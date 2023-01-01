Выбор между CHAR и VARCHAR в SQL: когда и почему?#SQL для аналитиков #Основы SQL #Типы данных SQL
Быстрый ответ
Применяйте
CHAR для фиксированной длины данных, например для аббревиатур штатов, что обеспечивает лучшую производительность.
VARCHAR лучше подходит для данных с переменной длиной, что способствует экономии дискового пространства, к примеру, для текстовых полей
описание.
Пример:
CREATE TABLE Users (
State CHAR(2), -- Для двухбуквенных кодов штатов CHAR подходит лучше всего!
Description VARCHAR(500) -- Для описаний различной длины мы экономно используем VARCHAR.
);
Выбор между CHAR и VARCHAR должен быть обоснован такими факторами как производительность и эффективное использование памяти.
Понимание особенностей использования памяти и места на диске
CHAR использован для данных фиксированной длины и занимает стабильное количество места, не зависимо от их содержимого. Размер
VARCHAR адаптируется под длину хранящихся данных плюс 1-2 байта зарезервированные под информацию о длине.
Идеальное решение для стабильных значений
- CHAR идеален для данных со стабильным набором значений, в том числе для кодов и обозначений пола.
- Поиск в данных с использованием CHAR происходит быстрее благодаря однородности и стабильности данных.
Экономим место на диске
VARCHARвыигрывает при работе с динамическим содержимым, помогая экономить дисковое пространство.
VARCHAR(MAX)выручит в случае строк с непредсказуемой длиной.
Когда размер имеет значение
Некоторые символы в мультибайтных кодировках могут занимать больше места в VARCHAR. Так, даже эмодзи могут потребовать дополнительного пространства для хранения.
Визуализация
Вообразите равноудаленные дома (🏠), которые символизируют структуру хранения данных:
CHAR Avenue: 🏠🏠🏠🏠🏠
VARCHAR Street: 🏠🚀🏠🚲🏠🛴🏠
На CHAR Avenue каждый 🏠 имеет одинаковый размер, что идеально подходит для однородных данных.
На VARCHAR Street размер домов меняется в зависимости от их содержимого (🚀,🏠, 🛴).
CHAR(5) storage: ['B', 'E', 'A', 'R', ' ']
VARCHAR(5) usage: ['C', 'A', 'T']
CHAR обходит с пробелами: занятой объем фиксирован. VARCHAR: использует только необходимое количество пространства.
Использование типов данных для повышения производительности
Эффективные соединения и быстрый доступ
- CHAR способствует производительности при соединении таблиц за счет уменьшения фрагментации — именно он является героем выполнения запросов.
- Использование CHAR для первичных ключей оправдано в небольших справочных таблицах для увеличения скорости доступа.
Стабильность для онлайн-систем
- Онлайн-системы обработки транзакций (OLTP) часто предпочитают CHAR благодаря предсказуемости его локализации и производительности.
Совместимость с инструментами обработки данных
Инструменты для сжатия данных показывают наилучшую работу с CHAR благодаря его фиксированному размеру, что облегчает резервное копирование и снижает затраты на хранение. CHAR может считаться королем плотности упаковки!
Выбор подходящего типа данных для вашей базы данных
Принятие решения о типе данных с учетом масштабирования приложения
- Для систем в режиме реального времени, где скорость становится ключевым фактором, CHAR может предложить заметные преимущества.
- В системах хранения данных, где экономия дискового пространства является важным фактором, предпочтение отдается VARCHAR.
Оценка влияния на производительность
- Усовершенствование СУБД сокращает разницу в производительности между CHAR и VARCHAR, однако стабилизация времени доступа иногда выходит на передний план, выделяя CHAR.
- Различные тесты и методы бенчмаркинга помогут вам оценить влияние на конкретное приложение.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик