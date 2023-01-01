Включает ли BETWEEN границы диапазона в MS SQL Server?
Быстрый ответ
Оператор BETWEEN в SQL Server действительно включает граничные значения диапазона.
Например, выражение
column BETWEEN 1 AND 3 вернёт 1, 2 и 3.
Случаи использования DateTime
При работе с типами данных
DateTime или
DateTime2 важно учитывать границы. Если указать
myDate BETWEEN '2023-04-01' AND '2023-04-30', в результат войдут моменты времени с начала 1 апреля до конца 30 апреля. Чтобы не пропустить последнюю секунду дня, не устанавливайте верхнюю границу равной 'последнийдень 23:59:59'.
Учёт миллисекунд с помощью DATEADD
Если требуется высокая точность, например, при регистрации событий до миллисекунд, используйте функцию
DATEADD. Установите верхнюю границу следующим образом:
DATEADD(millisecond, -3, 'датаконца'), чтобы исключить полночь и включить события за 3 миллисекунды до неё.
-- Отнимаем 3 миллисекунды — это действительно просто и эффективно.
Способ упрощения запросов: очистка от времени
Если точное время нерелевантно, его можно игнорировать, что упростит запрос. Вариант
myDate >= 'начальнаядата' AND myDate < 'конечнаядата' + 1 позволяет охватить весь интервал дат без учёта времени.
Правила для создания эффективных запросов
Избегайте функций в предложении WHERE
Помните, что использование функций в предложении
WHERE может замедлить запрос и сделать индексы неэффективными.
-- Используйте индексы разумно, чтобы не утратить их преимущества!
Соблюдайте совпадение типов данных
При использовании
BETWEEN важно, чтобы типы данных выражений совпадали. В противном случае это может привести к непредвиденным результатам и снижению производительности.
Тестирование — залог успеха
Не забывайте тестировать свои запросы на правильность результатов, особенно при работе с границами
DateTime.
-- Тестирование — залог безошибочной работы с данными!
Тонкости использования NOT BETWEEN
Оператор
NOT BETWEEN подходит в случаях, когда требуется исключить границы диапазона из результата.
Визуализация
Давайте рассмотрим использование
BETWEEN на примере следующих значений:
Значения: [1, 2, 3, 4, 5]
Условие BETWEEN: от 2 до 4 (включительно 🚪🚪)
В итоге мы получим:
Результат: [2, 3, 4]
| 🚪 2 | 🌼 3 | 🌼 4 🚪 |
Таким образом, оператор "BETWEEN" в SQL включает все значения, находящиеся между заданными 'воротами', включая сами 'ворота'.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик