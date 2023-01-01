Выбор минимального значения из нескольких столбцов в SQL

Быстрый ответ

Для выбора наименьшего значения среди нескольких столбцов в SQL обычно применяется функция LEAST :

SQL Скопировать код SELECT LEAST(col1, col2, col3) AS min_col FROM table;

В результате данного запроса будет найден минимум среди col1 , col2 , col3 для каждой строки таблицы. Однако, стоит отметить, что не во всех СУБД поддерживается функция LEAST (например, в старых версиях SQL Server). В таких случаях можно использовать альтернативные варианты, такие как CASE или CROSS APPLY .

Если ваша версия SQL Server не поддерживает функцию LEAST , существует несколько альтернативных вариантов для получения аналогичного результата.

Использование CASE

Отсутствие функции LEAST в SQL Server может расстраивать, но в таких ситуациях отлично справляется CASE :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN col1 <= col2 AND col1 <= col3 THEN col1 WHEN col2 <= col1 AND col2 <= col3 THEN col2 ELSE col3 END AS min_col FROM table;

С помощью CASE вы сможете корректно оценить значения и выбрать наименьшее среди указанных столбцов.

Применяем CROSS APPLY в сочетании с VALUES

SQL Server не поддерживает LEAST , но вместо неё можно использовать CROSS APPLY вместе с VALUES :

SQL Скопировать код SELECT p.ProductID, p.ProductName, MinPrice.Price AS MinPrice FROM Products AS p CROSS APPLY ( SELECT MIN(Price) AS Price FROM (VALUES (p.Col1), (p.Col2), (p.Col3)) AS Value(Price) ) AS MinPrice;

CROSS APPLY эффективно помогает обработать "коллекцию" значений и выделить из них минимальное, при этом не требуется использование оператора UNPIVOT .

Переструктурирование данных для оптимизации

В идеале структура данных должна быть нормализована и не иметь "массивных" столбцов; лучше перенести их содержимое в отдельные строки. Такой подход улучшает эффективность работы агрегатных функций, например MIN .

Объединяем все с помощью

При необходимости можно объединить значений с помощью UNION ALL :

SQL Скопировать код SELECT MIN(value) AS min_val FROM ( SELECT col1 AS value FROM table /* Первый претендент */ UNION ALL SELECT col2 FROM table /* Второй кандидат */ UNION ALL SELECT col3 FROM table /* Финальный конкурсант */ ) AS combined; /* Определяем минимальное значение */

Таким образом, вы сможете сформировать один столбец со всеми значениями и выбрать его минимальное значение.

SQL Server 2022 на помощь

В SQL Server 2022 была представлена долгожданная функция LEAST . Поэтому, если у вас доступна последняя версия, используйте эту функцию для упрощения запросов:

SQL Скопировать код SELECT LEAST(col1, col2, col3) AS min_col FROM table;

С этой функцией поиск наименьшего значения среди различных столбцов стал значительно проще.

Визуализация

Предположим, вы на прилавке рынка, где каждый продавец предлагает свою цену:

Markdown Скопировать код | Продавец | Помидор 🍅 | Салат 🥬 | Морковь 🥕 | |----------|-------------|--------------|-------------| | Джо | $1.50 | **$0.99** | $2.10 | | Сьюзен | **$1.25** | $1.50 | **$1.90** | | Боб | $1.80 | $1.10 | $2.20 |

Ваша задача — найти самое выгодное предложение, то есть, самую низкую цену. Эту задачу можно решить следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT LEAST(Tomato_Joe, Tomato_Susan, Tomato_Bob) AS Cheapest_Tomato, LEAST(Lettuce_Joe, Lettuce_Susan, Lettuce_Bob) AS Cheapest_Lettuce, LEAST(Carrot_Joe, Carrot_Susan, Carrot_Bob) AS Cheapest_Carrot FROM Prices;

Такой подход позволяет сэкономить на каждой покупке.

Умное использование Pivot

Когда структура данных не поддается нормализации, можно "вывернуть" данные, преобразовав их в псевдостолбцы и применить MIN . Такой креативный подход особенно полезен, когда значения столбцов меняются динамически.

UNPIVOT

Не стоит заблуждаться: при работе с большими объемами данных подходы с использованием UNION или UNPIVOT могут отразиться на производительности. Всегда проводите тесты и при необходимости выполняйте рефакторинг. Помните о возможной перегрузке вашего сервера.

Полезные материалы