Выбор всех столбцов SQL-таблицы, кроме одного: решение

Быстрый ответ

Если вы хотите исключить одну колонку из результата выборки, перечислите в вашем запросе все колонки, которые требуется включить:

SQL Скопировать код SELECT col1, col2, col3, ... FROM table_name;

Вместо col1, col2, ... вставьте названия всех требуемых колонок, за исключением той, которую вы хотите исключить. Нет прямой возможности исключить колонку с использованием специальных ключевых слов в языке SQL. Поэтому при работе с таблицами, имеющими большое количество колонок, может быть полезно использовать динамический SQL, берущий за основу информацию о структуре данных.

Работа с большими таблицами

Использование динамического SQL

Динамический SQL позволяет формировать и выполнять SQL-запросы в реальном времени. Он особенно удобен при работе с большим количеством колонок. Пример использования:

SQL Скопировать код DECLARE @sql NVARCHAR(MAX); SELECT @sql = STRING_AGG(QUOTENAME(column_name), ', ') FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'your_table_name' AND column_name != 'column_to_exclude'; SET @sql = N'SELECT ' + @sql + N' FROM your_table_name'; EXEC sp_executesql @sql;

Применение временных таблиц

Временные таблицы могут быть полезным инструментом для упрощения работы с большими наборами данных. Последовательность действий такова:

Создайте временную таблицу, включив в нее все колонки. Удалите из нее ненужную колонку. Пользуйтесь оставшимися колонками.

Пример:

SQL Скопировать код SELECT * INTO #TemporaryTable FROM table_name; ALTER TABLE #TemporaryTable DROP COLUMN column_to_exclude; SELECT * FROM #TemporaryTable; DROP TABLE #TemporaryTable;

Создание представлений для избегания повторений

Чтобы избежать излишнего дублирования при выборе одних и тех же колонок, можно создать представление:

SQL Скопировать код CREATE VIEW view_name AS SELECT col1, col2, ... FROM table_name;

После этого ваши запросы могут быть упрощены до SELECT * FROM view_name; .

Детальное рассмотрение динамических подходов

Запросы к системным таблицам для получения информации о колонках

Можно использовать системные таблицы, такие как sys.columns , чтобы извлекать имена колонок без жесткой привязки к их конкретным названиям:

SQL Скопировать код SELECT c.name FROM sys.columns c JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id WHERE t.name = 'table_name' AND c.name != 'column_to_exclude';

Использование SQL Server Management Studio (SSMS)

В SSMS просто проведите следующие действия для выбора данных:

Кликните правой кнопкой мыши на таблице. Выберите Script Table as > SELECT To > New Query Editor Window. Удалите ненужную колонку.

Этот подход характеризуется своей визуальностью.

Трудности и ограничения

Изменения в структуре таблицы

Частое изменение структуры таблицы затрудняет ручное формирование запросов. Но использование представлений и динамического SQL позволяют автоматизировать этот процесс.

Вопросы производительности

Использование SELECT * может ухудшить производительность из-за избыточной выборки данных. Рекомендуется выбирать только необходимые колонки.

Безопасность

Неправильно составленный динамический SQL может стать уязвимым к SQL-инъекциям. Поэтому предпочтительно использовать параметризованные запросы с sp_executesql .

Визуализация

Представьте, что у вас есть альбом для файвед фотографий:

Markdown Скопировать код Фотоальбом: [🌅, 🏞, 🏙️, 👨‍👩‍👧, 🐕]

Вы хотите сделать копию этого альбома без семейного фото (👨‍👩‍👧):

SQL Скопировать код SELECT * FROM photo_album WHERE content != '👨‍👩‍👧';

В результате получается следующее:

Markdown Скопировать код Новый альбом: [🌅, 🏞, 🏙️, 🐕]

Каждое фото скопировано, за исключением того, которое вы хотели исключить.

Сложные сценарии

Регулярные выражения и расширения SQL

Некоторые реализации SQL и внешние средства предоставляют возможность работы с регулярными выражениями и другими расширенными функциями для работы с данными. Дополнительную информацию можно найти в документации вашей системы управления базами данных (СУБД).

Сценарии для сложных ситуаций

Для сценариев, в которых присутствует сложная бизнес-логика, или при работе с различными СУБД, вам могут пригодиться скрипты на Python с использованием библиотек вроде Pandas, PyODBC или SQLAlchemy для более гибкого и эффективного доступа к данным.

Представления: преимущества и недостатки

Созданные представления хранятся на сервере, что может привести к их накоплению и переполнению дискового пространства. Также следует учитывать, что представления действуют в рамках системы привилегий исходной таблицы, что может вызвать дополнительные проблемы безопасности.

