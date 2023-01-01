Выбор уникальных значений в MYSQL: DISTINCT для всех столбцов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для извлечения строк с уникальными значениями в определенном столбце применяют подзапрос и операцию соединения (JOIN):

SQL Скопировать код SELECT mt.* FROM mytable mt INNER JOIN ( SELECT DISTINCT columnA FROM mytable ) sub ON sub.columnA = mt.columnA;

Здесь INNER JOIN выбирает уникальные значения из подзапроса и объединяет их с исходной таблицей. Таким образом, предоставляются все столбцы для каждого уникального значения columnA .

Использование GROUP BY для управления уникальными строками

Давайте разберемся, как GROUP BY позволяет выбирать уникальные записи, сохраняя при этом все столбцы.

SQL Скопировать код SELECT columnA, MAX(columnB), MAX(columnC), ... FROM mytable GROUP BY columnA;

Агрегирующие функции, например MAX() или MIN() , можно применять к другим столбцам. Однако будьте осторожны: этот подход может смешать значения из разных строк, поэтому используйте его, только если вам достаточно приблизительных данных.

ROW_NUMBER() – высокая точность SQL

Если вам нужен точный анализ данных, используйте оконные функции вместе с обычными приемами ( GROUP BY или DISTINCT ):

SQL Скопировать код SELECT mt.* FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY columnA ORDER BY columnB) as rn FROM mytable ) mt WHERE mt.rn = 1;

Функция ROW_NUMBER() позволяет выбрать представителя для каждого уникального значения, находящегося в соответствии со стандартами SQL. Выбирайте подходящий метод обработки данных взвешенно.

Случаи сложных запросов

Неопределённость "группировки"

Использование GROUP BY с несколькими столбцами может привести к непредсказуемым результатам. Определите ясные критерии группировки и использования агрегатных функций, чтобы избежать неоднозначности.

Дубликаты вне игры

Обратите особое внимание на наличие дубликатов в уникальных столбцах, поскольку это может исказить результаты. Проверьте, что бизнес-логика и методы обработки данных согласованы, чтобы избежать неожиданных результатов.

WHERE как секретное оружие

Для фильтрации данных используйте условия WHERE . Использование шаблонов, таких как LIKE , совместно с GROUP BY или DISTINCT , обеспечит четкую и информативную выдачу.

Визуализация

Сравнивая данные с школьным фото (📸), на каждом из которых каждый ученик носит уникальную шапку:

Ученик Шапка Рост Возраст Алиса 🎩 Невысокий 10 Боб 🧢 Высокий 11 Алиса 🎩 Невысокий 10 Чарли ⛑️ Средний 12

Как по шапке идентифицировать каждого ученика?

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT hat, FIRST(student), FIRST(height), FIRST(age) FROM class_photo

И теперь у нас есть альбом с уникальными шапками, каждая из которых ассоциирована с определенным учеником! 📘💡

Навыки извлечения уникальных строк

Преодоление ограничений с помощью подзапросов

Чтобы достичь желаемого, иногда приходится идти в обход препятствий. Использование ORDER BY и LIMIT 1 в подзапросе позволит вам определить целевую строку:

SQL Скопировать код SELECT mt.* FROM mytable mt WHERE mt.ID = ( SELECT sub.ID FROM mytable sub WHERE sub.columnA = mt.columnA ORDER BY sub.columnA, sub.someDate DESC -- "Я самый последний, выбирай меня!" 😉 LIMIT 1 );

Улучшение производительности запросов

Вы можете улучшить производительность запроса, создав индексы на всех полях, которые участвуют в операциях JOIN или PARTITION BY . Это напоминает "законные стероиды" для ваших SQL-запросов.

