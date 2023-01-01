Выборка записей за последние 7 дней в MySQL: решение проблемы#MySQL / MariaDB #SELECT и выборка данных #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для получения данных за последние семь дней лучше использовать следующее условие в предложении
WHERE:
SELECT * FROM your_table WHERE date_column >= CURDATE() – INTERVAL 7 DAY;
Этот запрос получает записи из таблицы
your_table, отмеченные датами последней недели. Убедитесь, что столбец
date_column ориентирован на тип данных DATE или DATETIME.
Учет времени при выборке
Если вы работаете со столбцами типа
DATETIME или
TIMESTAMP, следует учесть временной аспект:
SELECT *
FROM your_table
WHERE date_time_column >= CURDATE() – INTERVAL 7 DAY
AND date_time_column < CURDATE() + INTERVAL 1 DAY;
Это позволит добавить в выборку записи до текущего момента времени, а не стопориться на начале текущего дня.
Работа с часовыми поясами
При работе с данными из разных часовых поясов функция
CONVERT_TZ продемонстрирует свою ценность, помогая приводить время к общному знаменателю.
Точность данных и их хранение
Для точного учета времени и максимально эффективного взаимодействия с функциями базы данных следует предпочитательно использовать типы
DATE,
DATETIME или
TIMESTAMP для хранения дат.
Визуализация
Возможно, полезно визуализировать выборку за последние семь дней как недавнее перемещение на временной шкале:
Календарная Лента (📅): [День 1, День 2, День 3, День 4, День 5, День 6, День 7, Сегодня]
Сдвиг на Семь Дней:
📅: [🔙7️⃣, 6️⃣, 5️⃣, 4️⃣, 3️⃣, 2️⃣, 1️⃣, 🎯]
SELECT * FROM events WHERE event_date BETWEEN CURRENT_DATE() – INTERVAL 7 DAY AND CURRENT_DATE();
Запрос выполнит выборку событий, когда мы отматываем временную шкалу на семь позиций/дней от текущего.
Выбор подходящего типа для представления времени
Выбор между
DATE,
DATETIME и
TIMESTAMP зависит от требований:
DATEбудет оптимальным решением для сравнения исключительно по датам.
DATETIMEили
TIMESTAMPдадут возможность для более точного сравнения до уровня секунд.
DATE_ADD и INTERVAL: Подходящие альтернативы на синтаксическом уровне
Функции
DATE_ADD и
DATE_SUB предлагают намного более гибкие манипуляции с датами, чем простые
+ INTERVAL или
- INTERVAL:
SELECT * FROM your_table WHERE date_column >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY);
Они идеально подходят для сложных операций с датами.
Проверка дат: Практика и испытание
Перед тем как применять выражения с датами в сложных запросах, убедитесь в правильности их работы:
SELECT CURDATE() – INTERVAL 7 DAY;
Проверьте правильность результата.
Участие в отборе
Фильтруйте результаты после построения соединений, чтобы избежать обработки избыточной информации:
SELECT e.*
FROM events e
INNER JOIN users u ON e.user_id = u.id
WHERE e.event_date >= CURDATE() – INTERVAL 7 DAY;
Оптимальное использование
JOIN будет существенно улучшать производительность запроса.
