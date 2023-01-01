Выборка данных из двух серверов SQL в одном запросе#SQL для аналитиков #Основы SQL #SELECT и выборка данных
Быстрый ответ
Для доступа к данным, размещённым на разных экземплярах SQL Server, настройте linked server. Используйте
sp_addlinkedserver для определения связи и
sp_addlinkedsrvlogin для аутентификации. Для формирования запросов между серверами применяйте четырёхкомпонентные имена:
[Server].[Database].[Schema].[Table].
EXEC sp_addlinkedserver 'RemoteServer';
EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'RemoteServer', 'false', NULL, 'User', 'Password';
SELECT * FROM [RemoteServer].[DBName].[dbo].[TableName];
В случае необходимости одноразовых запросов применяйте
OPENROWSET():
SELECT * FROM OPENROWSET(
'SQLNCLI',
'Server=RemoteServer;Trusted_Connection=yes;',
'SELECT * FROM DBName.dbo.TableName'
);
Замените
RemoteServer,
DBName,
dbo и
TableName на ваши параметры, и не забудьте проверить наличие необходимых прав.
Практическое руководство по linked server: шаг за шагом
Настройка работы с несколькими экземплярами SQL Server начинается со связанного сервера:
- Используйте
sp_addlinkedserverдля регистрации внешнего сервера.
sp_addlinkedsrvloginпоможет настроить аутентификацию.
- Обратитесь к объектам, используя четырёхкомпонентные имена.
Не забывайте про аутентификацию и разрешения для обеспечения безопасности.
Баланс между эффективностью и безопасностью в межсерверной взаимодействии
Безопасность и эффективность – ключевые моменты при взаимодействии серверов:
- Оптимизация запросов: настройте серверы таким образом, чтобы упростить процесс формирования запросов.
- Управление аутентификацией: обеспечьте защиту данных, корректно обрабатывая учётные данные.
- Структурирование запросов: при слиянии данных структурируйте запросы так, чтобы минимизировать влияние на производительность.
Отправляемся в путешествие по динамическим запросам
OPENROWSETподходит для одноразовых запросов и работы с большим объемом данных.
OPENDATASOURCEприменяется для обеспечения аналогичного функционала без необходимости настройки источника данных.
Выбор конкретного метода зависит от производительности, настроек, безопасности, а также требований к данным.
Визуализация
Примеры представления запросов:
Остров A (🌴): Данные_A1, Данные_A2, Данные_A3
Остров B (🏝️): Данные_B4, Данные_B5, Данные_B6
Пример запроса:
SELECT *
FROM Остров_A.БазаДанных.dbo.Таблица_A AS A
JOIN [Остров_B].БазаДанных.dbo.Таблица_B AS B
ON A.Ключ = B.Ключ
🌴🔗🏝️ = Слияние данных
Работа с различными типами данных между серверами
- Обратите внимание на разностей типов данных и различий в схемах.
- Учтите конфликты, возникающие при сопоставлении строковых данных.
- Учет разницы во временных зонах серверов также играет важную роль.
- Обеспечьте совместимость ограничений различных серверов.
Примочки, которые спасут ваш день (и возможно карьеру)
- Распределенные транзакции: помогут управлять сложными операциями.
- Синонимы: создайте локальные псевдонимы для удаленных объектов.
- Системные процедуры: изучение и использование этих процедур позволит проводить детальную настройку и диагностику.
- Динамический SQL: гибкость в редактировании запросов позволит адаптироваться к различным условиям серверов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик