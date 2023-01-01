Защита от SQL-инъекций при обработке кавычек в MSSQL 2000

Быстрый ответ

Экранирование одиночных кавычек не обеспечивает абсолютной защиты от SQL-инъекций. Для надёжной защиты SQL-запросов вам следует отказаться от экранирования и использовать параметризированные запросы, которые предотвращают изменение структуры запроса .

Примеры использования параметризированных запросов:

SQL Скопировать код -- Обеспечьте безопасность вашего SQL-запроса, используя плейсхолдеры PREPARE stmt FROM 'SELECT * FROM users WHERE name = ?'; EXECUTE stmt USING @userInput;

csharp Скопировать код // Обезопасьте запрос с помощью параметризации в C# SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT * FROM users WHERE name = @name", connection); command.Parameters.AddWithValue("@name", userInput);

Эти примеры иллюстрируют принцип защитного программирования, где данные пользователя интерпретируются как параметры, не как часть SQL-кода.

Использование параметризированных запросов

Замените устаревший метод конкатенации строк на параметризированные запросы. Отделение SQL-кода от данных гарантирует, что пользовательский ввод не будет искажать структуру запроса .

Преимущества:

Риск SQL-инъекций практически исчезает .

. Адаптация параметризации возможна для любого языка программирования .

. Ваши запросы становятся более чистыми и удобными при поддержке.

Использование хранимых процедур

Заметное повышение уровня защиты можно достичь через использование хранимых процедур. Ограничьте доступ к базе данных, разрешив только выполнение процедур. Это поможет избежать нежелательных манипуляций с данными.

Преимущества:

Пользователь может выполнить только предустановленные операции .

. Слой абстракции между пользователем и базой данных усиливает безопасность.

между пользователем и базой данных усиливает безопасность. Упрощение сложных операций благодаря заранее заданным шагам.

Тщательность при проверке данных на ввод

Отказавшись от подхода валидации по черному списку, определите допустимые данные с помощью валидации по белому списку. Тщательно валидируйте данные на стороне приложения до исполнения запроса к базе данных.

Важные моменты для валидации:

Соответствие ввода типам данных и длинам строк .

и . Использование регулярных выражений для проверки форматирования входных данных .

. Принятие только тех значений, которые явно разрешены.

Специфические уязвимости конкретной СУБД

У каждой системы управления базами данных есть собственные специфические уязвимости. Изучение особенностей вашей СУБД поможет избежать будущих атак типа SQL-инъекций.

Общие рекомендации:

Проводите регулярное обновление СУБД и установку патчей .

. Следите за новостями об уязвимостях и способах их устранения .

. Пресекайте использование специальных символов и юникода, чтобы избежать злоупотреблений.

Визуализация

Почему экранирование одинарных кавычек не спасёт от SQL-инъекций:

Markdown Скопировать код Представьте ваш SQL-запрос как **замковые ворота** (🏰🚪). Пользовательские данные: 'добрый рыцарь' Вы: Позвольте 'доброму рыцарю' войти. Результат: 🏰🚪'добрый рыцарь'🚪🏰 – Все в порядке. Пользовательские данные: 'злой рыцарь'; DROP TABLE knights -- Вы: Позвольте 'злому рыцарю'; DROP TABLE knights -- войти, полагая что всё будет в порядке. Результат: 🏰🚪'злой рыцарь'; DROP TABLE knights --🚪 (💣💥)

Экранирование одинарных кавычек можно сравнить с закрытием ворот замка, но это не спасёт от осадной башни, оставленной без присмотра. 🪜

Используйте подготовленные выражения в роли надёжных стражей, которые проверяют и обезвреживают каждого подозрительного гостя. 🛡️👮

Детали процесса очистки пользовательского ввода

Методы экранирования, такие как удвоение одиночных кавычек, не обеспечивают надёжность защиты. Важно обратить внимание на хитроумные техники атак, такие как обрезание строк, которое может оставить опасные команды незамеченными.

Моменты, на которые следует обратить внимание:

Обрезание строк : Проверка длины строки должна быть частью очистки данных.

: Проверка длины строки должна быть частью очистки данных. Изменение структуры запроса : Не позволяйте использование пользовательских данных для изменения структуры запроса в хранимых процедурах.

: Не позволяйте использование пользовательских данных для изменения структуры запроса в хранимых процедурах. Вторичная инъекция: Избегайте использования данных из базы данных для формирования новых запросов.

Разработки безопасной архитектуры системы

В дополнение к устранению уязвимостей, архитектуру системы следует проектировать так, чтобы она была изначально устойчивой к SQL-инъекциям.

Лучшие практики: