logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Выборка данных из двух серверов SQL в одном запросе
Перейти

Выборка данных из двух серверов SQL в одном запросе

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #SELECT и выборка данных  
Быстрый ответ

Для доступа к данным, размещённым на разных экземплярах SQL Server, настройте linked server. Используйте sp_addlinkedserver для определения связи и sp_addlinkedsrvlogin для аутентификации. Для формирования запросов между серверами применяйте четырёхкомпонентные имена: [Server].[Database].[Schema].[Table].

SQL
Скопировать код
EXEC sp_addlinkedserver 'RemoteServer';
EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'RemoteServer', 'false', NULL, 'User', 'Password';

SELECT * FROM [RemoteServer].[DBName].[dbo].[TableName];

В случае необходимости одноразовых запросов применяйте OPENROWSET():

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM OPENROWSET(
    'SQLNCLI', 
    'Server=RemoteServer;Trusted_Connection=yes;',
    'SELECT * FROM DBName.dbo.TableName'
);

Замените RemoteServer, DBName, dbo и TableName на ваши параметры, и не забудьте проверить наличие необходимых прав.

Практическое руководство по linked server: шаг за шагом

Настройка работы с несколькими экземплярами SQL Server начинается со связанного сервера:

  • Используйте sp_addlinkedserver для регистрации внешнего сервера.
  • sp_addlinkedsrvlogin поможет настроить аутентификацию.
  • Обратитесь к объектам, используя четырёхкомпонентные имена.

Не забывайте про аутентификацию и разрешения для обеспечения безопасности.

Баланс между эффективностью и безопасностью в межсерверной взаимодействии

Безопасность и эффективность – ключевые моменты при взаимодействии серверов:

  • Оптимизация запросов: настройте серверы таким образом, чтобы упростить процесс формирования запросов.
  • Управление аутентификацией: обеспечьте защиту данных, корректно обрабатывая учётные данные.
  • Структурирование запросов: при слиянии данных структурируйте запросы так, чтобы минимизировать влияние на производительность.

Отправляемся в путешествие по динамическим запросам

  • OPENROWSET подходит для одноразовых запросов и работы с большим объемом данных.
  • OPENDATASOURCE применяется для обеспечения аналогичного функционала без необходимости настройки источника данных.

Выбор конкретного метода зависит от производительности, настроек, безопасности, а также требований к данным.

Визуализация

Примеры представления запросов:

Markdown
Скопировать код
Остров A (🌴): Данные_A1, Данные_A2, Данные_A3
Остров B (🏝️): Данные_B4, Данные_B5, Данные_B6

Пример запроса:

SQL
Скопировать код
SELECT *
FROM Остров_A.БазаДанных.dbo.Таблица_A AS A
JOIN [Остров_B].БазаДанных.dbo.Таблица_B AS B
ON A.Ключ = B.Ключ

🌴🔗🏝️ = Слияние данных

Работа с различными типами данных между серверами

  • Обратите внимание на разностей типов данных и различий в схемах.
  • Учтите конфликты, возникающие при сопоставлении строковых данных.
  • Учет разницы во временных зонах серверов также играет важную роль.
  • Обеспечьте совместимость ограничений различных серверов.

Примочки, которые спасут ваш день (и возможно карьеру)

  • Распределенные транзакции: помогут управлять сложными операциями.
  • Синонимы: создайте локальные псевдонимы для удаленных объектов.
  • Системные процедуры: изучение и использование этих процедур позволит проводить детальную настройку и диагностику.
  • Динамический SQL: гибкость в редактировании запросов позволит адаптироваться к различным условиям серверов.

Полезные материалы

  1. Связанные серверы (Database Engine) – SQL Server — подробное руководство по связанным серверам от Microsoft.
  2. Как создать и настроить связанный сервер в SQL Server Management Studio — пошаговая инструкция по настройке связанных серверов от SQLShack.
  3. TechBrothersIT о связанных серверах — различные руководства по управлению связанными серверами.
  4. Stack Overflow: запросы SQL между серверами — дискуссии по работе с серверами SQL Server на Stack Overflow.
  5. SQL Authority о OPENQUERY — использование OPENQUERY для выполнения прямых запросов на связанных серверах.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Загрузка...