Что такое хакатон и как в нём участвовать

Соревнования, на которых можно получить предложение о работе или выиграть денежный приз за разработку.

Крупным корпорациям вроде «Яндекса» и «Газпрома» постоянно нужны новые кадры. Поэтому компании проводят форумы для разработчиков, на которых команды IT-специалистов решают задачи — кейсы. Участники могут заявить о себе, получить грант или денежный приз. А компании — найти талантливых сотрудников и решить бизнес-задачи.

Что такое хакатон

Термин «хакатон» состоит из двух слов: «хакер» и «марафон». Хакатон — это чемпионат, на котором участники разрабатывают тестовую версию продукта в короткие сроки и соревнуются за главный приз. Задачи бывают разные: построить предсказательную модель, создать Android-приложение или лендинг для продукта.

Обычно в хакатонах участвуют команды из двух — пяти человек: программисты, аналитики, дизайнеры, менеджеры и другие IТ-специалисты. На протяжении одного или двух дней они совместными силами решают бизнес-задачу.

Например, на хакатоне от МГУ X-MAS HACK в декабре 2022-го были такие задания:

Разработать решение для автоматического определения вида договора. Создать виртуальный прототип для ПО по управлению квадрокоптерами. Выявить фродовый трафик из набора данных. Разработать инструмент, который поможет снизить риски инвестиционного портфеля на фондовом рынке.

Призовой фонд соревнования составил 1,7 млн ₽.

Типы хакатонов

На хакатоны ходят, чтобы набраться опыта, усилить портфолио и ощутить соревновательный азарт. А еще это отличная возможность показать себя рекрутерам и получить предложение от крупной компании.

Хакатоны бывают двух типов:

💡 Образовательные

Как правило, их цель — нетворкинг и обучение. Призовой фонд в таких хакатонах маленький, часто его вообще нет. Например, так было в онлайн-хакатоне по питчингу от Бизнес-инкубатора ВШЭ. В России такие хакатоны почти не встречаются.

💰 Коммерческие

Победители коммерческих хакатонов получают не только классный опыт, но и денежный приз. Например, призовой фонд в онлайн-хакатоне Sovcombank Team Challenge 2022 от «Совкомбанка» и Фонда «Сколково» был 800 000 ₽. За первое место команда получила 400 000 ₽.

Участие в хакатонах полезно начинающим разработчикам при поиске работы по нескольким причинам: Опыт. Участие позволяет набраться опыта и показать свои навыки в действии. Портфолио. Работу над проектом в хакатоне можно добавить в портфолио как доказательство навыков и опыта. Сеть. Хакатоны позволяют встретиться и пообщаться с другими разработчиками и профессионалами из отрасли. Открыть для них новые возможности и контакты для будущего, в том числе с рекрутерами. Марат Минулин Старший frontend-разработчик с опытом работы более 5 лет, судья на различных хакатонах

Набираться опыта можно и на вебинарах онлайн-университетов: узнавать больше о востребованных специальностях, определять, какие навыки необходимы. Такие вебинары проводит онлайн-университет профессий Skypro. Рассказывают так, чтобы было понятно и интересно и новичкам, и уже знакомым с миром IT. Практика тоже есть: решите реальную задачу, познакомитесь с инструментами. Вебинары бесплатные, после них получите скидку на курсы.



Как подготовиться к хакатону

Даже если вы участвуете в хакатоне впервые, тщательная подготовка сильно увеличит шансы на победу. Так вы точно проведете время с пользой и прокачаете навыки. При этом неважно, сколько у вас опыта в разработке: всегда можно найти мероприятие своего уровня.

Чтобы участие в хакатоне стало максимально продуктивным:

1️⃣ Оцените свои возможности

Изучите информацию о предстоящем форуме и попробуйте представить, как будете выполнять ту или иную задачу. Это нормально, если вы можете сделать только часть проекта, ведь с вами в команде будут и другие специалисты. Но уже на начальном этапе нужно понимать, подходит вам конкретная задача или нет. Так не потратите время впустую.

Если только учитесь разработке — присмотритесь к хакатонам для студентов. Они помогут получить первую стажировку и сразу войти в тусовку единомышленников.

2️⃣ Найдите команду

Есть два пути: самому собрать участников и взять на себя роль лидера — или присоединиться к уже готовой команде. В обоих случаях найти сокомандников можно в профессиональных сообществах и пабликах, посвященных мероприятию. Не бойтесь рассказывать о себе и стучаться в личные сообщения.

Состав команды будет зависеть от задач мероприятия. Например, нужно разработать интерфейс сайта — понадобится разработчик, дизайнер и бизнес-аналитик.

Находят команду и на самом хакатоне. Но есть риск оказаться вместе с некомпетентными специалистами.

3️⃣ Подайте заявку

Зарегистрируйтесь на мероприятие и начинайте продумывать план действий. Когда выбираете кейс — задачу, сразу распределите роли участников и зоны ответственности. Тогда удастся сэкономить время на организационных моментах.

4️⃣ Соберите идеи и наработки

На хакатон лучше не приходить с пустыми руками: можно не успеть довести продукт до рабочего состояния. Заранее определите, какие инструменты понадобятся для решения задачи, перечитайте учебные пособия и подумайте о запасном плане.

Используйте знакомые технологии, чтобы не тратить время и силы на изучение новых инструментов во время самого хакатона.

5️⃣ Распределите время

Будьте готовы к мозговому штурму и ночи без сна. Реализовать идею нужно будет в экстремально сжатые сроки. Сразу определитесь, сколько часов понадобится каждому члену команды на его задачи. Заложите время на перерывы, перекусы и форс-мажоры.

Отличительная черта соревнований по анализу данных — объективность результатов: у кого точнее предсказание на тестовых данных, тот и победил. У кого красивее презентация, чье решение кажется более применимым в бизнесе — обычно это не играет роли. Плюс для участников кроме приза — история успешных выступлений. Это преимущество при устройстве на работу. Участники узнают, какие подходы к решению задачи дали наилучший результат. Для участия обычно достаточно просто зарегистрироваться на сайте: никаких ограничений по опыту работы, образованию нет. Минус — зачастую побеждают громоздкие модели, которые проблематично использовать напрямую в бизнесе. Виталий Куделя Старший специалист по работе с данными, компания Tutu, 2-е место в Raiffeisen Data Cup

Как проходит соревнование

Участники хакатона решают кейс дистанционно или сами приезжают на место соревнования. Если хакатон очный, то члены команды находятся в одной комнате на протяжении нескольких часов — или даже пары дней.

За отведенное время участники хакатона разрабатывают техническое решение — например, прототип чат-бота для телеграма. Еще нужно создать презентацию и написать текст для спича. Рассказ о проекте и визуал жюри оценивают так же, как и техническую сторону.

Где искать хакатоны

Узнавать о хакатонах в России можно на сайте хакатоны.рф. Это открытый ресурс от Ассоциации Акселераторов и Бизнес-инкубаторов. Там публикуют информацию о будущих и прошедших мероприятиях. Можно изучить для подготовки.

Подобных календарей немало. Например, платформа Boosters, проект «Цифровой прорыв» и агрегатор «Возможности предпринимателя».

Еще о предстоящих мероприятиях пишут в профессиональных сообществах в соцсетях. Ниже список информационных ресурсов, которые помогут оставаться в теме.

Группы ВКонтакте:

🔹 «Хакатоны || Hackathon list || it-соревнования».

🔹 Phystech.Genesis.

🔹 STUDENTSHIP.

Телеграм-каналы:

🔹 Codenrock Hackathons & Contests.

🔹 Russian Hackers.

🔹 «Зайцем по ХаХатонам».

Советы новичкам по участию в хакатонах

Опытом поделился Антон Савин, ведущий системный аналитик в Bell Integrator. Участник, победитель хакатонов всероссийского уровня «Цифровой прорыв»:

✔️ Не акцентируйте внимание на том, что вы новички. На хакатоне все равны. Старые заслуги учитываться не будут — это нужно учитывать и опытным хакатонщикам. Когда я сам был новичком, я одержал победу, а потом меня побеждали новички.

✔️ Соберите команду из знакомых, которые точно не подведут. Если кейс — технологический, оптимально набрать команду из трех IT-специалистов, одного дизайнера и одного управленца. Если кейс — управленческий, лучше набрать в команду аналитиков и управленцев хотя бы с минимальными знаниями по теме кейса.

✔️ Не всегда слушайте мнение экспертов. Если интуиция подсказывает, что какая-то фича может украсить проект, а эксперты считают, что ее нужно убрать, — тогда ее лучше оставить. Мнения экспертов и жюри на защите проекта могут отличаться, я с этим сталкивался.

✔️ Не пытайтесь исправить все ошибки и добиться идеального продукта. На хакатоне от команды ожидают прототип, а не готовый продукт. Но основные функции должны работать. Плохо, когда на презентации что-то не запускается, зависает или выдает ошибку — такие вещи нужно заранее проверять.

✔️ Выступающий от команды должен заранее отрепетировать речь. Желательно во время репетиции засекать секундомер, чтобы проверить тайминг (на «Цифровом прорыве» на выступление давали пять минут). Не нужно слишком запариваться над оформлением слайдов презентации. Я наблюдал ситуации, когда побеждали проекты с достаточно простым дизайном.

Коротко о том, как попасть на хакатон