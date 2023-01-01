logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Восстановление MySQL из dump файла на Windows Server
Перейти

Восстановление MySQL из dump файла на Windows Server

#MySQL / MariaDB  #DevOps/Deploy  
Быстрый ответ

Чтобы восстановить дамп базы данных MySQL, используйте следующую команду:

Bash

mysql -u username -p database_name < dump_file.sql

В данной команде username замените на имя вашего пользователя MySQL, database_name на название целевой базы данных, а dump_file.sql на путь к файлу дампа. После запуска команды система запросит ваш пароль MySQL, после чего начнется процесс восстановления.

Подробное руководство по восстановлению

Подготовка к восстановлению

Прежде всего, убедитесь, что у вас предварительно подготовлена база данных для восстановления:

SQL

CREATE DATABASE restore_me; /* ☝️ Это примечание для тебя, Арнольд Шварценеггер */

Навигация к командной строке

Перед выполнением команд, перейдите в командной строке к каталогу с mysql.exe. Если вы используете Windows, обычно он находится по пути C:\Program Files\MySQL\MySQL Server X.X\bin.

Особенности восстановления из дамп-файлов с несколькими базами данных

Если дамп-файл содержит данные нескольких баз, то перед каждой базой в файле дампа должна быть команда USE database_name;.

Возможные проблемы

Будьте внимательны к возможным конфликтам версий, поврежденным файлам дампа и непредвиденным ошибкам, которые могут возникнуть в процессе импорта. Желательно сохранять резервные копии до тех пор, пока процесс восстановления не будет завершен и проверен.

Визуализация

Можно аналогично сравнить восстановление базы данных со сборкой замка из Lego из набора отдельных деталей (файл дампа):

Markdown

🏰🚧 – Строим величественный замок!
Bash

mysql -u username -p database_name < dumpfile.sql
Markdown

📦➡️🏗️➡️🏰 – Шаг за шагом из разрозненных деталей складывается цельная конструкция!

Замок это наша база данных, детали Lego – это данные, а dumpfile.sql – инструкция по сборке!

Детальная инструкция по восстановлению

Восстановление одной базы данных из дампа

Если ваш файл .sql содержит данные только одной базы данных, примените следующую команду:

Bash

mysql -u bobBuilder -p castleDB < singleCastle.sql /* Мы справимся? Да, мы справимся */

Здесь нужно указать только имя пользователя и путь к файлу, database_name можно опустить, так как название базы данных должно быть указано внутри файла .sql.

Восстановление дампа нескольких баз данных

Если ваш дамп-файл содержит данные нескольких баз данных, выполните следующую команду:

Bash

mysql -u bobBuilder -p < castleVillage.sql /* На этот раз мы восстанавливаем целую деревню, будьте готовы! */

Проверка прав доступа

Убедитесь, что у вашего пользователя MySQL хватает привилегий для доступа к базе данных, чтобы избежать проблем с правами доступа:

SQL

GRANT ALL PRIVILEGES ON castleDB.* TO 'bobBuilder'@'localhost' WITH GRANT OPTION; /* Теперь Боб – повелитель этого королевства! */

Ошибки из-за размера файла или проблем с кодировкой

Будьте особенно внимательны с большими дамп-файлами и следите за кодировкой символов. Крайне важно, чтобы операции восстановления и создания дампа выполнялись с одинаковыми настройками сравнения и кодировки символов.

Никита Титов

разработчик Node.js

Свежие материалы
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024

Загрузка...