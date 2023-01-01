Выбор между CHAR и VARCHAR в SQL: когда и почему?

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

Применяйте CHAR для фиксированной длины данных, например для аббревиатур штатов, что обеспечивает лучшую производительность. VARCHAR лучше подходит для данных с переменной длиной, что способствует экономии дискового пространства, к примеру, для текстовых полей описание.

Пример:


CREATE TABLE Users (
    State CHAR(2),            -- Для двухбуквенных кодов штатов CHAR подходит лучше всего!
    Description VARCHAR(500)  -- Для описаний различной длины мы экономно используем VARCHAR.
);

Выбор между CHAR и VARCHAR должен быть обоснован такими факторами как производительность и эффективное использование памяти.

Понимание особенностей использования памяти и места на диске

CHAR использован для данных фиксированной длины и занимает стабильное количество места, не зависимо от их содержимого. Размер VARCHAR адаптируется под длину хранящихся данных плюс 1-2 байта зарезервированные под информацию о длине.

Идеальное решение для стабильных значений

  • CHAR идеален для данных со стабильным набором значений, в том числе для кодов и обозначений пола.
  • Поиск в данных с использованием CHAR происходит быстрее благодаря однородности и стабильности данных.

Экономим место на диске

  • VARCHAR выигрывает при работе с динамическим содержимым, помогая экономить дисковое пространство.
  • VARCHAR(MAX) выручит в случае строк с непредсказуемой длиной.

Когда размер имеет значение

Некоторые символы в мультибайтных кодировках могут занимать больше места в VARCHAR. Так, даже эмодзи могут потребовать дополнительного пространства для хранения.

Визуализация

Вообразите равноудаленные дома (🏠), которые символизируют структуру хранения данных:


CHAR Avenue:       🏠🏠🏠🏠🏠
VARCHAR Street:    🏠🚀🏠🚲🏠🛴🏠

На CHAR Avenue каждый 🏠 имеет одинаковый размер, что идеально подходит для однородных данных.

На VARCHAR Street размер домов меняется в зависимости от их содержимого (🚀,🏠, 🛴).


CHAR(5) storage:   ['B', 'E', 'A', 'R', ' ']
VARCHAR(5) usage:  ['C', 'A', 'T']

CHAR обходит с пробелами: занятой объем фиксирован. VARCHAR: использует только необходимое количество пространства.

Использование типов данных для повышения производительности

Эффективные соединения и быстрый доступ

  • CHAR способствует производительности при соединении таблиц за счет уменьшения фрагментации — именно он является героем выполнения запросов.
  • Использование CHAR для первичных ключей оправдано в небольших справочных таблицах для увеличения скорости доступа.

Стабильность для онлайн-систем

  • Онлайн-системы обработки транзакций (OLTP) часто предпочитают CHAR благодаря предсказуемости его локализации и производительности.

Совместимость с инструментами обработки данных

Инструменты для сжатия данных показывают наилучшую работу с CHAR благодаря его фиксированному размеру, что облегчает резервное копирование и снижает затраты на хранение. CHAR может считаться королем плотности упаковки!

Выбор подходящего типа данных для вашей базы данных

Принятие решения о типе данных с учетом масштабирования приложения

  • Для систем в режиме реального времени, где скорость становится ключевым фактором, CHAR может предложить заметные преимущества.
  • В системах хранения данных, где экономия дискового пространства является важным фактором, предпочтение отдается VARCHAR.

Оценка влияния на производительность

  • Усовершенствование СУБД сокращает разницу в производительности между CHAR и VARCHAR, однако стабилизация времени доступа иногда выходит на передний план, выделяя CHAR.
  • Различные тесты и методы бенчмаркинга помогут вам оценить влияние на конкретное приложение.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

