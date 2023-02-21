Что такое фриланс и как на нём заработать

Формат работы для разработчиков, дизайнеров, маркетологов и не только.

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», больше половины россиян хотели бы сменить работу в 2023 году. Многие не против уйти из офиса и начать свое дело. Всё больше людей переходят на удаленку, а слова «фриланс» и «самозанятость» давно вошли в обиход. Рассказываем, кто такой фрилансер, где искать заказчиков и как избежать проблем с налоговой.

Кто такой фрилансер

Это человек, который работает без трудоустройства в штат. Им может быть и повар-кондитер, который продает торты через соцсети, и мастер маникюра, принимающий клиентов на дому.

Фриланс пользуется популярностью и у представителей IТ-профессий, ведь программисты и дизайнеры могут работать в любом месте с ноутбуком и стабильным интернетом. Для этого необязательно ездить в офис пять дней в неделю.

Фрилансер может работать на одну компанию или параллельно вести несколько проектов. Он сам выбирает место работы и покупает нужное оборудование. Работать можно из дома, в арендованной студии, в кафе или коворкинге. Главное — чтобы было удобно.

Кому подойдет такой формат работы

Вот некоторые профессии, которые пользуются спросом на фрилансе в 2023 году.

🔹 JS-разработчик

Что делает: создает интерфейсы сайтов и веб-приложений, программирует серверы, работает с базами данных.

Востребованность: в рейтинге TIOBE язык JavaScript занял седьмое место по популярности, обогнав PHP, Swift и Ruby. Разработка интерфейсов особенно актуальна на рынке фриланса: сайты и веб-приложения нужны даже небольшим компаниям.

Смотрите, что востребовано. Много предложений можно найти на иностранных платформах, необязательно ограничиваться российскими компаниями. Антон Назаров Работает разработчиком 11 лет

Освоить профессию можно без опыта в IT, например на курсе Skypro. Предусмотрена индивидуальная проверка домашних заданий, поддержка наставника, мастер-классы онлайн с реальными рабочими задачами. А еще много теории и практики: все материалы останутся после курса. Работать после окончания сможете на фрилансе или в штате: центр карьеры гарантированно поможет найти работу. Эту гарантию фиксируем в договоре.

🔹 Python-разработчик

Что делает: пишет программы для сайтов, игр, онлайн-сервисов и другого программного обеспечения. На фрилансе может писать код для парсинга данных, разрабатывать алгоритмы для фильтрации комментариев или создавать чат-ботов для соцсетей.

Востребованность: Python лидирует среди языков программирования, его популярность стабильно растет с 2018 года.

В Skypro вы освоите профессию за девять месяцев. Программа на 100% соответствует требованиям рынка к новичку — а значит, обойти конкурентов и устроиться на работу мечты будет проще. Тем более по окончании вы получите диплом о профпереподготовке: документ всё еще важен для части работодателей.

🔹 UX-дизайнер

Что делает: анализирует аудиторию и продумывает интерфейс сайта или приложения. UX-дизайнер определяет, где будут расположены кнопки, надписи, картинки и видео, а затем создает прототип сайта.

Востребованность: по версии журнала Forbes, эта специальность входит в топ-5 наиболее востребованных технических профессий в 2023 году.

🔹 Копирайтер

Что делает: пишет статьи, посты для соцсетей, тексты для сайтов, ботов и рассылок. Иногда ведет сообщества: составляет контент-планы, пишет тексты, подбирает иллюстрации и отвечает на комментарии подписчиков.

Востребованность: согласно исследованию биржи фриланса Gu.ru, спрос на копирайтеров за 2022 год вырос в два раза. На фрилансе пользуются спросом специалисты с дополнительными навыками. Например, те, кто не просто пишет тексты для посадочных страниц, но и верстает прототипы.

Я пишу и редактирую тексты для бизнеса, веду соцсети и настраиваю в них рекламу. Тружусь как самозанятый: беру проекты от разных компаний. Выходит на полный рабочий день и даже чуточку больше. Даниил Болотский Работает копирайтером пять лет

🔹 Интернет-маркетолог

Что делает: занимается продвижением бизнеса. Например, маркетолог может предложить директору компании создать блог на сайте. Тогда нужно будет расписать сроки, бюджет и задачи, составить технические задания для подрядчиков. Когда блог запущен — следит за входящим трафиком и продажами.

Востребованность: как и UX-дизайн, диджитал-маркетинг вошел в пятерку самых актуальных сфер в 2023 году в рейтинге Forbes. Маркетологи-фрилансеры нужны любому бизнесу, который продает товары и услуги через интернет.

Как законно работать на фрилансе

Главное отличие фриланса от работы в штате — это уплата налогов. Фрилансер сам создает чеки и платит налог на доход. Если он зарабатывает меньше 2,4 миллиона в год и у него нет наемных работников, можно оформить самозанятость. В другом случае — открыть индивидуальное предпринимательство.

Есть и третий вариант — работать через биржу. Он подойдет новичкам на первое время, но в дальнейшем лучше открыть самозанятость. Дело в том, что биржи берут комиссию до 20%, а налог для самозанятых исполнителей всего 4–6%.

Стать самозанятым просто:

Откройте приложение «Мой налог» через компьютер или телефон. Введите номер телефона, укажите свой регион и введите данные для входа. Войти в кабинет налогоплательщика можно и через единый аккаунт «Госуслуг». Когда вы оказали услуги, создайте чек в приложении. Укажите сумму дохода и вид работы. Выберите физическое или юридическое лицо — это повлияет на сумму налога. Приложение само начислит налог. Заплатить его нужно будет до 25 числа следующего месяца. Сняться с учета можно в любое время, а при желании открыть самозанятость снова.

Если ваш годовой доход превышает 2,4 миллиона или вы хотите нанять помощников, стоит оформить индивидуальное предпринимательство:

Соберите пакет документов: заявление, копию паспорта, квитанцию об уплате госпошлины, при желании — уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Принесите документы в налоговую по месту регистрации. Получите свидетельство о постановке на учет в течение трех дней.

В отличие от самозанятых индивидуальные предприниматели обязаны платить минимальный годовой взнос вне зависимости от дохода. В 2023 году он составляет 45 842 ₽.

Где искать первые заказы

Начинающему фрилансеру легче всего найти работу на биржах. Заказы разные. Например, сделать сайт под ключ, улучшить поисковый трафик на сайте или написать цепочку сообщений для рассылки по базе.

Среди таких сайтов — FL.ru, Kwork, Workzilla, «Яндекс Толока». В каждом сервисе нужно пройти регистрацию, чтобы начать принимать заказы.

Сколько зарабатывают на фрилансе

Заработок зависит от количества заказов, сферы и вашего опыта. Например, можно работать с одним заказчиком, тратить по два-три часа в день и получать 15 000 ₽ — 20 000 ₽ в месяц. Такой формат подойдет студентам и тем, кто ищет дополнительный источник дохода.

Опытные фрилансеры зарабатывают не меньше штатных работников. Но и трудиться для этого нужно 30–40 часов в неделю. Чтобы получать 50 000 ₽ — 100 000 ₽, можно брать несколько крупных проектов сразу. Главное, чтобы дедлайны не накладывались друг на друга.

Преимущества и недостатки

Плюсы фриланса:

✅ Свободный график

Фрилансер сам выбирает, сколько часов в неделю работать. Например, договоритесь с заказчиками, что вы на связи с девяти до шести, в субботу и воскресенье не беспокоить. В любой момент можно поехать в гости к родственникам, даже если они живут в другом городе. Достаточно захватить ноутбук.

✅ Большой выбор проектов

Одни исполнители с головой погружаются в большой проект и не берут новые заказы, пока с ним не закончат. А другим нравится одновременно выполнять много маленьких задач и сохранять гибкий график. Например, копирайтер может писать разовые посты для пяти — семи аккаунтов или полностью отвечать за блог одной компании. Это зависит от опыта, навыков и предпочтений.

✅ Работа на себя

Сами выбираете проекты и загруженность. Можете отказаться от неинтересных задач или попробовать себя в чём-то новом: научиться делать чат-ботов, оформлять презентации, рисовать логотипы.

Несмотря на ощутимые плюсы, фриланс не лишен подводных камней. Основные проблемы:

❌ Нестабильность

В одном месяце приходит сразу несколько интересных проектов, а в другом все заказчики уезжают в отпуск — и приходится искать новых. Обычно так бывает летом. Чтобы избежать безденежных периодов, надо выстроить большой поток заказов.

❌ Трудности с поиском клиентов

Первое время непонятно, где вообще находить заказчиков. У начинающих фрилансеров распространен синдром самозванца: страшно откликаться на вакансии. Важно проработать психологический барьер и понять, что отказы — это нормально. Это не значит, что вы плохой специалист: вакансию могли закрыть или у вас не хватает опыта под конкретную работу.

Мониторьте разные сайты, а не один, смотрите телеграм-каналы и отправляйте несколько откликов в день.

❌ Нужна самоорганизованность

На фрилансе вы сами себе начальник. Никто не запретит спать до обеда, взять выходной в понедельник или внезапно уехать в отпуск. Но такой образ жизни быстро скажется на доходе. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно составить четкий график и придерживаться его. А еще следить за доходами, потоком заказов и дедлайнами.

Главное

🔻 Фриланс — это способ работы, при котором человек сотрудничает с одним или несколькими заказчиками без официального трудоустройства в штат. При этом фрилансер может получать «белый» доход. Есть три варианта: работа на бирже, через самозанятость или ИП.

🔻 Биржа подойдет новичкам: тем, кто пока не готов становиться на учет в налоговую или рассматривает фриланс как временную подработку.

🔻 Если ваш доход меньше 2,4 миллиона в год — откройте самозанятость через приложение «Мой налог». В другом случае подойдет индивидуальное предпринимательство.

🔻 На фрилансе можно зарабатывать столько же, сколько и в офисе. Для этого нужно организовать график работы и выстроить поток заказов. Первых клиентов ищите на биржах, в телеграм-каналах или через знакомых.