Выборка уникальных значений по строкам в SQL: DISTINCT и ROW_NUMBER()

Быстрый ответ

Для выбора уникальных строк при помощи ROW_NUMBER() необходимо сгруппировать данные и отбирать лишь первое упоминание каждой группы. Вот пример такого запроса:

SQL Скопировать код WITH CTE AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY UniqueColumn ORDER BY OrderColumn) AS rn FROM TableName ) SELECT * FROM CTE WHERE rn = 1;

В данном примере следует заменить UniqueColumn , OrderColumn и TableName на соответствующие значения из ваших данных. Обратите внимание, что этот запрос вернёт только первые строки для каждой группы, сформированные по уникальному полю UniqueColumn и отсортированные по OrderColumn .

Разбираем основу

Применение DENSERANK() вместо ROWNUMBER()

Если перед вами задача получить уникальные значения, а также присвоить им порядковые номера, может оказаться полезнее использовать функцию DENSE_RANK() вместо ROW_NUMBER() :

SQL Скопировать код SELECT id, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY id) AS RowNum FROM YourTable GROUP BY id;

DENSE_RANK() равноценно обрабатывает повторяющиеся значения, а конструкция ORDER BY в клаузуле DENSE_RANK() обеспечивает правильную последовательность результатов.

Обработка запросов с несколькими уникальными столбцами

Если в работу вовлечены запросы, содержащие несколько уникальных полей, функцию ROW_NUMBER() удобно применять из PARTITION BY для достижения цели:

SQL Скопировать код SELECT id, description, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY id, description ORDER BY creation_date) AS rn FROM YourTable;

Углубляемся

Эффективное использование оконных функций

Для наиболее эффективного применения функций ROW_NUMBER() , RANK() и DENSE_RANK() необходимо усвоить оконные функции:

SQL Скопировать код SELECT id, sales, RANK() OVER (ORDER BY sales DESC) AS sales_rank FROM SalesTable;

Функция RANK() присваивает уникальные рейтинги на основе объёма продаж, что позволяет отслеживать показатели каждой записи.

Упрощение с помощью подзапросов и CTE

Сочетание DISTINCT и ROW_NUMBER() через подзапросы показывает свою эффективность:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT id, sub.rn FROM ( SELECT id, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id) AS rn FROM YourTable ) AS sub;

Также применение Общих Табличных Выражений (CTE), продемонстрированное в разделе "Быстрый ответ", улучшает читаемость запросов, упрощая понимание сложных конструкций.

Извлечение метрик с помощью GROUP BY

Сочетание функции GROUP BY и ROW_NUMBER() позволяет извлекать такие метрики, как max() или COUNT() , вместе с уникальными номерами строк для анализа данных по группам:

SQL Скопировать код SELECT id, COUNT(*) as frequency, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id) AS rn FROM YourTable GROUP BY id;

Визуализация подхода

Попробуем визуализировать использование DISTINCT и Row_Number() на примере с поездом:

Markdown Скопировать код Представим поезд, где каждому вагону соответствует город: [ Нью-Йорк 🚂 | Нью-Йорк 🚃 | Сан-Франциско 🚃 | Лос-Анджелес 🚃 | Сан-Франциско 🚃 | Нью-Йорк 🚃 ]

Применяя DISTINCT , мы отберем уникальные значения:

Markdown Скопировать код Уникальные направления: [🗽 Нью-Йорк , 🌉 Сан-Франциско , 🌴 Лос-Анджелес ]

Функция Row_Number() будет присваивать номер каждому уникальному направлению:

Markdown Скопировать код Места в поезде: [🗽1, 🌉2, 🌴3]

В SQL это будет выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT city, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY city) as SeatNumber FROM TrainCarriages;

В итоге мы получаем список мест с присвоенными номерами:

Markdown Скопировать код Результат: 🗽1 (Нью-Йорк), 🌉2 (Сан-Франциско), 🌴3 (Лос-Анджелес)

Дополнительные понятия

Оценка необходимости применения DISTINCT

Перед тем как использовать DISTINCT , следует оссесить его необходимость. Если поле и так уникально, лишнее использование DISTINCT может обернуться излишней нагрузкой на ваш запрос:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT id FROM YourTable;

Проверка совместимости функций и ключевых слов

Всегда проверяйте, насколько адекватно сочетаются выбранные вами функции и ключевые слова. Это поможет избежать ненужного усложнения запросов:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT id, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id) AS rn FROM YourTable;

В некоторых случаях применение DISTINCT к полю id может оказаться избыточным, если id уже представляет из себя уникальный идентификатор.

