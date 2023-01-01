Выбор данных из хранимой процедуры в SQL: TOP, ROW_NUMBER

Быстрый ответ

Чтобы получить результаты исполнения хранимой процедуры в SQL Server, вы можете воспользоваться временной таблицей:

CREATE TABLE #TempResults (Col1 DataType, Col2 DataType, ...);   /* Создаем временную таблицу, соответствующую структуре вывода процедуры */
INSERT INTO #TempResults EXEC MyStoredProcedure;                /* Выполняем процедуру и сохраняем результат во временной таблице */
SELECT * FROM #TempResults;                                     /* Запрашиваем данные из временной таблицы*/
DROP TABLE #TempResults;                                        /* Удаляем временную таблицу после использования */

Сначала создается временная таблица с нужной структурой, после чего выполняется хранимая процедура, и её результаты собираются в эту таблицу.

Использование OPENROWSET и OPENQUERY для получения данных

OPENROWSET может быть использован для выполнения хранимой процедуры. Однако следует быть внимательными с настройками безопасности:

SELECT * 
FROM OPENROWSET('SQLNCLI', 'Server=ВашИмяСервера;Trusted_Connection=yes;',
                'EXEC MyDatabase.dbo.MyStoredProcedure') AS ResultSet;  /* Используется, чтобы избежать создания временной таблицы */

OPENQUERY применяется при работе с удаленными и связанными серверами:

SELECT * 
FROM OPENQUERY([ИмяВашегоСервера], 'EXEC MyDatabase.dbo.MyStoredProcedure');  /* Запрос к связанному серверу выполняется удаленно */

Эти методы позволят производить запросы к результатам хранимых процедур, как будто они представляют собой обычные таблицы. Однако обратите внимание, что для их использования потребуется дополнительная настройка, и требуется учитывать вопросы безопасности.

Трансформация хранимой процедуры в представление или функцию

Хранимую процедуру можно преобразовать в представление, если она не принимает параметров:

CREATE VIEW MyView
AS
EXEC MyStoredProcedure;  /* Создаем представление на основе процедуры */
-- Потом выбираем из него данные следующим образом:
SELECT * FROM MyView;

При наличии входных параметров у процедуры, стоит рассмотреть возможность преобразования процедуры в функцию с возвращаемым значением-таблицей:

CREATE FUNCTION dbo.GetResultsAsTable()
RETURNS @ResultTable TABLE (Col1 DataType, Col2 DataType, ...)
AS
BEGIN
    INSERT INTO @ResultTable
    EXEC MyStoredProcedure;   /* Заполняем таблицу результатами выполнения процедуры */
    RETURN;
END;
-- Обращаемся к функции таким образом:
SELECT * FROM dbo.GetResultsAsTable();  /* Прямой выбор данных из функции */

Таким образом, функция позволяет выполнять запросы SELECT без без непосредственного изменения самой хранимой процедуры.

Эффективное использование переменных-таблиц

Наконец, возможно использовать переменные-таблицы, чтобы манипулировать результатами процедуры без создания временной таблицы:

DECLARE @ResultVar TABLE(Col1 DataType, Col2 DataType, ...);  /* Декларируем переменную типа таблица */
INSERT INTO @ResultVar EXEC MyStoredProcedure;                /* Сохраняем результаты процедуры в таблице-переменной */
-- Теперь можно проводить фильтрацию и сортировку результатов:
SELECT * FROM @ResultVar WHERE Col1 = 'Criteria';  /* Пример использования фильтра */

Такая переменная позволяет проводить разнообразные операции с данными, такие как сортировка, фильтрация и так далее, не изменяя исходной хранимой процедуры.

Визуализация

Можно представить хранимую процедуру в виде поезда, каждый вагон которого перевозит свой блок данных:

CREATE PROCEDURE GetTrainCars
AS
SELECT * FROM TrainCars  /* Процедура, возвращающая список вагонов */

Обработка результатов процедуры похожа на ожидание на платформе, когда у вас в руках билет в виде подходящего SQL-запроса.

Оптимизация SQL-практик: вкратце

Используя результаты хранимых процедур, вы сможете строить сложные SQL-запросы, улучшая анализ данных. Применяйте такие конструкции, как TOP или ROW_NUMBER():

-- Чтобы ограничить объем выборки, можно использовать:
SELECT TOP 10 * FROM #TempResults; /* Выборка первых 10 записей */
-- Или применить нумерацию результатов с помощью ROW_NUMBER:
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Col1) AS RowNum, * FROM #TempResults; /* Нумерование строк выборки */

Оптимизацию производительности запросов облегчают переменные-таблицы, которые обладают хорошей производительностью и всего лишь ограниченной областью видимости.

Улучшайте свои навыки работы со SQL, используя качественные руководства и примеры, в том числе те, что предоставляет Microsoft, при работе с хранимыми процедурами и обработкой их результатов.

Анна Мельникова

редактор про AI

