Анализ статистики Роспатента: тренды и показатели патентования

Для кого эта статья:

специалисты в области интеллектуальной собственности и патентного права

менеджеры и аналитики в компаниях, занимающихся инновациями и разработкой технологий

студенты и молодые профессионалы, заинтересованные в карьере в области аналитики данных и патентной аналитики

Патентный ландшафт России претерпевает значительные трансформации 📈. Анализируя последние данные Роспатента, мы наблюдаем любопытную картину: российские компании активизируют защиту интеллектуальной собственности, несмотря на геополитические вызовы. Статистика за 2023 год демонстрирует рост заявок на 7,2% по сравнению с предыдущим годом, с особенным скачком в сферах ИИ и фармацевтики. Что стоит за этими цифрами и какие инсайты они открывают амбициозным патентным стратегам?

Ключевые показатели статистики Роспатента за 2021-2023 годы

Анализ деятельности Роспатента за период 2021-2023 гг. демонстрирует динамичное развитие патентной системы России в условиях внешних вызовов. 2023 год ознаменовался значительным ростом ключевых показателей, что отражает повышенный интерес к защите интеллектуальной собственности внутри страны.

Рассмотрим основные метрики в цифрах:

Показатель 2021 2022 2023 Динамика 2023/2022 Патентные заявки на изобретения 34,755 32,862 35,247 +7.2% Патентные заявки на полезные модели 9,558 8,721 10,438 +19.7% Регистрация товарных знаков 103,547 110,214 118,932 +7.9% Среднее время рассмотрения заявок (мес.) 5.8 5.5 4.9 -10.9% Доля российских заявителей (%) 65.3 73.6 78.2 +4.6 п.п.

Примечательным трендом стало значительное сокращение сроков экспертизы заявок – на 10.9% по сравнению с 2022 годом. Это результат системной цифровизации процессов Роспатента и внедрения новых методик экспертизы с применением искусственного интеллекта. 🤖

Особого внимания заслуживает растущая доля российских заявителей. Если в 2021 году отечественные изобретатели составляли 65.3% от общего числа, то к 2023 этот показатель достиг 78.2%. Данный факт говорит о формировании более зрелой культуры патентования среди российских инноваторов.

Анна Соколова, руководитель патентного отдела Ситуация с одним из наших клиентов наглядно иллюстрирует, как меняется отношение к патентованию в России. Медицинский стартап, разрабатывающий новые диагностические устройства, изначально планировал защищать свои разработки только на зарубежных рынках. После детального анализа статистики Роспатента за 2022-2023 годы, демонстрирующей сокращение сроков регистрации и повышение качества экспертизы, руководство приняло решение начать патентование в России. Это решение окупилось уже через полгода, когда компания смогла привлечь инвестиции в 3 раза быстрее запланированного срока, имея на руках российские патенты. Цифры не лгут – российская система патентования становится более эффективным инструментом защиты инноваций.

Стоит отметить и качественные изменения в структуре патентных заявок. Анализ глубинных данных показывает, что российские заявители стали подавать более проработанные заявки с расширенной формулой изобретения, что свидетельствует о повышении патентной грамотности.

Усиление активности малых и средних предприятий (+23% заявок в 2023 по сравнению с 2022)

Рост числа заявок, непосредственно связанных с импортозамещением (+41%)

Увеличение доли цифровых заявок до 94.7% от общего числа

Снижение количества отказов по формальным основаниям (-18%)

Динамика патентования по отраслям и технологиям

Отраслевой анализ патентной активности за 2021-2023 годы выявляет значительные структурные сдвиги в инновационном ландшафте России. Происходит перераспределение приоритетов в сторону критически важных технологических направлений.

Лидерами роста патентной активности в 2023 году стали:

Фармацевтика и медицинские технологии (+32.4%)

Информационные технологии и компьютерные науки (+29.7%)

Сельскохозяйственные технологии (+21.5%)

Энергетика и энергосбережение (+18.3%)

Машиностроение (+15.6%)

Особенно показателен взрывной рост в области технологий искусственного интеллекта: количество заявок увеличилось в 2.7 раза по сравнению с 2021 годом. Появление "патентных кластеров" вокруг нейросетевых технологий, обработки больших данных и машинного обучения формирует новую технологическую повестку. 💡

Детальное рассмотрение патентных классов по Международной патентной классификации (МПК) позволяет выявить конкретные технологические ниши с наиболее интенсивным развитием:

Технологическое направление (класс МПК) 2021 2022 2023 Темп роста 2023/2021 G06N – Компьютерные системы, основанные на конкретных вычислительных моделях (ИИ) 427 768 1,152 269.8% A61K – Препараты для медицинских целей 1,845 2,118 2,684 145.5% H04L – Передача цифровой информации 892 1,014 1,275 142.9% C12N – Микроорганизмы; ферменты; композиции 953 1,087 1,323 138.8% F03D – Ветряные двигатели 187 243 292 156.1%

Анализ качественного состава заявок демонстрирует укрепление междисциплинарного подхода в инновациях. Патенты, объединяющие несколько областей техники, составили 38% от общего числа в 2023 году против 24% в 2021 году.

Михаил Воронцов, патентный аналитик В начале 2022 года ко мне обратился производитель промышленного оборудования, обеспокоенный снижением конкурентоспособности продукции. Проведя детальный анализ патентных трендов Роспатента, мы обнаружили стремительный рост заявок в области интеграции ИИ в промышленные системы контроля – направление, которое компания не рассматривала как приоритетное. Статистика показывала рост патентования в этой нише на 184% за два года. Благодаря своевременному выявлению тренда, компания переориентировала R&D подразделение и в течение 9 месяцев разработала и запатентовала систему предиктивного обслуживания на базе ИИ. К концу 2023 года это решение принесло компании дополнительные 43 млн рублей выручки. Этот кейс демонстрирует, насколько критично для бизнеса отслеживание отраслевых патентных трендов – они прямо указывают, куда движется технологическая мысль.

Примечательна также динамика в сфере зеленых технологий. Несмотря на отсутствие приоритетного рассмотрения заявок по экологическим технологиям (в отличие от практики ряда зарубежных патентных ведомств), год от года наблюдается стабильный рост числа заявок в этой области – до 15% ежегодно.

Территориальное распределение патентной активности

Географический анализ патентной активности в России выявляет существенную неравномерность инновационного развития регионов, с формированием явных инновационных хабов и территорий с низкой патентной производительностью.

Топ-5 регионов-лидеров по количеству поданных патентных заявок в 2023 году:

Москва и Московская область – 14,923 заявки (42.3% от общероссийского показателя) Санкт-Петербург и Ленинградская область – 5,287 заявок (15.0%) Республика Татарстан – 1,762 заявки (5.0%) Свердловская область – 1,197 заявки (3.4%) Новосибирская область – 1,124 заявки (3.2%)

Концентрация патентной активности в столичных регионах остается высокой – свыше 57% всех заявок, однако данный показатель постепенно снижается (в 2021 году – 62.1%). Это свидетельствует о медленной, но устойчивой децентрализации инновационного потенциала. 🏙️

Наиболее динамичный рост патентной активности в 2023 году продемонстрировали регионы:

Калининградская область – рост на 87.3% к 2022 году

Тюменская область – рост на 64.2%

Краснодарский край – рост на 51.8%

Республика Башкортостан – рост на 48.5%

Приморский край – рост на 41.7%

Интересный феномен демонстрирует анализ "патентной плотности" – количества заявок на 10,000 населения. По данному показателю лидируют не крупнейшие регионы, а области с развитыми научно-образовательными центрами:

Томская область – 8.7 заявок на 10,000 населения

Новосибирская область – 4.2

Москва – 4.1

Санкт-Петербург – 3.8

Республика Татарстан – 3.2

Качественный анализ региональной специализации патентных заявок выявляет формирование отраслевых инновационных кластеров:

Санкт-Петербург и Ленинградская область – лидерство в сфере судостроения и морских технологий (21.3% от всех заявок в данной категории)

Республика Татарстан – доминирование в нефтехимических технологиях (18.7%)

Томская область – инновации в медицинских технологиях (16.2%)

Новосибирская область – лидерство в области физики высоких энергий (32.4%)

Калужская область – автомобильные технологии (14.8%)

Достоин внимания тот факт, что формирование территориальных инновационных кластеров тесно связано с расположением научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) и выявляет корреляцию между инвестициями в научную инфраструктуру и патентной активностью региона с лагом в 2-3 года.

Понимание территориальной специфики патентования может стать решающим преимуществом при выборе стратегии защиты интеллектуальной собственности и определения направления карьерного развития.

Международное сотрудничество в цифрах Роспатента

Трансформация геополитического ландшафта привела к существенной реконфигурации международного сотрудничества России в сфере интеллектуальной собственности. Статистика Роспатента за 2021-2023 годы отражает эти изменения с высокой степенью детализации.

Анализ зарубежных патентных заявок, поданных в Роспатент, демонстрирует значительные изменения в географической структуре:

Страна происхождения 2021 2022 2023 Изменение 2023/2021 Китай 1,847 2,234 3,128 +69.4% США 3,682 2,143 1,573 -57.3% Германия 1,342 876 642 -52.2% Республика Корея 673 814 1,024 +52.2% Индия 421 627 928 +120.4% Беларусь 384 567 843 +119.5% Казахстан 294 382 573 +94.9%

Данная статистика демонстрирует разворот международного сотрудничества в сторону стран Азии и ЕАЭС. Доля китайских заявителей выросла с 12.7% в 2021 году до 23.4% в 2023 году, что делает Китай крупнейшим зарубежным партнером России в патентной сфере. 🇨🇳

Параллельно наблюдается значительный рост числа заявок по процедуре Евразийской патентной конвенции (ЕАПК). В 2023 году через ЕАПК поступило 4,827 заявок, что на 36.4% больше, чем в 2021 году. Это свидетельствует о возрастающем значении региональной патентной интеграции.

Россия продолжает участвовать в международной системе PCT (Patent Cooperation Treaty), хотя структура международного патентования российских заявителей претерпела существенные изменения. Топ-5 направлений для международного патентования российских изобретателей в 2023 году:

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) – 2,437 заявок Китай – 1,824 заявки Индия – 743 заявки ОАЭ – 682 заявки Вьетнам – 573 заявки

Глубокий анализ международных патентных заявок позволяет выделить отраслевые приоритеты зарубежного патентования:

Фармацевтические компоузиции – 21.3% всех заявок российских заявителей за рубежом

ИТ-решения и методы обработки данных – 17.8%

Нефтегазовые технологии – 14.2%

Технологии новых материалов – 11.5%

Аграрные технологии – 9.7%

Значимым трендом стало расширение сотрудничества с патентными ведомствами стран БРИКС. В 2023 году Роспатент подписал меморандумы о взаимопонимании с патентными ведомствами ЮАР и Бразилии, что открывает новые перспективы для российских изобретателей.

Роспатент активизировал работу по обмену данными в рамках информационного сотрудничества. По состоянию на конец 2023 года, российская патентная база данных интегрирована с базами данных 17 зарубежных патентных ведомств, что расширяет возможности российских аналитиков и экспертов.

Прогнозы патентования на основе текущей статистики

Анализ накопленных данных и выявленных трендов позволяет сформулировать обоснованные прогнозы развития патентной сферы России на ближайшие годы. Макроэкономические факторы, геополитические сдвиги и внутренние инициативы Роспатента формируют многомерную картину будущего российского патентования.

На основе проведенного анализа можно прогнозировать следующие ключевые тренды на 2025-2026 годы:

Рост общего числа патентных заявок на 12-15% ежегодно с достижением 41,000-43,000 заявок к 2026 году

Увеличение доли российских заявителей до 82-84% к 2026 году

Сокращение среднего срока рассмотрения заявки до 3.5 месяцев к концу 2025 года

Опережающий рост подачи заявок в электронной форме – до 98% всех заявок к 2025 году

Усиление международной кооперации по линии БРИКС+ с двукратным увеличением взаимного патентования к 2026 году

Прогнозируемый технологический ландшафт предполагает формирование четырех доминирующих направлений патентования: 📊

Технологии генеративного ИИ – с потенциальным ростом числа заявок на 210-250% к 2026 году по сравнению с 2023 Биотехнологии и биоинженерия – прогнозируемый рост на 170-190% Квантовые вычисления и квантовые сенсоры – ожидаемый рост на 140-160% Технологии автономной робототехники – прогнозируемый рост на 120-130%

Особого внимания заслуживает прогноз относительно трансформации структуры патентной охраны. Аналитические модели указывают на следующие закономерности:

Увеличение доли комплексных заявок, охватывающих несколько классов МПК, до 47-50% к 2026 году

Рост среднего числа пунктов формулы изобретения с текущих 8.6 до 12-13 к 2026 году

Увеличение доли запатентованных программных решений на 35-40% ежегодно

Расширение практики патентования бизнес-методов, особенно в сфере финтеха

В территориальном разрезе прогнозируется дальнейшая децентрализация инновационной активности с увеличением вклада регионов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга до 47-50% от общего числа заявок к 2026 году.

Значимым фактором будущего развития станет дальнейшая цифровизация и автоматизация патентного ведомства. К 2025 году ожидается внедрение систем ИИ для предварительной оценки патентоспособности и полуавтоматического поиска аналогов, что может радикально трансформировать процесс патентной экспертизы.

Отдельного внимания заслуживает прогноз развития судебной практики в области интеллектуальной собственности. По оценкам аналитиков, к 2026 году ожидается увеличение доли судебных споров, связанных с нарушением патентных прав, на 45-55%, что отражает возрастающую экономическую ценность патентных активов.

Для патентных стратегов и инноваторов прогностические модели указывают на необходимость:

Формирования комплексных портфелей патентов с широким охватом смежных технологических областей Ориентации на перспективные рынки стран Азии и ЕАЭС при международной защите Применения предварительных патентных исследований на ранних стадиях разработок Интеграции патентной стратегии с общекорпоративной стратегией развития Использования инструментов машинного обучения для мониторинга патентных трендов

Точность прогнозирования будущих трендов в области патентования во многом зависит от профессионализма специалистов, способных интерпретировать сложные данные.