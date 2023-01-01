Выборка записей за последние 24 часа в SQL: WHERE-условие
Быстрый ответ
Для выборки данных за последние 24 часа в MySQL используйте функцию
NOW() с вычитанием интервала:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_датавремени > NOW() – INTERVAL 1 DAY;
В SQL Server подойдет сочетание
GETDATE() и
DATEADD:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_датавремени > DATEADD(DAY, -1, GETDATE());
Не забывайте заменять шаблонные названия таблиц и полей с датами и временем на свои собственные.
Расшифровка для различных баз данных
Разные СУБД используют собственный синтаксис для работы с запросами в 24-часовом периоде:
В PostgreSQL и Redshift для этого также применяются интервалы:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > NOW() – INTERVAL '1 day';
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > GETDATE() – INTERVAL '1 day';
Oracle и SQLite предпочитают свой подход:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > SYSDATE – 1;
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > datetime('now', '-1 day');
Для MS Access достаточно просто вычесть единицу:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > Now() – 1;
Настройка временных запросов
Для оптимизации временных запросов рекомендуется следовать этим принципам:
- Замените
SELECT *на
SELECT конкретные_поля, чтобы ускорить работу.
- Повысьте скорость отбора данных, используя индексы для столбца с датами и временем.
- Внимательно следите за соответствием настроек часового пояса текущим, чтобы избежать путаницы.
- В SQL Server применяйте
GETUTCDATE()для работы с временем в формате UTC.
Работа с различными временными промежутками
Применяйте
INTERVAL или его аналоги для работы с различными временными отрезками:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_датавремени > NOW() – INTERVAL 3 DAY;
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_датавремени > DATEADD(HOUR, -4, GETDATE());
Визуализация
Представьте, что вы извлекаете суточные отчеты из базы данных, как если бы возвращались на 24 часа назад, используя видеонаблюдение:
🕒 Временной снимок: Последние 24 часа 📸
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > NOW() – INTERVAL '1 day'
Это похоже на перемотку назад на сутки и просмотр фильма о всех прежних событиях.
Погружаемся глубже: продвинутые советы
Учет перехода на летнее время
Переход на летнее время создает сложности? Используйте функции, учитывающие смену времени, чтобы все сходилось.
Точные отметки времени
Для высокой точности в SQL Server начиная с версии 2008 используйте
SYSDATETIME(). Данные будут актуальными до секунды.
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > DATEADD(SECOND, -86400, SYSDATETIME());
Важность регистра букв
Вводите название столбца неправильно? Во многих базах данных регистр букв имеет значение, поэтому будьте внимательны.
Стратегия индексации
Индексы значительно улучшают скорость запросов. Не забывайте индексировать важные поля с временными данными.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы