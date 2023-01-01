Замена значений NULL на 0 в SQL запросе: SUM, CASE

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для замены NULL на 0 в SQL Server используйте функции COALESCE() или ISNULL() . Вот примеры их использования:

SQL Скопировать код -- Замена NULL с помощью COALESCE SELECT COALESCE(имя_столбца, 0) FROM имя_таблицы; -- Замена NULL с помощью ISNULL SELECT ISNULL(имя_столбца, 0) FROM имя_таблицы;

Обе функции позволяют заменить значение NULL на 0 за время выполнения запроса.

Глублый разбор

Могучий ISNULL

Функция ISNULL принимает на вход два аргумента: название столбца и значение для замены NULL . Она вычисляется всего один раз за время выполнения SELECT-запроса, обеспечивая оптимальную производительность в некоторых случаях.

SQL Скопировать код -- Объявляю: NULL будет повсеместно замещён «нулевыми героями» SELECT ISNULL(имя_столбца, 0) FROM имя_таблицы;

Универсальность COALESCE

COALESCE принимает неограниченное количество аргументов и возвращает первое не- NULL значение из списка. Это добавляет гибкости в ваш код.

SQL Скопировать код -- Достучаться до значений: точно не до NULL SELECT COALESCE(столбец_один, столбец_два, 0) FROM имя_таблицы;

Но помните: COALESCE , проверяя каждый параметр, может слегка замедлить выполнение запроса.

Тюнинг производительности

ISNULL работает быстрее при больших объёмах данных, поскольку значение вычисляется единожды. В то время как COALESCE , проверяя каждый параметр по одному, может уменьшить производительность.

Избегайте NULL в агрегатных функциях

Внутри функции SUM() используйте ISNULL , чтобы значения NULL не искажали общий результат. Таким образом, вы получите корректные итоги.

SQL Скопировать код -- Подсчитываем итоги исключая NULL-значения SELECT SUM(ISNULL(имя_столбца, 0)) FROM имя_таблицы;

Визуализация

Рассмотрим результат SQL-запроса как ряд товаров на полке магазина:

Markdown Скопировать код На полке располагаются: [🍎, 🍌, NULL, 🍇]

В этом контексте, замена NULL на 0 в SQL – это как замещение пустого места на полке заглушкой-товаром:

SQL Скопировать код -- На полку нет пустых мест! SELECT ISNULL(фрукт, 0) FROM полка_с_товарами;

Теперь каждый промежуток на полке заполнен:

Markdown Скопировать код Полка полностью укомплектована: [🍎, 🍌, 🥫, 🍇]

Где 🥫 symbolizes '0', и теперь каждое пространство занято!

Обсудим замену NULL нулем непосредственно в таблицах

Иногда эффективнее обновить таблицы, заменив значения NULL на 0 напрямую. Это исключит необходимость использования ISNULL или COALESCE в последующих запросах:

SQL Скопировать код -- NULL, ваш переезд настал. Ваше место займёт Ноль UPDATE имя_таблицы SET имя_столбца = ISNULL(имя_столбца, 0);

Направленные действия с CASE для разнообразных условий

Когда вы прорабатываете различные статусы выполнения, CASE поможет провести условное подсчёт:

SQL Скопировать код -- На месте, готов… Погнали! Но подождите, где NULL? SELECT CASE WHEN статус_запуска IS NULL THEN 0 ELSE статус_запуска END FROM запуски;

Этот метод предлагает вам гибкость в замене NULL на ноль, согласно ваших требований.

Ответственность за соответствие типов данных

При использовании ISNULL или COALESCE всегда убедитесь, что типы данных аргументов согласованы. Несоответствие может привести к непредвиденным ошибкам или результатам.

Полезные материалы