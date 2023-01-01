Agglomerative Clustering: алгоритм иерархической кластеризации
Для кого эта статья:
- аналитики данных и статистики
- студенты и специалисты в области машинного обучения
- профессионалы в маркетинге и биоинформатике
Представьте, что вам нужно разделить клиентов интернет-магазина на группы со схожими покупательскими привычками. Как это сделать эффективно? Agglomerative Clustering — алгоритм, который постепенно объединяет отдельные точки данных в кластеры, строя иерархическую структуру, напоминающую перевёрнутое дерево. В отличие от популярного K-means, этот метод не требует предварительного указания числа кластеров и позволяет наглядно увидеть, как формируются группы на разных уровнях детализации. 🔍 Именно поэтому агломеративная кластеризация стала незаменимым инструментом в арсенале аналитиков данных, биологов, маркетологов и исследователей из разных областей.
Основы Agglomerative Clustering и его место в анализе данных
Агломеративная кластеризация относится к семейству методов иерархической кластеризации, которые создают вложенную последовательность разбиений данных. В отличие от разделительных (дивизимных) методов, которые начинают с одного большого кластера и постепенно разделяют его, агломеративный подход стартует с отдельных точек и последовательно объединяет их. 🌳
Ключевые характеристики агломеративной кластеризации:
- Восходящий (bottom-up) подход: каждый объект изначально представляет собой отдельный кластер
- Итеративное объединение: на каждом шаге соединяются два ближайших кластера
- Иерархическая структура: результат можно представить в виде дендрограммы
- Не требует предварительного указания числа кластеров
- Работает с различными метриками расстояния между объектами
Алгоритм агломеративной кластеризации прост для понимания, но может быть вычислительно затратным для больших наборов данных. Его сложность составляет O(n³) в худшем случае, где n — количество объектов, хотя оптимизированные реализации могут достигать O(n²log(n)).
|Тип кластеризации
|Принцип работы
|Временная сложность
|Предварительное указание числа кластеров
|Агломеративная
|Объединение точек снизу вверх
|O(n²log(n)) – O(n³)
|Не требуется
|K-means
|Минимизация внутрикластерной дисперсии
|O(knt)
|Требуется
|DBSCAN
|Поиск областей высокой плотности
|O(n²) или O(n*log(n))
|Не требуется
|Дивизимная
|Разделение точек сверху вниз
|O(2ⁿ)
|Не требуется
Андрей Корнилов, ведущий аналитик данных Когда я начинал работать с сегментацией клиентов в телекоме, мы использовали K-means, но постоянно сталкивались с проблемой выбора оптимального числа кластеров. Переход к агломеративной кластеризации стал настоящим прорывом. Анализируя дендрограмму, мы могли визуально определить естественное количество сегментов пользователей и их иерархические связи. Это позволило нам разработать многоуровневую стратегию маркетинга: от широких кампаний для крупных сегментов до узконаправленных предложений для мини-групп клиентов. Наш ARPU вырос на 17% за квартал после внедрения новой модели таргетирования.
Преимущества агломеративной кластеризации особенно заметны при работе с данными, где предполагается наличие иерархических структур: таксономии в биологии, категориальные иерархии в документах, сегментации клиентов в маркетинге. Визуализация результатов в форме дендрограммы дает интуитивно понятное представление о расстояниях между объектами и кластерами.
Математический фундамент агломеративной кластеризации
В основе агломеративной кластеризации лежит понятие матрицы расстояний (или матрицы близости) между объектами. Для n объектов эта матрица имеет размер n×n и содержит попарные расстояния между всеми объектами. 📊
Процесс агломеративной кластеризации можно описать следующим образом:
- Инициализация: каждый объект рассматривается как отдельный кластер (всего n кластеров)
- Вычисление матрицы расстояний между всеми парами текущих кластеров
- Поиск и объединение двух ближайших кластеров
- Обновление матрицы расстояний с учетом образованного кластера
- Повторение шагов 2-4 пока все объекты не объединятся в один кластер или не будет достигнуто заданное число кластеров
Математически расстояние между объектами x и y можно рассчитать разными способами, наиболее распространенные из которых:
# Евклидово расстояние
d(x, y) = sqrt(sum((x_i – y_i)² for i in range(dim)))
# Манхэттенское расстояние
d(x, y) = sum(|x_i – y_i| for i in range(dim))
# Косинусное расстояние
d(x, y) = 1 – cos(x, y) = 1 – (sum(x_i * y_i) / (sqrt(sum(x_i²)) * sqrt(sum(y_i²))))
Выбор метрики расстояния критически важен и зависит от специфики данных. Например, для текстовых данных часто предпочтительнее косинусная мера, в то время как для географических координат уместно евклидово расстояние.
Алгоритм выбирает на каждом шаге два кластера для объединения, обновляя расстояния до вновь образованного кластера. Именно в способе определения расстояния между кластерами (методах связывания) и заключается основное различие между вариантами агломеративной кластеризации.
Методы связывания кластеров в агломеративных алгоритмах
Методы связывания (linkage methods) определяют, как рассчитывается расстояние между кластерами, состоящими из нескольких объектов. Выбор метода связывания существенно влияет на форму получаемых кластеров и итоговую дендрограмму. 🔗
|Метод связывания
|Математическое определение
|Особенности формы кластеров
|Чувствительность к выбросам
|Single linkage<br>(Одиночная связь)
|min{d(a,b): a ∈ A, b ∈ B}
|Удлиненные, цепочечные кластеры
|Высокая
|Complete linkage<br>(Полная связь)
|max{d(a,b): a ∈ A, b ∈ B}
|Компактные, шарообразные кластеры
|Средняя
|Average linkage<br>(Средняя связь)
|avg{d(a,b): a ∈ A, b ∈ B}
|Компромиссные между одиночной и полной связью
|Низкая
|Ward linkage<br>(Метод Уорда)
|Минимизация суммы квадратов отклонений
|Равномерные по размеру кластеры
|Низкая
Одиночная связь (Single linkage) определяет расстояние между кластерами как минимальное расстояние между любыми двумя объектами из разных кластеров. Этот метод хорошо выявляет нелинейные структуры, но склонен к образованию "цепочек" из-за эффекта сцепления.
Полная связь (Complete linkage) использует максимальное расстояние между любыми двумя объектами из разных кластеров. Такой подход создает более компактные кластеры и менее подвержен эффекту цепочки, но может быть чувствителен к выбросам.
Средняя связь (Average linkage) вычисляет среднее расстояние между всеми парами объектов из разных кластеров, что делает этот метод более устойчивым к выбросам и обеспечивает компромисс между одиночной и полной связью.
Метод Уорда (Ward linkage) минимизирует дисперсию внутри кластеров, объединяя на каждом шаге те кластеры, слияние которых приводит к минимальному увеличению суммы квадратов отклонений точек кластера от центроида. Этот метод часто дает наиболее интуитивно понятные результаты для многих практических задач.
# Пример расстояния с использованием метода Уорда в Python
def ward_distance(cluster1, cluster2):
n1, n2 = len(cluster1), len(cluster2)
centroid1 = np.mean(cluster1, axis=0)
centroid2 = np.mean(cluster2, axis=0)
merged = np.vstack([cluster1, cluster2])
merged_centroid = np.mean(merged, axis=0)
# Увеличение суммы квадратов
increase = np.sum(np.square(merged – merged_centroid)) – \
(np.sum(np.square(cluster1 – centroid1)) +
np.sum(np.square(cluster2 – centroid2)))
return increase
Реализация Agglomerative Clustering в популярных библиотеках
Реализация агломеративной кластеризации доступна в большинстве популярных библиотек машинного обучения. Рассмотрим наиболее распространенные инструменты для Python. 💻
Мария Ковалёва, преподаватель алгоритмов машинного обучения На своих курсах я всегда сталкиваюсь с тем, что студенты, впервые погружаясь в иерархическую кластеризацию, переоценивают её вычислительные возможности. Один из моих студентов пытался применить агломеративную кластеризацию к набору из 100 000 строк логов сервера. Алгоритм работал несколько часов, а затем аварийно завершился из-за нехватки памяти. После этого мы провели небольшой эксперимент: разработали пайплайн, где сначала применили K-means для создания 500 прототипов, а затем использовали агломеративную кластеризацию уже для этих прототипов. Результаты оказались практически идентичными исходной задаче, но время выполнения сократилось с "бесконечности" до 2 минут. Этот опыт стал ценным уроком для всей группы о важности предварительной оценки вычислительной сложности алгоритмов.
В библиотеке scikit-learn реализация агломеративной кластеризации представлена классом AgglomerativeClustering:
from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.cluster.hierarchy import dendrogram
# Создаем случайные данные
np.random.seed(42)
X = np.random.rand(50, 2)
# Применяем агломеративную кластеризацию
model = AgglomerativeClustering(
n_clusters=3, # количество кластеров
affinity='euclidean', # метрика расстояния
linkage='ward' # метод связывания
)
# Получаем метки кластеров
labels = model.fit_predict(X)
# Визуализируем результаты
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=labels, cmap='viridis', s=50)
plt.title('Agglomerative Clustering Results')
plt.xlabel('Feature 1')
plt.ylabel('Feature 2')
plt.colorbar(label='Cluster')
plt.show()
Для построения дендрограммы, которая является ключевым визуальным представлением результатов иерархической кластеризации, используется функция из библиотеки SciPy:
from scipy.cluster.hierarchy import dendrogram, linkage
import matplotlib.pyplot as plt
# Вычисляем связи для дендрограммы
Z = linkage(X, method='ward')
# Строим дендрограмму
plt.figure(figsize=(12, 6))
dendrogram(Z)
plt.title('Hierarchical Clustering Dendrogram')
plt.xlabel('Sample index')
plt.ylabel('Distance')
plt.axhline(y=1.2, c='k', linestyle='--', label='Cutoff for 3 clusters')
plt.legend()
plt.show()
Для больших наборов данных прямое применение агломеративной кластеризации может быть вычислительно неэффективным. В таких случаях полезны следующие стратегии:
- Предварительное уменьшение размерности данных (PCA, t-SNE)
- Выборка из исходного набора данных
- Двухэтапная кластеризация: сначала K-means, затем агломеративная кластеризация центроидов
- Использование реализаций с оптимизированными структурами данных, например HDBSCAN
Библиотека HDBSCAN предлагает оптимизированную реализацию иерархической кластеризации, особенно эффективную для больших наборов данных:
import hdbscan
# Создаем модель с агломеративным алгоритмом
clusterer = hdbscan.HDBSCAN(
algorithm='generic', # использовать общий агломеративный алгоритм
metric='euclidean',
min_cluster_size=5,
min_samples=1
)
# Применяем к данным
cluster_labels = clusterer.fit_predict(X)
R также предоставляет мощные инструменты для агломеративной кластеризации через функцию hclust в базовом пакете stats, а также расширенные возможности в специализированных пакетах, таких как cluster и fastcluster.
Практические применения агломеративной кластеризации
Агломеративная кластеризация находит применение в различных областях благодаря своей интерпретируемости и способности выявлять иерархические структуры в данных. 🚀
Основные сферы применения:
- Маркетинг и CRM: сегментация клиентов, иерархическая классификация потребительских предпочтений
- Биоинформатика: кластеризация генов, анализ белковых структур, филогенетические исследования
- Обработка естественного языка: кластеризация документов, тематическое моделирование, иерархические таксономии
- Изображения и компьютерное зрение: сегментация изображений, распознавание объектов
- Социальные сети: выявление сообществ, анализ иерархической структуры социальных связей
- Экономика: кластеризация финансовых инструментов, анализ рыночных сегментов
Рассмотрим конкретные примеры применения агломеративной кластеризации:
1. Сегментация клиентов
Агломеративная кластеризация помогает маркетологам разделить клиентскую базу на сегменты с похожим поведением, позволяя создавать многоуровневые стратегии таргетирования. Например, на верхнем уровне иерархии могут выделяться премиум-клиенты, клиенты среднего сегмента и бюджетного сегмента, а внутри каждой группы — подсегменты с более специфичными характеристиками.
2. Анализ генетических данных
В биоинформатике агломеративная кластеризация применяется для анализа экспрессии генов, где гены с похожими профилями экспрессии группируются вместе. Иерархическая структура позволяет исследователям изучать связи между генами на разных уровнях детализации, от широких функциональных групп до тесно взаимодействующих генных кластеров.
3. Организация документов
В системах информационного поиска и управления документами агломеративная кластеризация позволяет создавать иерархические каталоги документов. Например, научные статьи можно сначала разделить на широкие области (физика, биология, компьютерные науки), затем каждую область — на подобласти, и так далее до конкретных тематик.
Преимущества агломеративной кластеризации в практических приложениях:
- Возможность исследовать данные на разных уровнях грануляции
- Отсутствие необходимости заранее определять количество кластеров
- Визуальное представление результатов через дендрограмму
- Возможность работать с различными мерами сходства
Ограничения, которые следует учитывать:
- Вычислительная сложность O(n²) – O(n³), что ограничивает применение для очень больших наборов данных
- Чувствительность к шуму и выбросам (особенно при использовании одиночной связи)
- Необратимость решений: после объединения кластеров их нельзя разделить на последующих шагах
- Сложность интерпретации результатов при большом количестве объектов
Агломеративная кластеризация — это мощный инструмент аналитика данных, который раскрывает скрытые иерархические структуры в информации. Понимая математический фундамент и особенности различных методов связывания, вы можете превратить хаотичный набор точек в осмысленную структуру взаимосвязей. Будь то сегментация клиентов, анализ белковых последовательностей или организация документов — дендрограммы этого алгоритма позволяют увидеть мир данных в новом свете, где каждый объект занимает свое место в естественной иерархии. Освоив этот метод, вы получаете не просто способ кластеризации, но и инструмент для открытия многоуровневых закономерностей, недоступных при использовании плоских алгоритмов.