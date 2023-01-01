App Measurement com: что это и как работает маркетинговый инструмент

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

специалисты в области маркетинга и аналитики

изучающие инструменты аналитики и оптимизации

профессионалы, работающие с данными и их обработкой

Маркетинг без аналитики — как выстрел вслепую: можно попасть в цель, но чаще — просто потратить ресурсы. App Measurement com — то секретное оружие, которым пользуются компании, лидирующие в цифровом пространстве. Этот инструмент превращает хаос данных в стройные инсайты, позволяя превратить каждый клик, свайп и взаимодействие пользователя в ценнейшую информацию для бизнеса. От отслеживания пользовательского пути до оптимизации ROI — App Measurement стоит за кулисами успешных маркетинговых кампаний 2025 года. Пришло время разобраться, что делает его незаменимым в арсенале современного маркетолога. 📊

Хотите стать требуемым специалистом по работе с данными и освоить инструменты аналитики приложений, включая App Measurement? Курс «Аналитик данных» с нуля от Skypro раскроет все секреты работы с маркетинговыми данными. За 9 месяцев вы научитесь превращать цифры в бизнес-решения, освоите SQL, Python и специализированные инструменты для глубинного анализа пользовательского поведения. Инвестиция в знания окупится уже на первых проектах!

App Measurement com: суть и назначение инструмента

App Measurement com — это мощный инструмент, разработанный Adobe в рамках Adobe Analytics (ранее известного как Adobe Omniture SiteCatalyst). Он представляет собой компактную JavaScript-библиотеку, специально созданную для сбора и передачи данных о пользовательском взаимодействии с веб-сайтами и мобильными приложениями.

По сути, App Measurement выступает в роли невидимого наблюдателя, который отслеживает практически любые действия пользователей: от простых кликов по элементам интерфейса до сложных последовательностей взаимодействия. Ключевая особенность инструмента — гибкость в сборе любых типов данных, важных для бизнеса.

Компонент Функция Преимущество для бизнеса JavaScript-библиотека Сбор данных на стороне клиента Минимальная нагрузка на сервер Tracking Server Обработка собранных данных Централизованное хранение и анализ Implementation Layer Настройка отслеживаемых событий Кастомизация под бизнес-задачи Data Processing Обогащение и структурирование данных Получение готовых к анализу инсайтов

В отличие от многих других инструментов tracking-аналитики, App Measurement не просто собирает данные, но и структурирует их в соответствии с бизнес-логикой конкретного проекта. Это достигается благодаря системе переменных (eVars, props и events), которые могут быть настроены под любую модель аналитики.

Алексей Михайлов, ведущий digital-аналитик Когда я начал работать с крупным fashion-ритейлером, их маркетинговая аналитика напоминала лоскутное одеяло: Google Analytics для сайта, собственная система для приложения и еще десяток разрозненных трекеров. Внедрение App Measurement позволило создать единую систему отчетности. Самым сложным было убедить команду, что нам нужно пересмотреть саму философию сбора данных. Вместо "давайте собирать всё, что можно" мы сформулировали четкие бизнес-вопросы и настроили отслеживание только значимых метрик. Через три месяца мы смогли точно сказать, какие последовательности действий приводят к покупке, а какие — к оттоку. ROI маркетинговых кампаний вырос на 32%, а расходы на нерелевантную аудиторию сократились вдвое.

Ключевые области применения App Measurement:

🔍 Анализ пользовательских путей (user journeys) для выявления узких мест в воронках конверсии

📱 Кросс-девайсная аналитика для отслеживания пользователей на разных устройствах

🎯 Сегментация аудитории для таргетированных маркетинговых кампаний

💰 Атрибуция конверсий для точного определения эффективности каналов

🔄 A/B-тестирование для оптимизации пользовательского опыта

Важно понимать, что App Measurement com — не самостоятельный продукт, а технологический фундамент для работы Adobe Analytics. Его мощь раскрывается именно в экосистеме Adobe Experience Cloud, хотя базовые функции трекинга могут работать и автономно.

Принцип работы отслеживания данных в App Measurement

App Measurement работает по принципу "маяков" (beacons) — небольших запросов, отправляемых на серверы сбора данных. Каждое значимое действие пользователя (просмотр страницы, клик по кнопке, заполнение формы) может инициировать такой запрос, содержащий информацию о событии.

Типичный цикл работы App Measurement выглядит следующим образом:

Загрузка библиотеки JavaScript при инициализации сайта или приложения Определение и настройка переменных, описывающих бизнес-логику Отслеживание действий пользователя через вызовы специальных функций Формирование и отправка запросов на серверы сбора данных Обработка данных на серверной стороне и их интеграция с Adobe Analytics

Ключевым преимуществом App Measurement является асинхронная загрузка и работа, которая не влияет на скорость отображения контента. В отличие от некоторых конкурирующих решений (включая google tag manager), библиотека оптимизирована для минимального влияния на производительность.

JS Скопировать код // Пример базовой инициализации App Measurement var s_account = "examplersid"; var s = s_gi(s_account); s.trackingServer = "metrics.example.com"; // Отслеживание просмотра страницы s.pageName = "Homepage"; s.eVar1 = "New Visitor"; s.events = "event1"; s.t(); // Отправка данных

Для мобильных приложений процесс немного отличается. Вместо JavaScript используются нативные SDK для iOS и Android, которые интегрируются непосредственно в код приложения. Это обеспечивает более глубокую интеграцию и возможность отслеживания даже без подключения к сети (данные буферизируются и отправляются при восстановлении соединения).

Елена Соколова, руководитель отдела аналитики Наш банк долго не мог понять, почему мобильное приложение показывает высокую установку, но низкую активность после первого входа. Внедрив App Measurement для отслеживания микровзаимодействий, мы обнаружили, что 68% пользователей застревали на этапе настройки push-уведомлений. Удивительно, но причиной был не отказ пользователей от уведомлений, а сложное диалоговое окно, вызывающее когнитивную перегрузку. Мы упростили этот экран, добавили понятную визуализацию преимуществ и получили рост активных пользователей на 43% уже в следующем месяце. Без детального tracking-анализа поведения мы бы продолжали оптимизировать не те части приложения, теряя деньги на привлечении, которое не конвертировалось в активность.

Критически важным аспектом работы App Measurement является обработка идентификаторов пользователей. Для корректного отслеживания кросс-девайсного опыта используется несколько уровней идентификации:

Analytics ID (AID) — уникальный идентификатор, сохраняемый в cookie

Experience Cloud ID (ECID) — универсальный идентификатор в экосистеме Adobe

Customer ID — пользовательский идентификатор (например, email или ID аккаунта)

Интересно, что с учётом современных требований к приватности, App Measurement обеспечивает механизмы для соблюдения GDPR, CCPA и других нормативов. Библиотека поддерживает opt-out механизмы и возможность настройки уровней отслеживания в зависимости от согласия пользователя.

Ключевые возможности App Measurement для аналитики

App Measurement предлагает обширный набор аналитических возможностей, выходящих далеко за рамки базового подсчёта просмотров страниц. Глубина и детализация данных делают его незаменимым инструментом для тех, кто стремится понять не только "что" происходит, но и "почему".

Аналитическая возможность Описание Типичное применение Custom Link Tracking Отслеживание кликов по любым элементам интерфейса Анализ взаимодействия с неочевидными CTA-элементами Video Analytics Детальное отслеживание взаимодействия с видеоконтентом Оптимизация видеоматериалов на основе точек отсева Form Analysis Анализ заполнения форм и выявление проблемных полей Повышение конверсии форм регистрации и оформления заказа Pathing Analysis Визуализация и анализ пользовательских путей Оптимизация архитектуры сайта и навигационных элементов Cross-device Analytics Объединение данных о пользователе с разных устройств Создание омниканальных профилей клиентов

Одна из ключевых особенностей App Measurement — возможность создания кастомизированных переменных (eVars и props), которые можно настроить под специфические нужды бизнеса:

eVars (Conversion Variables) — переменные, сохраняющие значение между сессиями и используемые для анализа конверсий. Например, можно отслеживать, какой рекламный источник привел пользователя, даже если покупка произошла через несколько дней.

(Conversion Variables) — переменные, сохраняющие значение между сессиями и используемые для анализа конверсий. Например, можно отслеживать, какой рекламный источник привел пользователя, даже если покупка произошла через несколько дней. Props (Traffic Variables) — переменные для анализа трафика, не сохраняющие значение между хитами. Они идеально подходят для отслеживания путей пользователя внутри сайта.

App Measurement также предлагает расширенные возможности для сегментации данных. Администраторы могут создавать сложные сегменты, основанные на комбинации поведенческих характеристик, демографических данных и истории взаимодействий. Например, можно выделить сегмент "активных мобильных пользователей, просматривающих определенную категорию продуктов, но не совершающих покупку".

Особую ценность для аналитиков представляет возможность отслеживания впечатлений (impressions) и взаимодействий с конкретными элементами контента. Функциональность Activity Map позволяет визуально представить, какие элементы страницы получают наибольшее внимание, а специальные отчеты по взаимодействию с контентом показывают, как пользователи потребляют информацию.

Для более сложных сценариев App Measurement поддерживает программную логику на стороне клиента. С помощью плагинов можно реализовать:

🔄 Автоматическое отслеживание скроллинга и времени, проведенного на странице

🧮 Сложные вычисления метрик непосредственно в браузере

🔍 Расширенную валидацию и очистку собираемых данных

⚡ Интеграцию с другими системами и сервисами

С 2025 года особую важность приобрела функциональность privacy-friendly tracking. App Measurement теперь включает механизмы для работы в условиях ограниченного доступа к cookie и идентификаторам, используя передовые методы машинного обучения для распознавания пользователей без нарушения их приватности.

Не уверены, какая профессиональная область даст вам максимальную реализацию? Аналитика данных, включая работу с инструментами вроде App Measurement, может быть вашим призванием! Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько вам подходит работа с данными и аналитическими инструментами. За 5 минут вы получите персонализированную карту возможностей и рекомендации по развитию в сфере маркетинговой аналитики, где навыки работы с такими инструментами высоко ценятся.

Интеграция App Measurement com в маркетинговую стратегию

Интеграция App Measurement в маркетинговую стратегию — это не просто техническое внедрение, а комплексный процесс трансформации подхода к данным. Правильно настроенный инструмент становится центральным элементом маркетинговой системы принятия решений.

Основные этапы интеграции включают:

Аудит существующих данных и определение KPI — критически важно определить, какие метрики действительно влияют на бизнес-результаты Разработка стратегии тегирования — создание систематического подхода к именованию и структурированию собираемых данных Техническое внедрение — установка кода отслеживания на всех цифровых платформах Настройка интеграций с другими маркетинговыми инструментами — CRM, email-маркетинг, рекламные платформы Создание аналитических панелей и отчетов — визуализация данных для различных заинтересованных сторон

Ключевая ценность App Measurement для маркетологов — возможность создания единого представления о клиенте. Благодаря кросс-девайсному трекингу и интеграции с CRM-системами, можно отслеживать весь путь клиента от первого касания до повторных покупок.

Особенно эффективным оказывается использование App Measurement для оптимизации рекламных кампаний. Интеграция с Adobe Advertising Cloud позволяет:

🎯 Создавать аудитории на основе поведенческих данных для таргетированной рекламы

💲 Оптимизировать ставки в режиме реального времени на основе ценности сегментов

📊 Точно определять атрибуцию конверсий по разным каналам

🔄 Автоматически корректировать рекламные стратегии на основе результатов

Интеграция App Measurement с email-маркетингом через Adobe Campaign позволяет персонализировать коммуникации на глубоком уровне. Вместо базовой сегментации по демографическим признакам, маркетологи могут использовать данные о реальном поведении: какие продукты просматривал пользователь, где застрял в воронке конверсии, какие устройства использует.

Отдельного внимания заслуживает возможность интеграции онлайн и офлайн данных. App Measurement через систему Customer Attributes позволяет загружать данные из CRM и кассовых систем, связывая их с онлайн-поведением. Это открывает возможности для:

Анализа влияния онлайн-рекламы на офлайн-продажи

Создания персонализированных предложений на основе полной истории покупок

Оптимизации ассортимента на основе интересов онлайн-аудитории

Особую ценность в 2025 году приобретает возможность построения предиктивных моделей на основе данных App Measurement. Используя machine learning capacities Adobe Sensei, маркетологи могут прогнозировать:

Вероятность оттока клиентов

Lifetime Value нового пользователя

Оптимальное время для повторного обращения

Наиболее релевантные продукты для рекомендаций

Нельзя не отметить и значение App Measurement для A/B-тестирования и оптимизации конверсии. Интеграция с Adobe Target создаёт бесшовный процесс от выдвижения гипотез до измерения результатов и масштабирования успешных экспериментов.

Повышение эффективности бизнеса с помощью App Measurement

App Measurement трансформирует абстрактные данные в конкретные бизнес-результаты. Компании, внедрившие этот инструмент в свою стратегию, отмечают значительный рост ключевых показателей эффективности.

Основные направления повышения эффективности с помощью App Measurement:

Оптимизация маркетингового бюджета — перераспределение средств в пользу наиболее эффективных каналов Повышение конверсии — выявление и устранение узких мест в воронке продаж Персонализация пользовательского опыта — адаптация контента и предложений под конкретные сегменты Снижение стоимости привлечения клиентов (CAC) — точная настройка таргетирования

Примечательно, что согласно данным Adobe, компании, активно использующие App Measurement в рамках Adobe Analytics, в среднем увеличивают ROI маркетинговых инвестиций на 21-36% в течение первого года использования.

Один из ключевых аспектов повышения эффективности — возможность сегментировать аудиторию по показателю Lifetime Value и сосредоточиться на привлечении и удержании наиболее ценных клиентов. App Measurement позволяет выявить характеристики high-value сегментов и оптимизировать маркетинговые кампании для их привлечения.

Важным фактором является и скорость получения инсайтов. В отличие от традиционных аналитических систем, где обработка данных может занимать дни, App Measurement обеспечивает доступ к данным практически в режиме реального времени. Это позволяет оперативно реагировать на изменения в поведении пользователей и рыночные тренды.

Конкретные бизнес-результаты, которых помогает достичь App Measurement:

📈 Увеличение среднего чека за счет точных рекомендаций и персонализированных предложений

🔁 Рост частоты повторных покупок благодаря оптимизации программ лояльности

⏱️ Сокращение времени от первого контакта до конверсии за счет улучшения пользовательских путей

🛒 Снижение показателя брошенных корзин через таргетированные ремаркетинговые кампании

💎 Повышение LTV (Lifetime Value) клиентов благодаря более релевантным коммуникациям

Крайне важно отметить, что максимальная эффективность достигается при интеграции App Measurement в комплексную аналитическую стратегию. Изолированное использование инструмента без связи с бизнес-целями и другими системами значительно снижает его потенциал.

Экономическая эффективность внедрения App Measurement может быть измерена через:

Снижение затрат на нерелевантный трафик (в среднем на 18-25%)

Повышение конверсии (в среднем на 15-30% в зависимости от отрасли)

Увеличение Return on Ad Spend (ROAS) на 20-40%

Сокращение времени на анализ данных аналитиками (до 50%)

Компании из различных секторов демонстрируют впечатляющие результаты после внедрения App Measurement. Ритейлеры отмечают рост продаж через рекомендательные системы, банки — увеличение конверсии в кредитные продукты, а сервисные компании — повышение удовлетворенности клиентов за счет оптимизации пользовательского опыта.