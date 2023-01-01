Выборка строк из MySQL, отсутствующих после LEFT JOIN
Быстрый ответ
Если вам предстоит отобрать строки из таблицы
Table1, которые не находят соответствие в таблице
Table2, произведите следующий запрос:
-- Когда требуется точность и скорость
SELECT Table1.*
FROM Table1
LEFT JOIN Table2 ON Table1.id = Table2.fk_id
WHERE Table2.fk_id IS NULL;
С помощью
LEFT JOIN для каждой строки из
Table1 происходит попытка сопоставления данных в
Table2. Если соответствующая строка не найдена, то такие строки связываются с
NULL – это и становится в дальнейшем условием отбора в операторе
WHERE.
Проясняем детали: приемы с псевдонимами и множественными условиями
Сэкономим время и символы: использование псевдонимов
Псевдонимы делают текст запроса более лаконичным и удобным для чтения:
SELECT t1.*
FROM Table1 AS t1
LEFT JOIN Table2 AS t2 ON t1.id = t2.fk_id
WHERE t2.fk_id IS NULL;
С использованием ключевого слова
AS создаются псевдонимы, что значительно упрощает ссылки на таблицы, работая, примерно, как прозвища в обычной жизни, только в мире баз данных.
Объединение условий: когда строка должна удовлетворять нескольким ключам
В случае использования составных ключей,
JOIN может учитывать сразу несколько полей:
SELECT t1.*
FROM Table1 AS t1
LEFT JOIN Table2 AS t2
ON t1.id = t2.fk_id AND t1.another_id = t2.another_fk_id
WHERE t2.fk_id IS NULL;
Здесь происходит сопоставление данных по двум параметрам –
id и
another_id. А затем, условие
t2.fk_id IS NULL фильтрует строки без соответствий.
Запросы с использованием IN для композитных ключей
Вот как можно найти записи из
Table1, которые не связаны ни с одним из пользователей
t2.user_one и
t2.user_two:
SELECT t1.*
FROM Table1 AS t1
LEFT JOIN Table2 AS t2 ON t1.id IN (t2.user_one, t2.user_two)
WHERE t2.user_one IS NULL AND t2.user_two IS NULL;
Получается что-то подобное ситуации, когда никто из друзей не пришел на вашу вечеринку, и приходится развлекаться в одиночку.
Оптимизация запросов с помощью EXISTS
EXISTS помогает оптимизировать SQL, упрощая процесс выборки нужных строк:
SELECT t1.*
FROM Table1 AS t1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM Table2 AS t2
WHERE t1.id = t2.fk_id
);
Этот подход гарантирует ускорение выполнения запроса, так как процесс прерывается сразу после обнаружения первого соответствия.
Профессиональное обращение с NULL
Особенности NULL в объединениях
В SQL
NULL подобен вертолёту, меняя свои свойства в зависимости от контекста. Он может появиться как результат ненайденной пары при
JOIN, так и как значение поля. Эту особенность стоит учесть при составлении запросов.
Работа с несколькими LEFT JOIN: разделение запроса на части
Когда нам надо сравнить несколько полей между собой, лучше использовать последовательные
LEFT JOIN:
SELECT t1.*
FROM Table1 AS t1
LEFT JOIN Table2 AS t2 ON t1.id = t2.user_one
LEFT JOIN Table3 AS t3 ON t1.id = t3.user_two
WHERE t2.user_one IS NULL AND t3.user_two IS NULL;
Разделение запроса на отдельные логические блоки сделает его проще в отладке и понимании.
Обходные пути: исключение совпадающих строк
Иногда, кроме результатов
JOIN, потребуется исключить некоторые строки:
SELECT t1.*
FROM Table1 AS t1
LEFT JOIN Table2 AS t2 ON t1.id = t2.fk_id
WHERE t2.fk_id IS NULL AND t1.some_column NOT IN (<some_values>);
Этот прием поможет избежать ситуаций, когда строки соотвествуют условиям
JOIN, но не соответствуют общей логике из-за своих значений.
Продвинутые сценарии: использование подзапросов
Подзапросы – универсальный инструмент
Многоуровневые логические запросы стоит упрощать с помощью подзапросов:
SELECT t1.*
FROM Table1 AS t1
LEFT JOIN (SELECT id FROM Table2 WHERE some_condition) AS t2 ON t1.id = t2.id
WHERE t2.id IS NULL;
Тут подзапросы функционируют как способ приведения сложных выражений к компактной форме.
Визуализация
Рассмотрим концепцию
LEFT JOIN с
NULL, представив её на примере коробок с карандашами:
Коробка А (🖍): [Карандаш 1, Карандаш 2, Карандаш 3]
Коробка В (🖍): [Карандаш 2, Карандаш 3, Карандаш 4]
LEFT JOIN выведет нам карандаши из коробки А, отсутствующие в коробке В:
🖍👈: [Карандаш 1 (⬛), Карандаш 2, Карандаш 3]
# Карандаши из Коробки А соотнесены с пространством из Коробки В, где ⬛ обозначает отсутствие пары.
Для того, чтобы найти одинокие карандаши из Коробки А, сделайте запрос:
SELECT * FROM `Коробка А` AS a
LEFT JOIN `Коробка В` AS b ON a.crayon = b.crayon
WHERE b.crayon IS NULL;
Результат: 🖍1. Карандаш из Коробки А, не найденный в Коробке В.
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 15.2.13.2 JOIN Clause — Официальное руководство по синтаксису JOIN в MySQL.
- Свежие вопросы с тегами 'mysql+left-join+null' на Stack Overflow — Активное онлайн-сообщество, обсуждение и ответы на вопросы о LEFT JOIN и NULL.
- Понятие LEFT JOIN в SQL на W3Schools — Статья, объясняющая концепцию LEFT JOIN, подходит как новичкам в SQL, так и опытным специалистам.
- SQL | Join (Inner, Left, Right и Full Joins) на GeekforGeeks — Подробный разбор всех типов объединений, расширяет возможности использования SQL.
- SQL LEFT JOIN на Mode — Практическое руководство по использованию LEFT JOIN и работы с NULL.
- Visual JOIN — Интерактивный материал, позволяющий визуально ознакомиться с работой JOIN в SQL. Для тех, кто предпочитает визуальное обучение текстовому.