Вставка значений в SQL таблицу с помощью подзапроса

#Основы SQL  #Подзапросы  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Массовое добавление записей из подзапроса непосредственно в целевую таблицу осуществляется посредством команды INSERT INTO...SELECT:

INSERT INTO целевая_таблица (колонка1, колонка2)
SELECT колонка1, колонка2 FROM исходная таблица WHERE условие;

Такой подход обеспечивает вставку результатов SELECT запроса в целевую_таблицу. Важно следить за соответствием полей подзапроса и целевой таблицы по количеству и типу данных.

Пример:

INSERT INTO сотрудники (имя, отдел)
SELECT имя, отдел FROM кандидаты WHERE статус = 'Утверждён';
/* Одно действие для массового принятия на работу утверждённых кандидатов – эффективность в действии! */

Этот пример показывает, как добавить всех утверждённых кандидатов в таблицу сотрудники одной операцией.

Пошаговый план для смены профессии

Обработка множественных результатов подзапроса – применение JOIN

Применительно к подзапросам, возвращающим множество результатов, JOIN может быть используем для дополнения записей нужной информацией перед добавлением её в таблицу.

INSERT INTO назначения_на_проекты (ид_проекта, ид_сотрудника)
SELECT p.ид_проекта, e.ид_сотрудника
FROM проекты p
JOIN сотрудники e ON p.отдел = e.отдел
WHERE e.статус = 'Утверждён';
/* Как будто мы профессионально распределяем проекты среди сотрудников – эффективность HR-отдела на высоте! */

Этот метод особенно актуален при необходимости комбинирования данных из различных таблиц.

Верификация – совместимость типов данных

Перед запуском INSERT INTO...SELECT, убедитесь в следующем:

  • Типы данных исходных и целевых колонок совместимы.
  • Результаты подзапроса не нарушают ограничения, включая проверку уникальности индексов.
  • Пользовательские права позволяют вставлять данные в целевую таблицу.

Тестирование запроса в тестовой среде поможет избежать потенциальных проблем.

Ввод больших объемов данных – эффективность в приоритете

При вставке больших объёмов данных могут возникнуть вопросы производительности. В таком случае рекомендуется разбивка данных на части или перенастройка конфигурации базы данных для обработки больших объемов данных.

Визуализация

Представьте, что у вас есть сад (🏡) и вы хотите посеять семена (🌱) из корзины, где они хранятся в разнообразии:

INSERT INTO сад (тип_растения)
SELECT тип_семян FROM корзина;
/* Садовые советы: используйте SQL для содействия в посадке! */

В таком случае это будет выглядеть так:

🏡: [Пустая грядка #1, Пустая грядка #2, ...]

🧺: [🌱Томат, 🌱Огурец, 🌱Перец, ...]

После INSERT через SELECT:
🏡: [🍅, 🥒, 🌶️, ...]

Каждое семя (результат подзапроса) найдёт свою грядку (строку в таблице) и прорастёт в полноценное растение.

Константы и фильтры – настройка процесса ввода данных

Когда требуется добавить фиксированное значение или выбрать отдельное подмножество данных, это можно выполнить в рамках INSERT INTO...SELECT:

INSERT INTO продажи (дата, регион, доход)
SELECT GETDATE(), 'Север', SUM(сумма)
FROM транзакции WHERE дата = 'ВЧЕРА';
/* Суточный отчёт о продажах успешно автоматизирован с помощью SQL – руководство будет довольно! */

Здесь мы жёстко присваиваем текущую дату при помощи GETDATE() и 'Север' для региона – работаем с умом, экономим силы.

Распространённые ошибки – избегайте ловушек!

Несоответствие количества столбцов

Ошибки часто возникают, когда целевая таблица и подзапрос имеют разное количество столбцов. Обязательно проверьте структуру и порядок столбцов выборки так, чтобы они соответствовали целевым.

Непреднамеренное изменение данных

Прежде чем запускать подзапрос, убедитесь, что он не приведёт к случайным изменениям или некорректным вставкам данных. Желательно внимательно проверять условия и заранее анализировать результаты выборки.

Ограничения и разрешения

Проверьте, не приведёт ли вставка к конфликту с ограничениями первичного ключа, внешними ключами или другими ограничениями схемы базы данных. Небрежное отношение к этим моментам может привести к откату транзакции.

Полезные материалы

  1. Как обновить данные, используя результат подзапроса в SQL Server? – Stack Overflow — Интересное обсуждение на Stack Overflow о том, как обновить данные с помощью подзапроса с множественными значениями.
  2. SQL INSERT INTO SELECT – Руководство W3Schools — Руководство по команде INSERT INTO с использованием SELECT на W3Schools.
  3. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: INSERT ... SELECT — Вся информация про синтаксис INSERT ... SELECT в официальной документации MySQL.
  4. PostgreSQL: Документация: 16: INSERT — В официальной документации PostgreSQL приведены ответы на вопрос о применении INSERT INTO SELECT.
  5. Как обновить данные используя выборку в SQL Server? – Stack Overflow — Обсуждение лучших практик использования нескольких значений в SQL Server через подзапросы на Stack Overflow
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что такое команда INSERT INTO...SELECT в SQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024

Загрузка...