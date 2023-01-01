Выборка записей за последние 24 часа в SQL: WHERE-условие

Быстрый ответ

Для выборки данных за последние 24 часа в MySQL используйте функцию NOW() с вычитанием интервала:

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_датавремени > NOW() – INTERVAL 1 DAY;

В SQL Server подойдет сочетание GETDATE() и DATEADD:

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_датавремени > DATEADD(DAY, -1, GETDATE());

Не забывайте заменять шаблонные названия таблиц и полей с датами и временем на свои собственные.

Расшифровка для различных баз данных

Разные СУБД используют собственный синтаксис для работы с запросами в 24-часовом периоде:

В PostgreSQL и Redshift для этого также применяются интервалы:

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > NOW() – INTERVAL '1 day';

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > GETDATE() – INTERVAL '1 day';

Oracle и SQLite предпочитают свой подход:

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > SYSDATE – 1;

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > datetime('now', '-1 day');

Для MS Access достаточно просто вычесть единицу:

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > Now() – 1;

Настройка временных запросов

Для оптимизации временных запросов рекомендуется следовать этим принципам:

  • Замените SELECT * на SELECT конкретные_поля, чтобы ускорить работу.
  • Повысьте скорость отбора данных, используя индексы для столбца с датами и временем.
  • Внимательно следите за соответствием настроек часового пояса текущим, чтобы избежать путаницы.
  • В SQL Server применяйте GETUTCDATE() для работы с временем в формате UTC.

Работа с различными временными промежутками

Применяйте INTERVAL или его аналоги для работы с различными временными отрезками:

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_датавремени > NOW() – INTERVAL 3 DAY;

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_датавремени > DATEADD(HOUR, -4, GETDATE());

Визуализация

Представьте, что вы извлекаете суточные отчеты из базы данных, как если бы возвращались на 24 часа назад, используя видеонаблюдение:

🕒 Временной снимок: Последние 24 часа 📸
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > NOW() – INTERVAL '1 day'
Это похоже на перемотку назад на сутки и просмотр фильма о всех прежних событиях.

Погружаемся глубже: продвинутые советы

Учет перехода на летнее время

Переход на летнее время создает сложности? Используйте функции, учитывающие смену времени, чтобы все сходилось.

Точные отметки времени

Для высокой точности в SQL Server начиная с версии 2008 используйте SYSDATETIME(). Данные будут актуальными до секунды.

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец_временных_меток > DATEADD(SECOND, -86400, SYSDATETIME());

Важность регистра букв

Вводите название столбца неправильно? Во многих базах данных регистр букв имеет значение, поэтому будьте внимательны.

Стратегия индексации

Индексы значительно улучшают скорость запросов. Не забывайте индексировать важные поля с временными данными.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

