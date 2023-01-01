Вычитание месяца и дней в MySQL: точные расчёты

Быстрый ответ

Если вам необходимо вычесть из текущей даты один месяц и четыре дня в MySQL, воспользуйтесь следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH + INTERVAL 4 DAY);

Запустите его, и оп — быстро переместились на месяц и четыре дня назад! 🎉

Что происходит за кулисами?

Учёт различной продолжительности месяцев

Функция DATE_SUB() автоматически учитывает разную продолжительность месяцев. При вычитании месяца из 31 января, MySQL вернёт вам 31 декабря, так как в феврале нет 31-го числа.

SQL Скопировать код SELECT DATE_SUB('2021-01-31', INTERVAL 1 MONTH); -- Результат: 2020-12-31

Високосные годы – не проблема

При работе с високосным годом и вычитанием месяца из даты 1 марта результатом будет дата 1 февраля, а не 29 февраля. Чудеса автоматики MySQL!

SQL Скопировать код SELECT DATE_SUB('2024-03-01', INTERVAL 1 MONTH); -- Результат: 2024-02-01

Время движется вперёд

Если важно учесть также и текущее время, следует использовать функцию NOW() . Если же достаточно просто даты, подойдёт функция CURDATE() .

SQL Скопировать код SELECT DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 MONTH + INTERVAL 4 DAY);

Использование других возможностей SQL

Вычитание без вычитания? Ознакомьтесь с этим трюком!

Функция DATE_ADD() также может выполнять вычитание, если указать отрицательный интервал. Неожиданное решение, не правда ли?

SQL Скопировать код SELECT DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL -1 MONTH), DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL -4 DAY);

Немного дополнительного вычитания

Можно осуществить множественное вычитание при вложенном использовании функции DATE_ADD .

SQL Скопировать код SELECT DATE_ADD(DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 MONTH), INTERVAL -4 DAY);

Предотвращение создания недействительных дат

Функция DATE_SUB() позволяет избежать получения несуществующих дат:

SQL Скопировать код SELECT DATE_SUB('2021-03-31', INTERVAL 1 MONTH + INTERVAL 4 DAY); -- Результат: 2021-02-25

Визуализация

Представьте себе ваше путешествие назад во времени как бег по календарю:

Markdown Скопировать код Старт: 📅 2021-12-15

Минус месяц: 🔄🗓️

Markdown Скопировать код Промежуточная точка: 📅 2021-11-15

Минус четыре дня: 🔄📆

Markdown Скопировать код Финиш: 📅 2021-11-11

Ваше путешествие в прошлое на один месяц и четыре дня успешно завершено. 👟

Ошибки, которых следует избегать

Специфические случаи

Будьте готовы к непредсказуемым результатам при работе с такими особенными периодами, как февраль или високосные годы. Правильный подход к исключениям поможет сохранить корректность SQL-запросов.

Учёт совместимости

Обязательно проверяйте совместимость этих функций с вашей версией MySQL перед их использованием.

Вопрос производительности

Учтите, что обработка больших объемов данных может повлиять на производительность. При необходимости примените меры оптимизации, например, индексацию или кэширование.

Полезные материалы