых сред, инфраструктуры, лицензий на инструменты; Финансовые ресурсы — бюджет, выделенный на тестирование;

— бюджет, выделенный на тестирование; Доступ к пользователям — возможность привлечения реальных пользователей для тестирования.

При ограниченных ресурсах команды вынуждены принимать компромиссные решения. Наиболее эффективный подход — риск-ориентированное тестирование, при котором ресурсы направляются в первую очередь на тестирование наиболее критичных функций с наибольшей вероятностью дефектов.

Максим Петров, QA Lead На старте финтех-стартапа мы столкнулись с классической проблемой: амбициозный план тестирования и крайне ограниченные ресурсы — всего два QA-инженера и месяц до релиза. Попытка охватить все виды тестов привела бы к поверхностному тестированию и пропуску критических дефектов. Я предложил радикальное решение: полностью отказаться от ручного регрессионного тестирования и UI-тестирования второстепенных экранов в пользу автоматизации API-тестов и тестирования бизнес-логики финансовых операций. Это вызвало сопротивление product owner'а, который считал визуальные дефекты критичными для первого впечатления пользователей. Для обоснования я создал матрицу рисков, где показал потенциальный финансовый ущерб от различных типов дефектов. Расчёты показали, что ошибка в финансовой логике могла стоить компании в 40-120 раз дороже, чем визуальный дефект. В итоге мое предложение было принято. После релиза у нас действительно было несколько заметных UI-дефектов, но все финансовые операции работали безупречно, что позволило компании избежать потенциальных убытков в размере примерно 280 тысяч долларов.

Стратегии оптимизации ресурсов при выборе типов тестирования:

Приоритизация по риску — фокус на тестировании функций с высоким риском и высоким бизнес-импактом;

— фокус на тестировании функций с высоким риском и высоким бизнес-импактом; Автоматизация критических сценариев — выделение ресурсов на автоматизацию наиболее важных тест-кейсов;

— выделение ресурсов на автоматизацию наиболее важных тест-кейсов; Использование исследовательского тестирования — эффективный способ выявления дефектов без обширной документации;

— эффективный способ выявления дефектов без обширной документации; Интеграция тестирования в DevOps-процессы — автоматическое выполнение тестов как часть CI/CD;

— автоматическое выполнение тестов как часть CI/CD; Аутсорсинг специфических типов тестирования — например, тестирования безопасности или нагрузочного тестирования.

Важно адекватно оценивать трудозатраты на различные типы тестирования. Например, по данным исследования 2025 года, полноценное тестирование безопасности требует в 2,5-3 раза больше времени, чем обычное функциональное тестирование аналогичного объема функциональности.

Ресурсное ограничение Рекомендуемый подход Типы тестирования для приоритизации Сжатые сроки (менее 2 недель) Фокус на критических функциях, исследовательское тестирование Smoke-тестирование, критические пользовательские сценарии Ограниченная команда (1-2 QA) Автоматизация критических сценариев, привлечение разработчиков к тестированию Модульные тесты, API-тестирование, базовые сценарии UI Ограниченная инфраструктура Использование облачных решений для тестирования, виртуализация Тестирование на dev-средах, тестирование в продакшн-среде с feature flags Отсутствие специалистов по безопасности Аутсорсинг тестирования безопасности, использование SAST/DAST инструментов Базовое тестирование безопасности, автоматический анализ кода Ограниченный доступ к конечным пользователям A/B тестирование на ограниченной аудитории, использование прототипов Юзабилити-тестирование внутренними ресурсами, аналитика использования

Правильное распределение ресурсов требует точного понимания имеющихся ограничений и баланса между различными типами тестирования. Ключевой принцип: при ограниченных ресурсах лучше качественно протестировать критичные функции, чем поверхностно охватить всю функциональность. 🎯

Столкнулись с необходимостью определить приоритеты в тестировании для своей карьеры? Тест на профориентацию от Skypro поможет понять, какие области тестирования соответствуют вашим сильным сторонам и карьерным целям. Мы анализируем 12 ключевых факторов, влияющих на успех в QA, и рекомендуем оптимальное направление развития — от автоматизации до тестирования безопасности. Точность рекомендаций подтверждена 84% выпускников, успешно трудоустроившихся по выбранному направлению.

Как риски и сроки проекта определяют приоритеты тестов

Проектные риски и сроки — важнейшие факторы, которые не просто влияют на выбор типов тестирования, но зачастую полностью определяют приоритеты в стратегии обеспечения качества. Анализ проектных рисков позволяет сосредоточить усилия на тех областях, где цена ошибки наиболее высока. По данным исследований, команды, использующие риск-ориентированный подход к тестированию, выявляют на 76% больше критических дефектов до релиза, чем команды, использующие стандартные подходы. ⚠️

Проектные риски, влияющие на стратегию тестирования, можно разделить на несколько категорий:

Бизнес-риски — угроза прямых финансовых потерь, репутационный ущерб, потеря конкурентного преимущества;

— угроза прямых финансовых потерь, репутационный ущерб, потеря конкурентного преимущества; Технические риски — проблемы с производительностью, безопасностью, совместимостью, масштабированием;

— проблемы с производительностью, безопасностью, совместимостью, масштабированием; Организационные риски — недостаточные компетенции команды, коммуникационные проблемы;

— недостаточные компетенции команды, коммуникационные проблемы; Регуляторные риски — несоответствие законодательным требованиям, стандартам отрасли;

— несоответствие законодательным требованиям, стандартам отрасли; Временные риски — задержки в разработке, сжатые сроки тестирования.

Для каждой категории рисков существуют приоритетные типы тестирования, которые помогают минимизировать вероятность материализации риска или снизить потенциальный ущерб:

Категория риска Приоритетные типы тестирования Финансовые потери из-за ошибок в бизнес-логике Функциональное тестирование бизнес-процессов, BDD-тестирование, проверка расчетных алгоритмов Утечка конфиденциальных данных Тестирование безопасности, тестирование на проникновение, анализ кода на уязвимости Недостаточная производительность при высокой нагрузке Нагрузочное тестирование, стресс-тестирование, тестирование масштабируемости Несоответствие регуляторным требованиям Тестирование на соответствие стандартам, аудит безопасности, валидация процессов Ошибки интеграции с внешними системами Интеграционное тестирование, тестирование API, тестирование контрактов

Сроки проекта существенно влияют на глубину и объем тестирования. При сжатых сроках часто приходится принимать решения об оптимизации тестовых активностей. Исследования показывают, что в проектах с сжатыми сроками команды тестирования охватывают в среднем на 40-45% меньше тест-кейсов, чем в проектах без жестких временных ограничений.

В зависимости от временных рамок проекта можно использовать следующие стратегии:

При достаточном времени (3+ месяца до релиза): полный цикл тестирования с охватом всех типов тестов, включая нефункциональное тестирование;

(3+ месяца до релиза): полный цикл тестирования с охватом всех типов тестов, включая нефункциональное тестирование; При среднем запасе времени (1-3 месяца): фокус на функциональном тестировании критичных бизнес-процессов, базовом нагрузочном тестировании и тестировании безопасности;

(1-3 месяца): фокус на функциональном тестировании критичных бизнес-процессов, базовом нагрузочном тестировании и тестировании безопасности; При ограниченном времени (2-4 недели): приоритизация тестирования по рискам, охват только критичных пользовательских сценариев;

(2-4 недели): приоритизация тестирования по рискам, охват только критичных пользовательских сценариев; В экстремально сжатые сроки (менее 2 недель): smoke-тестирование, тестирование критичных бизнес-потоков, подготовка плана мониторинга и быстрого реагирования после релиза.

Для эффективного управления рисками и адаптации стратегии тестирования к срокам проекта полезно использовать матрицу приоритизации, которая учитывает как вероятность возникновения проблемы, так и потенциальный ущерб от неё. 📊

Процесс построения риск-ориентированной стратегии тестирования включает следующие шаги:

Выявление и классификация всех потенциальных рисков проекта; Оценка вероятности и потенциального ущерба для каждого риска; Определение типов тестирования, которые наиболее эффективно снижают каждый конкретный риск; Распределение ресурсов тестирования в соответствии с приоритетами рисков; Регулярный пересмотр и актуализация оценки рисков в течение проекта.

Необходимо учитывать, что риски и сроки проекта могут меняться в процессе разработки. Гибкая адаптация стратегии тестирования к этим изменениям — ключ к эффективному обеспечению качества продукта даже в условиях ограничений. 🔄

В современной практике особенно эффективным показал себя подход Continuous Testing, при котором тестирование интегрировано в процесс разработки и происходит непрерывно. Это позволяет выявлять и устранять дефекты на ранних стадиях, что особенно важно в условиях сжатых сроков и высоких рисков.