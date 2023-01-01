Выборка данных в MySQL: Непустое поле и начало строки#MySQL / MariaDB #SELECT и выборка данных #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Для исключения пустых записей в столбце MySQL можно сформировать такой запрос. Он исключит величины NULL и пустые строки. Учтите, что в запросе
columnName следует заменить на реальное имя столбца.
SELECT * FROM tableName WHERE columnName > '';
Данный простой запрос использует правило MySQL, которое считает пустую строку меньше любой другой строки. Это позволяет обойтись без необходимости явной проверки на NULL.
Разбираемся подробнее: Проверяем значения на отличие от нуля и NULL
Иногда возникает потребность обработать не просто пустые значения, но также и пробелы или значения NULL. Далее рассмотрим несколько способов справиться с этим:
Используем
TRIM для удаления пробелов
Если столбец состоит только из пробелов, оператор
> уже не поможет. В этом случае полезной окажется функция
TRIM:
SELECT * FROM tableName WHERE TRIM(columnName) > ''; -- Пробелы не смогут скрыться
Используем
COALESCE для преобразования
NULL в безопасные пустые строки
В пути SQL-разработчика часто встречаются NULL значения. Функция
COALESCE поможет преобразовать их в безвредные пустые строки перед сравнением:
SELECT * FROM tableName WHERE COALESCE(columnName, '') > ''; -- NULL значений больше не страшно благодаря COALESCE!
Используем
LIKE для работы со шаблонами
Когда нам нужно изучить определенные шаблоны и при этом избежать пустых значений, применяем
LIKE вместе с проверкой на непустое значение:
SELECT * FROM tableName WHERE columnName LIKE 'pattern%' AND columnName > ''; -- Я предпочитаю видеть полные столбцы
Проверяем на неравенство с
Если нужно исключить ненужные значения в столбце, применим оператор
<>:
SELECT * FROM tableName WHERE columnName <> 'unwantedValue'; -- Прощай, 'unwantedValue'
Отметим, что при использовании этого подхода требуется учитывать возможность того, что
unwantedValue может быть пустой строкой или NULL.
Визуализация
Можно представить столбец в MySQL как книжную полку:
Книжная полка (📚): [📘, 📗, 📕, 📒, 📙, "", 📔, "", 📖]
Запрашивая непустые книги, мы игнорируем пустые места, оставляя собой только лучшее:
Запрос 🧐: "SELECT ... WHERE column IS NOT NULL AND column != ''"
Результат 📚 -> [📘, 📗, 📕, 📒, 📙, 📔, 📖]
Мысленные пустые места исчезают, и наша книжная полка наполняется знаниями!
Улучшаем производительность и повышаем ясность
Важно не только получать ответы на вопросы, но также оптимизировать запросы и упрощать их чтение:
Применяем индексы
Не всегда стоит увлекаться использованием функций в условиях фильтрации – важно помнить об индексах. Вот наглядный пример:
-- Относительно медленно
SELECT * FROM tableName WHERE TRIM(columnName) > '';
-- Скорость близкая к световой
SELECT * FROM tableName WHERE columnName > '' AND columnName NOT LIKE ' %'; -- Скорость имеет значение.
Читаемый код для улучшения поддержки
Код запросов должен быть четким и лаконичным, как хорошо поставленное стихотворение:
SELECT
column1,
column2,
...
FROM
tableName
WHERE
columnName > ''
AND columnName NOT LIKE ' %'
AND columnName IS NOT NULL; -- Код как стихотворение
Выбор конкретных столбцов повышает производительность
Вместо
SELECT * предпочтительнее выбирать только необходимые столбцы. Это помогает увеличить скорость выполнения и упростить понимание запроса:
SELECT column1, column2 FROM tableName WHERE columnName > ''; -- Элегантность вместо '*'
Виктор Ермаков
SQL-разработчик