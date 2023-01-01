Узнаем первичный ключ SQL Server таблицы с помощью T-SQL#SQL для аналитиков #PRIMARY KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Для определения столбцов, составляющих первичный ключ в таблице SQL Server, можно применить следующий T-SQL запрос:
SELECT kcu.COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc
JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE kcu
ON tc.TABLE_SCHEMA = kcu.TABLE_SCHEMA
AND tc.TABLE_NAME = kcu.TABLE_NAME
AND tc.CONSTRAINT_NAME = kcu.CONSTRAINT_NAME
WHERE tc.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
AND tc.TABLE_NAME = 'ВашаТаблица';
Замените
'ВашаТаблица' на название нужной вам таблицы, чтобы получить перечень её столбцов, входящих в первичный ключ.
Значение первичного ключа
Определение и выделение первичного ключа крайне важно при работе с базами данных. Благодаря уникальным идентификаторам каждой записи, первичный ключ обеспечивает целостность данных и способствует оптимизации выполнения запросов. Этот элемент структуры таблицы необходим для поддержания порядка в данных.
Изучаем системные каталоги для определения первичного ключа
Изучение системных каталогов SQL Server позволяет получить более глубокое представление о структуре базы данных. Комбинирование представлений
sys.indexes с другими системными объектами призвано упростить анализ индексов вашей базы данных:
SELECT col.name
FROM sys.indexes idx
JOIN sys.index_columns idxCol ON idx.object_id = idxCol.object_id AND idx.index_id = idxCol.index_id
JOIN sys.columns col ON idx.object_id = col.object_id AND idxCol.column_id = col.column_id
WHERE idx.object_id = OBJECT_ID('ВашаТаблица') AND idx.is_primary_key = 1;
Выбор между двумя путями
Предложенные методы определения первичных ключей эффективны, однако следует учитывать их различия:
- Запросы через INFORMATION_SCHEMA более стандартны и удобны для понимания.
- Системные представления каталогов (
sys.indexesи др.) содержат более детальную информацию, но требуют глубоких знаний о SQL Server.
Учёт схемы таблицы
Поскольку таблицы могут иметь одинаковые названия в различных схемах, при выгрузке данных необходимо указывать схему таблицы:
SELECT kcu.COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc
JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE kcu
ON tc.TABLE_SCHEMA = kcu.TABLE_SCHEMA
AND tc.TABLE_NAME = kcu.TABLE_NAME
AND tc.CONSTRAINT_NAME = kcu.CONSTRAINT_NAME
WHERE tc.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
AND tc.TABLE_NAME = 'ВашаТаблица'
AND tc.TABLE_SCHEMA = 'ВашаСхема';
Визуализация
Ключевой камень является задающим элементом арочных конструкций, он обеспечивает их стабильность. Как и арка, хранящая равновесие за счет ключевого камня:
🏛️ СТРУКТУРА АРКИ 🏛️
/🔑\
/ \
🏗️ ----- ----- 🏗️
|| || || ||
||🏢|| ||🏬||
// 🔑 Первичный ключ в таблице подобен ключевому камню арки — оба элемента удерживают структуру целостной.
// Без них структура не устоит.
Поиск первичного ключа сопоставим с определением местоположения ключевого камня. Зная его, можно уверенно работать с данными в таблице.
Обработка составных ключей
Если первичный ключ составлен из нескольких столбцов, то такой ключ называется составным. Для определения всех его компонентов применяется следующий запрос:
SELECT kcu.COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc
JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE kcu
ON tc.TABLE_NAME = kcu.TABLE_NAME
AND tc.CONSTRAINT_NAME = kcu.CONSTRAINT_NAME
WHERE tc.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
AND tc.TABLE_NAME = 'ВашаТаблица'
ORDER BY kcu.ORDINAL_POSITION;
Особые случаи и их обработка
При анализе баз данных SQL могут встречаться особые ситуации, которые требуют индивидуального подхода:
- Разделённые таблицы: В этих случаях важно учитывать разделение таблиц при представлении данных.
- Индексы с фильтрацией: Если первичный ключ используется в индексах с фильтрацией, это влияет на логику запросов.
- Отключенные индексы: Иногда индексы отключаются для обслуживания, но это не исключает их наличие в системе.
- Системные версионные временные таблицы: Они документируют историю изменений и могут предъявлять особые требования к первичным ключам.
Алина Карпова
инженер по данным