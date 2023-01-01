Выборка уникальных значений по строкам в SQL: DISTINCT и ROW_NUMBER()#SELECT и выборка данных #Оконные функции (Window Functions) #DISTINCT
Быстрый ответ
Для выбора уникальных строк при помощи
ROW_NUMBER() необходимо сгруппировать данные и отбирать лишь первое упоминание каждой группы. Вот пример такого запроса:
WITH CTE AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY UniqueColumn ORDER BY OrderColumn) AS rn
FROM TableName
)
SELECT * FROM CTE WHERE rn = 1;
В данном примере следует заменить
UniqueColumn,
OrderColumn и
TableName на соответствующие значения из ваших данных. Обратите внимание, что этот запрос вернёт только первые строки для каждой группы, сформированные по уникальному полю
UniqueColumn и отсортированные по
OrderColumn.
Разбираем основу
Применение DENSERANK() вместо ROWNUMBER()
Если перед вами задача получить уникальные значения, а также присвоить им порядковые номера, может оказаться полезнее использовать функцию
DENSE_RANK() вместо
ROW_NUMBER():
SELECT id, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY id) AS RowNum
FROM YourTable
GROUP BY id;
DENSE_RANK() равноценно обрабатывает повторяющиеся значения, а конструкция
ORDER BY в клаузуле
DENSE_RANK() обеспечивает правильную последовательность результатов.
Обработка запросов с несколькими уникальными столбцами
Если в работу вовлечены запросы, содержащие несколько уникальных полей, функцию
ROW_NUMBER() удобно применять из
PARTITION BY для достижения цели:
SELECT id, description, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY id, description ORDER BY creation_date) AS rn
FROM YourTable;
Углубляемся
Эффективное использование оконных функций
Для наиболее эффективного применения функций
ROW_NUMBER(),
RANK() и
DENSE_RANK() необходимо усвоить оконные функции:
SELECT id, sales, RANK() OVER (ORDER BY sales DESC) AS sales_rank
FROM SalesTable;
Функция
RANK() присваивает уникальные рейтинги на основе объёма продаж, что позволяет отслеживать показатели каждой записи.
Упрощение с помощью подзапросов и CTE
Сочетание
DISTINCT и
ROW_NUMBER() через подзапросы показывает свою эффективность:
SELECT DISTINCT id, sub.rn
FROM (
SELECT id, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id) AS rn
FROM YourTable
) AS sub;
Также применение Общих Табличных Выражений (CTE), продемонстрированное в разделе "Быстрый ответ", улучшает читаемость запросов, упрощая понимание сложных конструкций.
Извлечение метрик с помощью GROUP BY
Сочетание функции
GROUP BY и
ROW_NUMBER() позволяет извлекать такие метрики, как
max() или
COUNT(), вместе с уникальными номерами строк для анализа данных по группам:
SELECT id, COUNT(*) as frequency, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id) AS rn
FROM YourTable
GROUP BY id;
Визуализация подхода
Попробуем визуализировать использование
DISTINCT и
Row_Number() на примере с поездом:
Представим поезд, где каждому вагону соответствует город:
[ Нью-Йорк 🚂 | Нью-Йорк 🚃 | Сан-Франциско 🚃 | Лос-Анджелес 🚃 | Сан-Франциско 🚃 | Нью-Йорк 🚃 ]
Применяя
DISTINCT, мы отберем уникальные значения:
Уникальные направления: [🗽 Нью-Йорк , 🌉 Сан-Франциско , 🌴 Лос-Анджелес ]
Функция
Row_Number() будет присваивать номер каждому уникальному направлению:
Места в поезде: [🗽1, 🌉2, 🌴3]
В SQL это будет выглядеть так:
SELECT DISTINCT city,
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY city) as SeatNumber
FROM TrainCarriages;
В итоге мы получаем список мест с присвоенными номерами:
Результат:
🗽1 (Нью-Йорк),
🌉2 (Сан-Франциско),
🌴3 (Лос-Анджелес)
Дополнительные понятия
Оценка необходимости применения DISTINCT
Перед тем как использовать
DISTINCT, следует оссесить его необходимость. Если поле и так уникально, лишнее использование
DISTINCT может обернуться излишней нагрузкой на ваш запрос:
SELECT DISTINCT id
FROM YourTable;
Проверка совместимости функций и ключевых слов
Всегда проверяйте, насколько адекватно сочетаются выбранные вами функции и ключевые слова. Это поможет избежать ненужного усложнения запросов:
SELECT DISTINCT id, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id) AS rn
FROM YourTable;
В некоторых случаях применение
DISTINCT к полю
id может оказаться избыточным, если
id уже представляет из себя уникальный идентификатор.
Денис Сурков
архитектор данных