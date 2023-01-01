Замена значений NULL на 0 в SQL запросе: SUM, CASE#SQL для аналитиков #CASE WHEN #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для замены
NULL на
0 в SQL Server используйте функции
COALESCE() или
ISNULL(). Вот примеры их использования:
-- Замена NULL с помощью COALESCE
SELECT COALESCE(имя_столбца, 0) FROM имя_таблицы;
-- Замена NULL с помощью ISNULL
SELECT ISNULL(имя_столбца, 0) FROM имя_таблицы;
Обе функции позволяют заменить значение
NULL на
0 за время выполнения запроса.
Глублый разбор
Могучий
ISNULL
Функция
ISNULL принимает на вход два аргумента: название столбца и значение для замены
NULL. Она вычисляется всего один раз за время выполнения SELECT-запроса, обеспечивая оптимальную производительность в некоторых случаях.
-- Объявляю: NULL будет повсеместно замещён «нулевыми героями»
SELECT ISNULL(имя_столбца, 0) FROM имя_таблицы;
Универсальность
COALESCE
COALESCE принимает неограниченное количество аргументов и возвращает первое не-
NULL значение из списка. Это добавляет гибкости в ваш код.
-- Достучаться до значений: точно не до NULL
SELECT COALESCE(столбец_один, столбец_два, 0) FROM имя_таблицы;
Но помните:
COALESCE, проверяя каждый параметр, может слегка замедлить выполнение запроса.
Тюнинг производительности
ISNULL работает быстрее при больших объёмах данных, поскольку значение вычисляется единожды. В то время как
COALESCE, проверяя каждый параметр по одному, может уменьшить производительность.
Избегайте
NULL в агрегатных функциях
Внутри функции
SUM() используйте
ISNULL, чтобы значения
NULL не искажали общий результат. Таким образом, вы получите корректные итоги.
-- Подсчитываем итоги исключая NULL-значения
SELECT SUM(ISNULL(имя_столбца, 0)) FROM имя_таблицы;
Визуализация
Рассмотрим результат SQL-запроса как ряд товаров на полке магазина:
На полке располагаются: [🍎, 🍌, NULL, 🍇]
В этом контексте, замена
NULL на
0 в SQL – это как замещение пустого места на полке заглушкой-товаром:
-- На полку нет пустых мест!
SELECT ISNULL(фрукт, 0) FROM полка_с_товарами;
Теперь каждый промежуток на полке заполнен:
Полка полностью укомплектована: [🍎, 🍌, 🥫, 🍇]
Где 🥫 symbolizes '0', и теперь каждое пространство занято!
Обсудим замену NULL нулем непосредственно в таблицах
Иногда эффективнее обновить таблицы, заменив значения
NULL на
0 напрямую. Это исключит необходимость использования
ISNULL или
COALESCE в последующих запросах:
-- NULL, ваш переезд настал. Ваше место займёт Ноль
UPDATE имя_таблицы
SET имя_столбца = ISNULL(имя_столбца, 0);
Направленные действия с
CASE для разнообразных условий
Когда вы прорабатываете различные статусы выполнения,
CASE поможет провести условное подсчёт:
-- На месте, готов… Погнали! Но подождите, где NULL?
SELECT CASE
WHEN статус_запуска IS NULL THEN 0
ELSE статус_запуска
END
FROM запуски;
Этот метод предлагает вам гибкость в замене
NULL на ноль, согласно ваших требований.
Ответственность за соответствие типов данных
При использовании
ISNULL или
COALESCE всегда убедитесь, что типы данных аргументов согласованы. Несоответствие может привести к непредвиденным ошибкам или результатам.
Алина Карпова
инженер по данным