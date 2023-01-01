Запрос SQL для поиска записей, отсутствующих в другой таблице#Разное
Быстрый ответ
Чтобы найти записи в
Table1, которые не имеют соответствий в
Table2, можно использовать метод
LEFT JOIN или оператор
NOT EXISTS.
Вот пример использования
LEFT JOIN для большей читабельности кода:
SELECT t1.*
FROM Table1 t1
LEFT JOIN Table2 t2 ON t1.ID = t2.ID
WHERE t2.ID IS NULL;
Пример с
NOT EXISTS представлен ниже. Он обеспечивает точность результатов благодаря подзапросу:
SELECT *
FROM Table1 t1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM Table2 t2 WHERE t2.ID = t1.ID
);
Выбор между этими методами зависит от ваших персональных предпочтений в кодировании и требований к производительности запроса. Оба варианта возвращают одинаковый результат — список идентификаторов из
Table1, которых нет в
Table2.
Обзор альтернатив и их особенностей
При работе с большими наборами данных или выполнении сложных запросов небезразлично понимать особенности разных подходов, что может стать настоящим спасением ресурсов.
Временами используется еще один метод —
NOT IN, однако он имеет свои нюансы:
SELECT ID, Name FROM Table1 WHERE ID NOT IN (SELECT ID FROM Table2);
Использование
NOT IN может привести к неожиданным результатам, если подзапрос вернет
NULL, что может привести к неполному результату.
Также еще существует ключевое слово
EXCEPT:
SELECT ID FROM Table1
EXCEPT
SELECT ID FROM Table2;
Оператор
EXCEPT возвращает уникальные значения из первого запроса, которые отсутствуют во втором запросе. Но его использование требует проверки совместимости с вашей СУБД и производительности по сравнению с
JOIN.
Подготовка к повышению производительности
Следите за планами выполнения ваших запросов, чтобы ускорить их работу. Так, в PostgreSQL оператор
NOT EXISTS может быть более предпочтителен, чем
NOT IN, особенно если подзапросы могут включать
NULL, а объемы данных велики. В некоторых случаях замена
EXCEPT на
JOIN может увеличить производительность.
SELECT *
FROM Table1 t1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT TOP 1 NULL FROM Table2 t2 WHERE t2.ID = t1.ID
);
В подзапросе использование
SELECT TOP 1 NULL может улучшить производительность
NOT EXISTS, поскольку оптимизатор останавливается после нахождения первого совпадения.
Практические примеры использования
Эти SQL-шаблоны применяются в различных ситуациях:
Поиск клиентов без заказов
Для определения клиентов, не совершивших заказы:
SELECT CustomerID, CustomerName
FROM Customers c
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM Orders o WHERE o.CustomerID = c.CustomerID
);
Синхронизация между системами
Для выявления контактов CRM, которых нет в списке рассылки:
SELECT CRM_ID
FROM CRM_Contacts
LEFT JOIN MailingList ON CRM_Contacts.CRM_ID = MailingList.ContactID
WHERE MailingList.ContactID IS NULL;
Удаление записей-сирот
Для поддержки целостности базы данных можно удалять записи, у которых отсутствуют соответствующие внешние ключи:
SELECT *
FROM ChildTable
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM ParentTable WHERE ParentTable.ID = ChildTable.ParentID
);
Визуализация
Представив себе библиотеки с разным набором книг, можно лучше понять данный принцип:
Библиотека A (📚): [ID книги 123, ID книги 456, ID книги 789]
Библиотека B (🏛): [ID книги 456, ID книги 789, ID книги 101]
Цель — найти те книги Библиотеки A, которых нет в Библиотеке B.
Результат таков:
В Библиотеке A, но не в Библиотеке B: 📖 [ID книги 123]
Отображаются уникальные ID из первого массива, которые отсутствуют во втором.
Особенности работы
Стратегии сравнения данных чувствительны к
NULL и распределению данных, при работе с ними следует быть аккуратным:
Обработка NULL
Значения NULL могут привести к неточным результатам при использовании
NOT IN.
NOT EXISTS и
LEFT JOIN...IS NULL избегают этой проблемы и являются более предпочтительными.
Распределение данных
Размеры данных и их расположение играют значительную роль в производительности запроса. Важно учитывать индексы, уникальность и вероятность повторения идентификаторов при оптимизации запросов.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы