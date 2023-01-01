Выборка данных из двух серверов SQL в одном запросе

Быстрый ответ

Для доступа к данным, размещённым на разных экземплярах SQL Server, настройте linked server. Используйте sp_addlinkedserver для определения связи и sp_addlinkedsrvlogin для аутентификации. Для формирования запросов между серверами применяйте четырёхкомпонентные имена: [Server].[Database].[Schema].[Table] .

SQL Скопировать код EXEC sp_addlinkedserver 'RemoteServer'; EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'RemoteServer', 'false', NULL, 'User', 'Password'; SELECT * FROM [RemoteServer].[DBName].[dbo].[TableName];

В случае необходимости одноразовых запросов применяйте OPENROWSET() :

SQL Скопировать код SELECT * FROM OPENROWSET( 'SQLNCLI', 'Server=RemoteServer;Trusted_Connection=yes;', 'SELECT * FROM DBName.dbo.TableName' );

Замените RemoteServer , DBName , dbo и TableName на ваши параметры, и не забудьте проверить наличие необходимых прав.

Практическое руководство по linked server: шаг за шагом

Настройка работы с несколькими экземплярами SQL Server начинается со связанного сервера:

Используйте sp_addlinkedserver для регистрации внешнего сервера.

для регистрации внешнего сервера. sp_addlinkedsrvlogin поможет настроить аутентификацию.

поможет настроить аутентификацию. Обратитесь к объектам, используя четырёхкомпонентные имена.

Не забывайте про аутентификацию и разрешения для обеспечения безопасности.

Баланс между эффективностью и безопасностью в межсерверной взаимодействии

Безопасность и эффективность – ключевые моменты при взаимодействии серверов:

Оптимизация запросов : настройте серверы таким образом, чтобы упростить процесс формирования запросов.

: настройте серверы таким образом, чтобы упростить процесс формирования запросов. Управление аутентификацией : обеспечьте защиту данных, корректно обрабатывая учётные данные.

: обеспечьте защиту данных, корректно обрабатывая учётные данные. Структурирование запросов: при слиянии данных структурируйте запросы так, чтобы минимизировать влияние на производительность.

Отправляемся в путешествие по динамическим запросам

OPENROWSET подходит для одноразовых запросов и работы с большим объемом данных.

подходит для одноразовых запросов и работы с большим объемом данных. OPENDATASOURCE применяется для обеспечения аналогичного функционала без необходимости настройки источника данных.

Выбор конкретного метода зависит от производительности, настроек, безопасности, а также требований к данным.

Визуализация

Примеры представления запросов:

Markdown Скопировать код Остров A (🌴): Данные_A1, Данные_A2, Данные_A3 Остров B (🏝️): Данные_B4, Данные_B5, Данные_B6

Пример запроса:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Остров_A.БазаДанных.dbo.Таблица_A AS A JOIN [Остров_B].БазаДанных.dbo.Таблица_B AS B ON A.Ключ = B.Ключ

🌴🔗🏝️ = Слияние данных

Работа с различными типами данных между серверами

Обратите внимание на разностей типов данных и различий в схемах.

Учтите конфликты, возникающие при сопоставлении строковых данных.

Учет разницы во временных зонах серверов также играет важную роль.

Обеспечьте совместимость ограничений различных серверов.

Примочки, которые спасут ваш день (и возможно карьеру)

Распределенные транзакции : помогут управлять сложными операциями.

: помогут управлять сложными операциями. Синонимы : создайте локальные псевдонимы для удаленных объектов.

: создайте локальные псевдонимы для удаленных объектов. Системные процедуры : изучение и использование этих процедур позволит проводить детальную настройку и диагностику.

: изучение и использование этих процедур позволит проводить детальную настройку и диагностику. Динамический SQL: гибкость в редактировании запросов позволит адаптироваться к различным условиям серверов.

