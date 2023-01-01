SQL
Выборка записей за последние 7 дней в MySQL: решение проблемы

#MySQL / MariaDB  #SELECT и выборка данных  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для получения данных за последние семь дней лучше использовать следующее условие в предложении WHERE:

SELECT * FROM your_table WHERE date_column >= CURDATE() – INTERVAL 7 DAY;

Этот запрос получает записи из таблицы your_table, отмеченные датами последней недели. Убедитесь, что столбец date_column ориентирован на тип данных DATE или DATETIME.

Пошаговый план для смены профессии

Учет времени при выборке

Если вы работаете со столбцами типа DATETIME или TIMESTAMP, следует учесть временной аспект:

SELECT * 
FROM your_table 
WHERE date_time_column >= CURDATE() – INTERVAL 7 DAY 
AND date_time_column < CURDATE() + INTERVAL 1 DAY;

Это позволит добавить в выборку записи до текущего момента времени, а не стопориться на начале текущего дня.

Работа с часовыми поясами

При работе с данными из разных часовых поясов функция CONVERT_TZ продемонстрирует свою ценность, помогая приводить время к общному знаменателю.

Точность данных и их хранение

Для точного учета времени и максимально эффективного взаимодействия с функциями базы данных следует предпочитательно использовать типы DATE, DATETIME или TIMESTAMP для хранения дат.

Визуализация

Возможно, полезно визуализировать выборку за последние семь дней как недавнее перемещение на временной шкале:

Календарная Лента (📅): [День 1, День 2, День 3, День 4, День 5, День 6, День 7, Сегодня]

Сдвиг на Семь Дней:

📅: [🔙7️⃣, 6️⃣, 5️⃣, 4️⃣, 3️⃣, 2️⃣, 1️⃣, 🎯]
SELECT * FROM events WHERE event_date BETWEEN CURRENT_DATE() – INTERVAL 7 DAY AND CURRENT_DATE();

Запрос выполнит выборку событий, когда мы отматываем временную шкалу на семь позиций/дней от текущего.

Выбор подходящего типа для представления времени

Выбор между DATE, DATETIME и TIMESTAMP зависит от требований:

  • DATE будет оптимальным решением для сравнения исключительно по датам.
  • DATETIME или TIMESTAMP дадут возможность для более точного сравнения до уровня секунд.

DATE_ADD и INTERVAL: Подходящие альтернативы на синтаксическом уровне

Функции DATE_ADD и DATE_SUB предлагают намного более гибкие манипуляции с датами, чем простые + INTERVAL или - INTERVAL:

SELECT * FROM your_table WHERE date_column >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY);

Они идеально подходят для сложных операций с датами.

Проверка дат: Практика и испытание

Перед тем как применять выражения с датами в сложных запросах, убедитесь в правильности их работы:

SELECT CURDATE() – INTERVAL 7 DAY;

Проверьте правильность результата.

Участие в отборе

Фильтруйте результаты после построения соединений, чтобы избежать обработки избыточной информации:

SELECT e.* 
FROM events e
INNER JOIN users u ON e.user_id = u.id 
WHERE e.event_date >= CURDATE() – INTERVAL 7 DAY;

Оптимальное использование JOIN будет существенно улучшать производительность запроса.

Полезные материалы

  1. MySQL: Руководство по MySQL 8.0 – Функции даты и времени
  2. Функция CURDATE() в MySQL
  3. SQL: Сравнение производительности подзапросов и временных таблиц
  4. MySQL: Руководство по MySQL 8.0 – Оптимизация
  5. MySQL: Руководство по MySQL 8.0 – Оператор SELECT
  6. Разница между двумя датами и временем в SQL Server
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос выбирает записи за последние семь дней?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

