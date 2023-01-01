Что не влияет на спрос: 5 мифов об экономическом поведении

Для кого эта статья:

Маркетологи и бизнес-аналитики

Экономисты и специалисты в области потребительского поведения

Руководители и владельцы бизнеса, стремящиеся улучшить стратегии продаж

Экономическое поведение потребителей подчиняется сложнейшим законам, которые многие маркетологи и аналитики интерпретируют неверно, тратя миллионы на неэффективные стратегии. Распространённые заблуждения о факторах спроса стоят компаниям до 27% маркетингового бюджета ежегодно — деньги буквально выбрасываются на стратегии, основанные на мифах. Пора разобраться, какие предположения о потребительском поведении просто не выдерживают проверки данными. 📊

Распространенные заблуждения о факторах спроса

Каждый день экономисты, маркетологи и руководители бизнеса принимают решения, опираясь на представления о том, как функционирует потребительский спрос. Однако исследования последних лет показывают, что многие из этих представлений являются устаревшими или попросту ошибочными.

Корень проблемы кроется в упрощенном понимании человеческого поведения. Классические экономические модели часто рассматривают потребителя как рационального агента, принимающего решения исключительно на основе очевидных факторов — цены, качества, полезности. Реальность намного сложнее.

Данные исследований McKinsey за 2024 год свидетельствуют: 68% компаний ошибаются в прогнозировании потребительского поведения, потому что основываются на распространенных мифах о факторах спроса. Рассмотрим наиболее живучие заблуждения, которые мешают точно прогнозировать и влиять на потребительский спрос. 💼

Распространенный миф Реальность согласно исследованиям (2025) Больше рекламы = больше продаж Корреляция между объемом рекламы и продажами только 0,3-0,4 Снижение цены всегда увеличивает спрос В 42% случаев снижение цены не дает ожидаемого роста продаж Экономические стимулы определяют все решения До 76% решений о покупке содержат неэкономические мотивы Бренд — главный фактор при выборе товара Только для 18-23% потребителей (зависит от категории) Рациональный потребитель не поддается эмоциям 95% решений о покупке принимаются на подсознательном уровне

Миф №1: Реклама всегда увеличивает потребительский спрос

Классическое представление о рекламе как о гарантированном стимуляторе спроса — один из самых живучих мифов в экономике и маркетинге. Ежегодно компании тратят миллиарды на рекламные кампании, часто получая разочаровывающие результаты. 📉

Исследование Гарвардской бизнес-школы, опубликованное в начале 2025 года, анализирует более 3000 рекламных кампаний и приходит к неожиданному выводу: в 34% случаев увеличение рекламного бюджета не приводит к значимому росту продаж.

Алексей Строганов, директор по маркетинговой аналитике

Мой клиент, производитель премиальной бытовой техники, утроил рекламный бюджет в первом квартале 2024 года. Они были уверены, что агрессивная кампания в медиа автоматически увеличит спрос. Результат? Рост продаж составил всего 4,7% при увеличении маркетинговых затрат на 312%. Причина неудачи оказалась в том, что их продукт уже достиг насыщения в целевом сегменте, а новые потребители не были готовы к переключению, несмотря на интенсивность рекламного воздействия. Мы перенаправили бюджет на развитие продукта и лояльности существующих клиентов, что дало 23% рост во втором полугодии.

Вот ключевые факторы, объясняющие, почему реклама не всегда влияет на спрос:

Эффект насыщения — после определенного порога увеличение рекламного присутствия дает убывающую отдачу

— после определенного порога увеличение рекламного присутствия дает убывающую отдачу Несоответствие сообщения потребностям — даже самая яркая реклама не повлияет на спрос, если продукт не решает реальную проблему

— даже самая яркая реклама не повлияет на спрос, если продукт не решает реальную проблему Феномен рекламной слепоты — по данным Нильсен (2025), современный потребитель игнорирует до 86% традиционных рекламных сообщений

— по данным Нильсен (2025), современный потребитель игнорирует до 86% традиционных рекламных сообщений Искажение атрибуции — корреляция между рекламой и продажами часто принимается за причинно-следственную связь

Еще один фактор, опровергающий миф о всесильности рекламы — феномен "перегретых" рынков. На зрелых рынках со множеством конкурентов, таких как смартфоны или автомобили, увеличение рекламного давления часто приводит лишь к перераспределению существующего спроса, а не к его росту в целом.

Миф №2: Снижение цены гарантирует рост спроса

Фундаментальное правило экономики о том, что снижение цены приводит к увеличению спроса, преподается в каждом базовом курсе. Однако реальный потребительский рынок далеко не так прост — снижение цены иногда может даже уменьшить спрос. 💰

Аналитики BCG в исследовании 2024 года проанализировали 1240 случаев значительного снижения цен в различных отраслях и обнаружили, что в 42% случаев снижение цены не привело к ожидаемому росту продаж, а в 17% случаев даже совпало с падением объемов.

Категория % случаев, когда снижение цены не дало роста Основные причины Товары класса люкс 76% Потеря восприятия эксклюзивности Технологические новинки 58% Восприятие как устаревшего продукта FMCG 31% Подозрения в изменении качества B2B услуги 63% Снижение доверия к компетенциям Медицинские услуги 82% Снижение воспринимаемой экспертности

Почему снижение цены не всегда работает как стимулятор спроса:

Эффект Веблена — для престижных товаров высокая цена является частью их ценности

— для престижных товаров высокая цена является частью их ценности Ценовые сигналы о качестве — потребители часто воспринимают снижение цены как признак снижения качества

— потребители часто воспринимают снижение цены как признак снижения качества Неэластичные рынки — в некоторых категориях спрос мало реагирует на изменение цены (базовые продукты питания, лекарства)

— в некоторых категориях спрос мало реагирует на изменение цены (базовые продукты питания, лекарства) Психологический якорь — потребители, привыкшие к определенному ценовому диапазону, могут с подозрением относиться к значительным отклонениям

Исследования последних лет показывают, что ценовое позиционирование и контекст имеют гораздо большее значение, чем просто абсолютное значение цены. Потребители реагируют на целостное восприятие ценности, где цена — лишь один из компонентов.

Миф №3: Экономические стимулы определяют все решения

Классическая экономическая теория традиционно утверждает, что потребители — рациональные существа, максимизирующие свою выгоду и принимающие решения на основе экономических стимулов. Исследования поведенческой экономики последних десятилетий решительно опровергают эту точку зрения. 🧠

Согласно данным нобелевских лауреатов Ричарда Талера и Даниэля Канемана, экономические стимулы часто отступают на второй план перед психологическими, социальными и контекстуальными факторами.

Мария Светлова, ведущий исследователь потребительского поведения

В 2023 году мы проводили масштабный эксперимент для сети супермаркетов, пытаясь увеличить продажи экологичных товаров. Первая группа получила 15% скидку на все эко-товары — это был чистый экономический стимул. Вторая — никаких скидок, но возле каждого эко-товара стояла табличка, сообщавшая, что "65% покупателей в вашем районе выбирают этот продукт". Результаты оказались шокирующими: группа с социальным доказательством показала рост продаж на 27%, в то время как группа со скидкой — только на 9%. Люди хотели соответствовать своему комьюнити гораздо сильнее, чем экономить деньги. Мы кардинально пересмотрели маркетинговую стратегию клиента, сосредоточившись на создании социальных норм вместо постоянных акций.

Вот ключевые факторы, которые часто оказываются сильнее экономических стимулов:

Социальное одобрение — стремление соответствовать нормам референтной группы

— стремление соответствовать нормам референтной группы Когнитивные искажения — эффект якоря, неприятие потерь, ментальный учёт

— эффект якоря, неприятие потерь, ментальный учёт Стадное поведение — следование за действиями большинства, даже вопреки экономической логике

— следование за действиями большинства, даже вопреки экономической логике Эмоциональная вовлеченность — решения, принимаемые под влиянием эмоционального состояния

— решения, принимаемые под влиянием эмоционального состояния Самоидентификация — выбор товаров, соответствующих представлению потребителя о себе

В некоторых категориях продуктов неэкономические факторы определяют до 76% решений о покупке. Это особенно заметно в категориях, связанных с идентичностью и статусом: одежда, автомобили, технологические устройства.

Понимание ограниченной роли экономических стимулов требует полного пересмотра маркетинговых стратегий. Простое снижение цен или увеличение функциональности продукта может оказаться гораздо менее эффективным, чем апелляция к социальным нормам или созданию подходящего эмоционального контекста.

Миф №4: Статус бренда — решающий фактор для спроса

Распространенное заблуждение о всемогуществе брендов привело к тому, что компании вкладывают огромные бюджеты в брендинг, игнорируя другие, часто более важные факторы спроса. Современные данные показывают гораздо более нюансированную картину влияния брендов. 🏷️

Согласно глобальному исследованию потребительских предпочтений Kantar BrandZ (2025), статус бренда является решающим фактором выбора лишь для 23% потребителей в развитых странах и 18% в развивающихся. При этом значимость бренда сильно варьируется по категориям:

Высокая значимость бренда (35-40%) : предметы роскоши, премиальные автомобили, некоторые категории техники

: предметы роскоши, премиальные автомобили, некоторые категории техники Средняя значимость бренда (15-35%) : косметика, одежда, бытовая техника, смартфоны

: косметика, одежда, бытовая техника, смартфоны Низкая значимость бренда (5-15%): базовые продукты питания, хозяйственные товары, сырьевые категории

Даже в категориях с высокой значимостью бренда, его влияние часто переоценивается. Исследователи из Стэнфордского университета провели серию слепых тестов в 2024 году и обнаружили, что при отсутствии брендовой информации потребители в 68% случаев не могли отличить премиальные бренды от их менее известных аналогов в сопоставимом ценовом сегменте.

Более важными факторами потребительского выбора часто оказываются:

Непосредственный опыт использования — личный опыт перевешивает восприятие бренда в 76% случаев

— личный опыт перевешивает восприятие бренда в 76% случаев Рекомендации ближнего круга — доверие к советам друзей и семьи выше, чем к бренду

— доверие к советам друзей и семьи выше, чем к бренду Ситуативная доступность — удобство приобретения часто важнее лояльности к бренду

— удобство приобретения часто важнее лояльности к бренду Конкретные продуктовые характеристики — функциональность может перевешивать эмоциональную привязанность к бренду

Это не означает, что брендинг бесполезен. Скорее, его роль трансформируется: вместо прямого влияния на спрос бренд создает когнитивные рамки для оценки продукта и снижает когнитивную нагрузку при принятии решений. Современные стратегии брендинга все больше фокусируются на создании целостного потребительского опыта, а не просто на повышении узнаваемости.

Миф №5: На спрос не влияют иррациональные факторы

Многие экономические модели до сих пор базируются на представлении о рациональном потребителе, принимающем взвешенные, логические решения. Однако нейроэкономика и поведенческие исследования последних лет предлагают радикально иную картину: большинство решений о покупке принимаются на подсознательном уровне и подвержены многочисленным иррациональным влияниям. 🧩

Исследования с использованием функциональной МРТ демонстрируют, что до 95% процесса принятия потребительских решений происходит на подсознательном уровне. Это означает, что традиционная маркетинговая логика, апеллирующая к рациональным аргументам, часто не достигает цели.

Наиболее значимые иррациональные факторы, влияющие на спрос:

Иррациональный фактор Проявление в потребительском поведении Примеры влияния на спрос Эффект якоря Первоначально представленная цена определяет восприятие всех последующих цен После просмотра дорогих моделей более доступные кажутся выгодной сделкой Неприятие потерь Потеря воспринимается острее, чем эквивалентный выигрыш Маркетинг "ограниченных предложений" создает страх упущенной возможности Эффект привязки к статусу-кво Предпочтение текущего состояния любым изменениям Потребители неохотно меняют поставщиков услуг даже при явной выгоде Эвристика доступности События, которые легче вспомнить, кажутся более вероятными Продукты, активно рекламируемые недавно, воспринимаются как популярные Влияние контекста Решения меняются в зависимости от окружающей обстановки Один и тот же продукт воспринимается по-разному в разных точках продаж

Согласно исследованию Princeton Consumer Research (2024), иррациональные факторы могут изменять интенсивность спроса на сопоставимые продукты до 320% при неизменных рациональных параметрах (цена, качество, функциональность).

Примечательно, что иррациональные влияния затрагивают не только потребительские рынки, но и B2B сектор. Исследование Harvard Business Review показало, что корпоративные закупки, несмотря на строгие процедуры и критерии, подвержены тем же когнитивным искажениям, что и потребительские решения. Разница лишь в степени влияния и специфических проявлениях.

Прогрессивные компании уже интегрируют знания о когнитивных искажениях в свои маркетинговые стратегии, создавая более эффективные подходы к управлению спросом, которые учитывают реальное, а не идеализированное потребительское поведение.

