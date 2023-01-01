Выборка данных из столбца с пробелом в MySQL: решение

Быстрый ответ

Для корректной работы со столбцами MySQL, названия которых содержат пробелы, следует заключать их названия в обратные апострофы:

SQL Скопировать код -- Вот так нужно работать со столбцами, названия которых содержат пробелы 🚀 SELECT `First Name` FROM users;

Таким образом, MySQL будет воспринимать название столбца с пробелом как единое имя.

Однако, использование пробелов в названиях столбцов следует избегать. Более безопасным и менее подверженным ошибкам вариантом будет замена пробелов на нижние подчёркивания.

Приключение по пути SQL-синтаксиса — сплошные нижние подчёркивания!

В сообществе разработчиков SQL нижнее подчеркивание признано оптимальным выбором для замены пробелов в названиях столбцов.

Замените пробел нижним подчёркиванием!

SQL Скопировать код -- От пробелов в названиях лучше отказаться, вместо них используйте нижние подчёркивания ✌️ SELECT `First_Name` FROM users;

Скорее забудьте о пробелах в названиях столбцов и не позволяйте им мешать плавному выполнению запросов и чистоте синтаксиса.

Переименовываем столбцы — используем команду ALTER TABLE!

SQL Скопировать код -- Вот как можно привести столбцы к порядку с помощью ALTER TABLE 💪🎩 ALTER TABLE users CHANGE `First Name` First_Name VARCHAR(255);

С начала работы над проектом следует отказаться от пробелов в названиях, чтобы повысить читаемость и эффективность вашей базы данных.

Осваиваем мастерство использования SQL псевдонимов

Сделайте свои SQL-запросы более понятными и изящными, используя псевдонимы.

SQL Скопировать код -- Не меняйте все сразу, используйте псевдонимы! 🍋🍹 SELECT `Business Name` AS BusinessName FROM clients;

Что делать, когда невозможно избежать использования пробелов

Временами мы сталкиваемся с внешними схемами данных, такими как MS Access, где пробелы в названиях столбцов — это норма. В таких случаях пригодится применение следующих стратегий.

Используйте мощь поиска и замены

Если у вас имеется набор данных, где пробелы в названиях столбцов уже являются данностью, воспользуйтесь функцией поиска и замены.

Python Скопировать код # Python на ваших стороне в таких случаях! 🐍 column_names = [col.replace(" ", "_") for col in database_column_names]

Вариации синтаксиса — знайте вашу СУБД

В разных СУБД могут быть свои синтаксические особенности. Например, MS Access использует квадратные скобки для обозначения столбцов с пробелами в названиях:

SQL Скопировать код -- Помните старую пословицу: "Когда находишься в Риме, поведай, как римляне!" 🏛️ # Синтаксис MySQL SELECT `Business Name` FROM clients; # Синтаксис MS Access SELECT [Business Name] FROM clients;

Визуализация

Представьте названия столбцов MySQL в обратных апострофах как коррекцию перерастающей метки.

Если вам нужно пометить комнату с длинным названием, например, 'Master Bedroom With a View', то на обычной метке это название может не поместиться:

Markdown Скопировать код Обозначения комнат на плане: * Kitchen * Bathroom * Living room * MasterBedroomWith...🏷️ (слишком длинное)

В SQL вы могли бы использовать для этого апострофы:

SQL Скопировать код SELECT `Master Bedroom With a View` FROM house_blueprint;

Таким образом, весь текст названия помещается на метке, и его не нужно усекать!

Markdown Скопировать код Скорректированное обозначение комнат на плане: * Kitchen * Bathroom * Living room * `Master Bedroom With a View` ✅

Когда стоит избегать пробелов в названиях столбцов

Применение обратных апострофов в MySQL для обозначения столбцов с пробелами в названиях облегчает интерпретацию кода. Апострофы делают синтаксис более понятным и минимизируют вероятность ошибок.

По возможности избегайте использования в названиях сложных символов, таких как пробелы. Это снижает общую производительность, так как для их корректной обработки требуются специальные символы. Замена пробелов на нижние подчёркивания усиливает производительность запросов.

Стратегия на долгую перспективу: устойчивость вашей базы данных

Правильная стратегия именования, освоенная сегодня, может помочь вам сэкономить время в будущем. Использование нижних подчёркиваний поможет предотвратить возникновение проблем при масштабировании и увеличении сложности базы данных.

Полезные материалы