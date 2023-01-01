Выборка данных за последние дни в MySQL: функция NOW()

#MySQL / MariaDB  #SELECT и выборка данных  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам нужно извлечь записи за последние несколько дней из MySQL, применяйте вычитание интервала из текущей даты с помощью функции CURDATE(). Вот пример запроса:

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE столбец_даты >= CURDATE() – INTERVAL 3 DAY;

Этот запрос возвращает записи за последние три дня, включая сегодняшний. Замените число 3 на нужное количество дней.

Пошаговый план для смены профессии

Освоение функций даты и времени

При работе с временными данными крайне важно умело их анализировать. Изучим некоторые функции MySQL, которые помогут в работе с датой и временем.

Вариации интервалов

MySQL предоставляет возможность работать с различными временными интервалами – от секунд до дней:

-- Выборка за последние 24 часа
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE столбец_время >= NOW() – INTERVAL 1 DAY;

-- Выборка за последние 70 минут
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE столбец_время >= NOW() – INTERVAL 70 MINUTE;

Функция NOW() возвращает текущую дату и время с точностью до секунд.

Вопросы часовых поясов

По умолчанию MySQL использует часовой пояс сервера, поэтому при работе с данными, распределенными по разным часовым поясам, требуется производить конвертацию:

-- Конвертация времени сервера в UTC
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE столбец_время >= CONVERT_TZ(NOW(), @@session.time_zone, '+00:00') – INTERVAL 3 DAY;

Точность с UNIX_TIMESTAMP

Применяйте UNIX_TIMESTAMP для выборки данных без влияния изменения часовых поясов:

-- Выборка данных за последние 10800 секунд (3 часа)
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE UNIX_TIMESTAMP(столбец_время) >= UNIX_TIMESTAMP() – 10800;

Визуализация

Хорошей иллюстрацией выборки последних дат может служить пример с календарем:

SELECT * FROM события WHERE дата > CURRENT_DATE – INTERVAL 3 DAY;

Теперь в вашем отчете содержатся самые актуальные данные!

Продвинутые методы формирования запросов

Понимание и грамотное использование дат и времени при работе с MySQL значительно увеличивает эффективность запросов.

DATE_SUB для вычитания

Функция DATE_SUB может быть использована для вычитания временного интервала из даты:

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE столбец_даты >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 3 DAY);

Особенности работы с DATEDIFF

Функция DATEDIFF вычисляет разницу между датами в днях, с пренебрежением времени:

-- Игнорирует точное время
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE DATEDIFF(CURDATE(), столбец_даты) <= 3;

Точность до микросекунд

Если требуется максимальная точность, используйте MICROSECOND:

-- Выборка данных, включая миллисекунды
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE столбец_время >= (NOW(6) – INTERVAL 3 DAY);

Эффективные запросы к полям даты и времени

Не забывайте о правилах обращения с временем для улучшения своих запросов.

Тип данных TIMESTAMP

Столбцы типа TIMESTAMP автоматически учитывают преобразование в UTC в MySQL:

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE столбец_время >= CURDATE() – INTERVAL 3 DAY;

Защита от некорректных дат

Вам необходимо проверять даты на валидность, чтобы избежать ошибок в данных:

SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE столбец_даты >= CURDATE() – INTERVAL 3 DAY
AND столбец_даты <> '0000-00-00';

Использование индексов

Для ускорения работы с ваших запросов рекомендуется использовать индексы:

ALTER TABLE ваша_таблица ADD INDEX (столбец_даты);

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой запрос используется для выборки данных за последние 3 дня в MySQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

