Выполнение вложенной процедуры SQL: ожидание завершения работы

Быстрый ответ

Чтобы вызвать одну хранимую процедуру из другой, воспользуйтесь оператором EXEC , указав после него имя нужной процедуры и необходимые аргументы. Пример вызова:

SQL Скопировать код EXEC ВложеннаяПроцедура @Параметр1, @Параметр2;

Если в РодительскаяПроцедура надо привести в действие ВложеннаяПроцедура , это будет выглядеть так:

SQL Скопировать код -- В теле РодительскаяПроцедура EXEC ВложеннаяПроцедура @Значение1, @Значение2;

Не забывайте об обязательном соответствии типов и последовательности параметров, чтобы избежать возникновения ошибок при работе с SQL.

Обеспечение последовательности выполнения

T-SQL, как правило, не подразумевает асинхронное выполнение операций, поэтому РодительскаяПроцедура будет ждать окончания ВложеннаяПроцедура перед тем, как продолжить свою работу.

SQL Скопировать код -- В теле РодительскаяПроцедура EXEC ВложеннаяПроцедура @Значение1, @Значение2; -- Здесь РодительскаяПроцедура в ожидании завершения работы ВложеннаяПроцедура

Это свойство облегчает поддержку очерёдности и целостности операций, подобно движению машин в потоке в час-пик.

Работа с параметрами и результатами

Передача параметров

Необходимо обращать внимание на корректность передачи параметров при вызове ВложеннаяПроцедура :

SQL Скопировать код -- Создание РодительскаяПроцедура CREATE PROCEDURE РодительскаяПроцедура @РодительParam1 INT, @РодительParam2 INT AS BEGIN ... EXEC ВложеннаяПроцедура @ДочернийParam1 = @РодительParam1, @ДочернийParam2 = @РодительParam2; ... END;

Получение результата

Для того чтобы получить результат работы вложенной хранимой процедуры, можно использовать следующую конструкцию:

SQL Скопировать код DECLARE @Результат INT; -- Выполнение хранимой процедуры и перехват её результата EXEC ВложеннаяПроцедура @Входное значение, @Результат OUTPUT; SELECT @Результат AS 'Выходное значение';

Такой подход создаёт ощущение какой-то магии, словно из шляпы вытаскивают кролика!

Визуализация

Можно представить себе наложенные друг на друга матрёшки:

Markdown Скопировать код [🪆 Самая большая кукла (Родительская Процедура)] / \ / \ [🪆 Меньшая кукла (Вложенная Процедура)] [🪆 Меньшая кукла (Вложенная Процедура)]

Сначала видна большая матрёшка, а внутри неё находятся сразу несколько меньших.

Python Скопировать код EXEC ГлавнаяПроцедура BEGIN -- Здесь мы открываем вложенные матрёшки EXEC ВложеннаяПроцедура1 EXEC ВложеннаяПроцедура2 -- И самая маленькая обнаруживается последней! END

Принципы работы и рекомендации

Управление транзакциями

Управление транзакциями при вложении процедур схоже с акробатическим номером. Вот как можно сохранить равновесие:

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; BEGIN TRY EXEC ВложеннаяПроцедура; COMMIT TRANSACTION; END TRY BEGIN CATCH ROLLBACK TRANSACTION; PRINT 'Возникла ошибка.'; -- Здесь следует обработать исключение END CATCH;

Передача информации об ошибках

Важно обеспечить правильную передачу информации об ошибках от дочерней процедуры к родительской:

SQL Скопировать код -- Внутри ВложеннаяПроцедура BEGIN TRY -- Здесь должны быть действия процедуры END TRY BEGIN CATCH THROW; -- Передача информации об ошибке РодительскойПроцедуре END CATCH; -- Внутри РодительскаяПроцедура BEGIN TRY EXEC ВложеннаяПроцедура; END TRY BEGIN CATCH -- Разбор и обработка ошибки, полученной от ВложеннаяПроцедура PRINT 'Ошибка передана от ВложеннаяПроцедура.'; END CATCH;

Условное выполнение

Иногда необходимость вызова процедуры определяется выполнением определённого условия:

SQL Скопировать код IF @Условие = TRUE BEGIN EXEC ВложеннаяПроцедура; END

Полезные материалы