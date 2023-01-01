Что нужно сдавать на аналитика: необходимые экзамены и навыки

Для кого эта статья:

будущие студенты и абитуриенты, желающие стать аналитиками

профессионалы, перенаправляющиеся в сферу аналитики

работодатели и HR-специалисты, заинтересованные в оценке кандидатов на позиции аналитиков

Профессия аналитика стремительно вошла в топ-3 самых востребованных специальностей 2025 года. Компании ищут не просто специалистов с дипломами, а людей, способных трансформировать хаос данных в стратегические решения. Но что действительно нужно сдавать и знать, чтобы стать успешным аналитиком? Какие экзамены определят ваше будущее, и какие навыки позволят не просто получить работу, а строить карьеру? Давайте разберемся в требованиях, которые откроют двери в мир профессиональной аналитики 📊.

Что нужно сдавать на аналитика: ключевые требования

Путь в профессию аналитика начинается задолго до трудоустройства – ещё в школе и университете закладываются фундаментальные знания, которые впоследствии становятся основой аналитического мышления. Для тех, кто только определяется с собственным направлением, важно понимать, какие предметы потребуются для поступления в профильные вузы 🎓.

В 2025 году для поступления на аналитические специальности необходимо сдать следующие предметы ЕГЭ:

Математика (профильный уровень) – обязательный предмет с рекомендуемыми 75+ баллами

– обязательный предмет с рекомендуемыми 75+ баллами Информатика – ключевой предмет для понимания основ работы с данными

– ключевой предмет для понимания основ работы с данными Русский язык – обязательный экзамен для всех направлений

– обязательный экзамен для всех направлений Физика/Иностранный язык – дополнительный предмет в зависимости от требований конкретного вуза

Особенно важно отметить возросшую роль информатики – если раньше многие вузы принимали физику как альтернативу, то сегодня информатика становится приоритетным предметом для большинства программ по аналитике данных.

Направление аналитики Приоритетные предметы ЕГЭ Средний проходной балл (2025) Бизнес-аналитика Математика, Информатика, Русский язык 260-280 Системный анализ Математика, Информатика, Физика 270-290 Финансовая аналитика Математика, Обществознание, Русский язык 265-285 Data Science Математика, Информатика, Английский язык 280-300

Для абитуриентов, планирующих поступление в магистратуру после получения степени бакалавра, потребуется сдача профильных внутренних экзаменов вуза. Эти испытания обычно включают:

Математический анализ и статистика

Основы программирования (часто Python или R)

Английский язык (технический)

Профильное собеседование

При этом важно понимать, что для работодателей университетское образование является необходимым, но недостаточным условием. Современный аналитик должен постоянно подтверждать актуальность своих навыков через профессиональные сертификации и практический опыт.

Анна Петрова, руководитель отдела аналитики: Когда я начинала свой путь в аналитике, мне казалось, что достаточно сдать хорошо ЕГЭ по математике и информатике, поступить в престижный вуз — и двери всех компаний будут открыты. Реальность оказалась иной. После выпуска из университета с красным дипломом я столкнулась с тем, что мои теоретические знания мало соответствовали практическим требованиям работодателей. На первом же собеседовании меня попросили написать SQL-запрос с несколькими JOIN и оконными функциями, а затем объяснить логику оптимизации. Я растерялась — в университете мы изучали теорию баз данных, но реальным запросам уделялось минимум времени. Мне пришлось взять паузу в поисках работы и за три месяца самостоятельно освоить не только SQL на продвинутом уровне, но и Python с библиотеками для анализа данных. Позже я сдала сертификационные экзамены Microsoft по работе с данными и Google Analytics, что наконец позволило получить первое место аналитика. Сейчас, отбирая кандидатов в свою команду, я всегда смотрю не столько на диплом, сколько на портфолио проектов и подтвержденные практические навыки.

Образовательный путь к профессии аналитика

Выбор образовательного маршрута существенно влияет на дальнейшую карьеру аналитика. В 2025 году наиболее востребованными стали следующие направления подготовки в вузах:

"Прикладная математика и информатика"

"Бизнес-информатика"

"Системный анализ и управление"

"Анализ данных"

"Экономическая безопасность" (с углубленным изучением аналитики)

Ключевое преимущество профильного образования в ведущих вузах — фундаментальная математическая подготовка, которая формирует аналитический склад мышления и позволяет легче осваивать новые методы анализа данных.

Однако традиционное высшее образование имеет существенный недостаток — отставание программ от актуальных потребностей рынка. По этой причине многие специалисты дополняют университетское образование профильными курсами и сертификационными программами.

Наиболее оптимальные образовательные траектории в 2025 году:

Уровень подготовки Формальное образование Дополнительная подготовка Ожидаемый результат Начальный Бакалавриат по направлению "Прикладная математика", "Информатика" Курсы по SQL, Python, визуализации данных Младший аналитик данных Средний Магистратура "Анализ данных", "Бизнес-аналитика" Сертификации Microsoft/Google, специализированные курсы Аналитик данных, бизнес-аналитик Продвинутый MBA с фокусом на аналитику или PhD Специализации в узких областях (финансовая аналитика, маркетинговая аналитика) Ведущий аналитик, руководитель отдела аналитики

Важно понимать, что современный рынок признает и альтернативные образовательные пути. Например, человек с непрофильным высшим образованием может пройти интенсивные курсы переподготовки длительностью 6-12 месяцев и получить необходимые навыки для старта в профессии аналитика.

Вне зависимости от выбранного образовательного маршрута, критически важным компонентом становится практика. Рекомендуется:

Участвовать в стажировках и практиках начиная со 2-3 курса университета

Формировать портфолио личных проектов по анализу данных

Принимать участие в хакатонах и соревнованиях по анализу данных (Kaggle и др.)

Сотрудничать с компаниями в рамках курсовых и дипломных работ

Именно практический опыт часто становится решающим фактором при трудоустройстве, даже при отсутствии диплома престижного вуза 💼.

Экзамены и сертификации для начинающих аналитиков

Помимо академического образования, профессиональные сертификации играют значительную роль в подтверждении квалификации аналитика. В 2025 году работодатели особенно ценят следующие сертификации:

Microsoft Certified: Data Analyst Associate — подтверждает навыки работы с Power BI и Excel

— подтверждает навыки работы с Power BI и Excel Google Data Analytics Certificate — комплексная программа для аналитиков с акцентом на инструменты Google

— комплексная программа для аналитиков с акцентом на инструменты Google Tableau Desktop Specialist/Certified Associate — подтверждает навыки визуализации данных

— подтверждает навыки визуализации данных SAS Certified Data Scientist — профессиональная сертификация для работы с платформой SAS

— профессиональная сертификация для работы с платформой SAS AWS Certified Data Analytics — для специалистов, работающих с облачными решениями Amazon

— для специалистов, работающих с облачными решениями Amazon Python Data Science Professional Certificate (IBM) — фокус на Python и его библиотеки для анализа

Эти сертификации не только подтверждают навыки, но и демонстрируют потенциальным работодателям вашу целеустремленность и профессиональный подход к развитию карьеры 📈.

Сергей Волков, технический рекрутер: За последние три года я провел более 600 интервью с кандидатами на позиции аналитиков разного уровня. Могу с уверенностью сказать — мы наблюдаем настоящую революцию в том, как компании оценивают специалистов по данным. В 2022 году диплом престижного вуза еще играл значительную роль, а к 2025 году акцент категорически сместился в сторону практических навыков. Помню показательный случай: мы рассматривали двух кандидатов на позицию аналитика данных. Первый окончил МГУ с отличием, но имел минимальный практический опыт. Второй получил образование в региональном университете, но за время учебы успел пройти специализацию по анализу данных на Coursera, получил несколько индустриальных сертификаций и самостоятельно реализовал три проекта с использованием реальных наборов данных, которые разместил на GitHub. В результате технического интервью второй кандидат продемонстрировал значительно более глубокое понимание SQL, Python и визуализации данных в реальных бизнес-сценариях. Он не просто знал синтаксис, но понимал, когда и почему следует применять те или иные подходы к анализу. Выбор был очевиден — мы приняли на работу кандидата с меньшим академическим престижем, но с более практичным подходом. Сейчас я рекомендую всем соискателям: не гонитесь за сертификатами ради галочки, выбирайте программы, которые дают реальные проекты для портфолио. И обязательно готовьтесь к практическим заданиям на собеседованиях — в 90% случаев мы просим написать SQL-запрос или проанализировать датасет прямо во время интервью.

Процесс получения профессиональных сертификаций обычно состоит из следующих этапов:

Предварительная подготовка – изучение требуемых материалов и программы экзамена Практика – решение задач, аналогичных тем, что встречаются на экзаменах Пробное тестирование – многие сертификационные программы предлагают демо-версии Сдача экзамена – обычно в формате компьютерного тестирования в авторизованных центрах Подтверждение квалификации – многие сертификации требуют периодического обновления

Стоит отметить, что стоимость сертификаций варьируется от 100 до 500 долларов, а время подготовки может занимать от 1 до 6 месяцев в зависимости от сложности и вашего исходного уровня подготовки.

Технические и софт-скилы для успеха в аналитике

Успешный аналитик — это специалист, обладающий сбалансированным набором технических навыков и личностных качеств. Рассмотрим ключевые компетенции, необходимые для успеха в профессии в 2025 году 🚀.

Технические навыки (hard skills):

SQL на продвинутом уровне — умение писать сложные запросы с подзапросами, оконными функциями, оптимизация запросов

— умение писать сложные запросы с подзапросами, оконными функциями, оптимизация запросов Python/R — знание библиотек для анализа данных (pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib)

— знание библиотек для анализа данных (pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib) Статистика и математический анализ — понимание статистических тестов, регрессионный анализ, проверка гипотез

— понимание статистических тестов, регрессионный анализ, проверка гипотез Инструменты визуализации — Tableau, Power BI, Looker Studio

— Tableau, Power BI, Looker Studio ETL-процессы — опыт работы с процессами извлечения, преобразования и загрузки данных

— опыт работы с процессами извлечения, преобразования и загрузки данных Машинное обучение — базовые модели для прогнозирования и классификации (для продвинутых позиций)

Важно помнить, что требования к техническим навыкам существенно различаются в зависимости от специализации. Например, финансовому аналитику необходимо глубокое знание финансового моделирования, а маркетинговому — инструментов веб-аналитики и attribution-моделей.

Личностные качества (soft skills):

Аналитическое мышление — способность структурировать проблемы и выявлять закономерности

— способность структурировать проблемы и выявлять закономерности Коммуникативные навыки — умение презентовать результаты анализа нетехническим специалистам

— умение презентовать результаты анализа нетехническим специалистам Бизнес-понимание — способность связывать данные с бизнес-процессами и целями компании

— способность связывать данные с бизнес-процессами и целями компании Критическое мышление — умение оценивать качество данных и подвергать сомнению результаты

— умение оценивать качество данных и подвергать сомнению результаты Проактивность и самоорганизация — способность самостоятельно определять направления анализа

— способность самостоятельно определять направления анализа Адаптивность — готовность осваивать новые инструменты и подходы

По данным исследований рынка труда, соотношение важности технических и "мягких" навыков для аналитиков в 2025 году составляет примерно 60:40, что подчеркивает возрастающую роль коммуникативных компетенций.

Ниже представлена матрица навыков для различных специализаций в аналитике:

Специализация Ключевые технические навыки Специфические инструменты Бизнес-аналитик SQL, Excel, визуализация данных BPMN, UML, системы управления требованиями Аналитик данных SQL, Python/R, статистика Pandas, Matplotlib, Jupyter Notebook Финансовый аналитик Excel, финансовое моделирование, SQL Bloomberg Terminal, финансовые информационные системы Маркетинговый аналитик SQL, статистика, А/В тестирование Google Analytics, Яндекс Метрика, CRM-системы Системный аналитик UML, SQL, моделирование процессов Enterprise Architect, Jira, системы управления требованиями

Как видно из таблицы, SQL остается универсальным требованием практически для всех направлений аналитики, что делает его освоение приоритетной задачей для начинающих специалистов.

Ориентироваться лучше всего на уровень Junior+ или Middle, так как стартовые позиции требуют уже сформированного набора практических навыков. Для достижения этого уровня рекомендуется сочетать теоретическое обучение с работой над реальными проектами (коммерческими или учебными) 📚.

Как подготовиться к сдаче экзаменов на аналитика

Подготовка к экзаменам и сертификациям в сфере аналитики требует системного подхода и грамотного планирования. Рассмотрим эффективную стратегию, которая поможет максимизировать результаты 📝.

1. Определите целевую позицию и требуемые компетенции

Прежде чем начать подготовку, проанализируйте рынок труда и определите:

Какая специализация аналитики вас интересует

Какие компетенции и сертификации наиболее ценятся работодателями

Какой минимальный уровень знаний необходим для стартовой позиции

Проведите анализ 20-30 вакансий интересующего вас профиля, чтобы выявить наиболее часто упоминаемые требования и сформировать чек-лист необходимых навыков.

2. Составьте персональный учебный план

Разработайте поэтапный план обучения, включающий:

Изучение теоретических основ (математика, статистика, принципы работы с данными)

Освоение технических инструментов (SQL, Python/R, инструменты визуализации)

Практические задания и проекты для закрепления навыков

Подготовку к конкретным сертификационным экзаменам

Важно выделять на обучение регулярное время, оптимально 10-15 часов в неделю для достижения прогресса без выгорания.

3. Используйте комбинацию образовательных ресурсов

Для эффективного обучения рекомендуется сочетать:

Онлайн-курсы на платформах Coursera, edX, Udacity

Специализированные ресурсы для изучения SQL (SQL Zoo, HackerRank)

Практические задания по Python (LeetCode, DataCamp)

Официальные учебные материалы для подготовки к сертификациям

Профессиональное сообщество (форумы, meetups, конференции)

4. Создавайте портфолио проектов

Параллельно с обучением работайте над собственными проектами:

Начните с анализа открытых наборов данных (Kaggle, Google Dataset Search)

Документируйте ход работы и выводы (GitHub, персональный блог)

Постепенно усложняйте задачи, переходя от описательной аналитики к прогнозной

Стремитесь решать реальные бизнес-задачи, а не абстрактные упражнения

5. Подготовка к конкретным экзаменам

При подготовке к сертификационным экзаменам:

Изучите формат экзамена и типы заданий

Используйте официальные практические тесты

Пройдите минимум 2-3 полноценных пробных экзамена с соблюдением временных ограничений

Сосредоточьтесь на слабых местах, выявленных в ходе пробных тестирований

Оптимальная длительность интенсивной подготовки к конкретному сертификационному экзамену составляет 4-6 недель при наличии базовых знаний предмета.

6. Ментальная подготовка и управление стрессом

Не менее важна психологическая готовность к экзаменам:

Практикуйте техники управления стрессом (медитация, дыхательные упражнения)

Обеспечьте полноценный отдых накануне экзамена

Перед экзаменом повторите только ключевые концепции, избегая погружения в новый материал

Подготовьте все необходимые документы и технические средства заранее

Помните, что даже неудачная попытка сдачи экзамена — это ценный опыт, который поможет лучше подготовиться к следующей попытке.

