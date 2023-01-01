Вычитание месяца и дней в MySQL: точные расчёты#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Если вам необходимо вычесть из текущей даты один месяц и четыре дня в MySQL, воспользуйтесь следующим запросом:
SELECT DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH + INTERVAL 4 DAY);
Запустите его, и оп — быстро переместились на месяц и четыре дня назад! 🎉
Что происходит за кулисами?
Учёт различной продолжительности месяцев
Функция
DATE_SUB() автоматически учитывает разную продолжительность месяцев. При вычитании месяца из 31 января, MySQL вернёт вам 31 декабря, так как в феврале нет 31-го числа.
SELECT DATE_SUB('2021-01-31', INTERVAL 1 MONTH);
-- Результат: 2020-12-31
Високосные годы – не проблема
При работе с високосным годом и вычитанием месяца из даты 1 марта результатом будет дата 1 февраля, а не 29 февраля. Чудеса автоматики MySQL!
SELECT DATE_SUB('2024-03-01', INTERVAL 1 MONTH);
-- Результат: 2024-02-01
Время движется вперёд
Если важно учесть также и текущее время, следует использовать функцию
NOW(). Если же достаточно просто даты, подойдёт функция
CURDATE().
SELECT DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 MONTH + INTERVAL 4 DAY);
Использование других возможностей SQL
Вычитание без вычитания? Ознакомьтесь с этим трюком!
Функция
DATE_ADD() также может выполнять вычитание, если указать отрицательный интервал. Неожиданное решение, не правда ли?
SELECT DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL -1 MONTH), DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL -4 DAY);
Немного дополнительного вычитания
Можно осуществить множественное вычитание при вложенном использовании функции
DATE_ADD.
SELECT DATE_ADD(DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 MONTH), INTERVAL -4 DAY);
Предотвращение создания недействительных дат
Функция
DATE_SUB() позволяет избежать получения несуществующих дат:
SELECT DATE_SUB('2021-03-31', INTERVAL 1 MONTH + INTERVAL 4 DAY);
-- Результат: 2021-02-25
Визуализация
Представьте себе ваше путешествие назад во времени как бег по календарю:
Старт: 📅 2021-12-15
Минус месяц: 🔄🗓️
Промежуточная точка: 📅 2021-11-15
Минус четыре дня: 🔄📆
Финиш: 📅 2021-11-11
Ваше путешествие в прошлое на один месяц и четыре дня успешно завершено. 👟
Ошибки, которых следует избегать
Специфические случаи
Будьте готовы к непредсказуемым результатам при работе с такими особенными периодами, как февраль или високосные годы. Правильный подход к исключениям поможет сохранить корректность SQL-запросов.
Учёт совместимости
Обязательно проверяйте совместимость этих функций с вашей версией MySQL перед их использованием.
Вопрос производительности
Учтите, что обработка больших объемов данных может повлиять на производительность. При необходимости примените меры оптимизации, например, индексацию или кэширование.
Екатерина Громова
аналитик данных