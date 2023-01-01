Узнаем первичный ключ SQL Server таблицы с помощью T-SQL

Быстрый ответ

Для определения столбцов, составляющих первичный ключ в таблице SQL Server, можно применить следующий T-SQL запрос:

SQL Скопировать код SELECT kcu.COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE kcu ON tc.TABLE_SCHEMA = kcu.TABLE_SCHEMA AND tc.TABLE_NAME = kcu.TABLE_NAME AND tc.CONSTRAINT_NAME = kcu.CONSTRAINT_NAME WHERE tc.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' AND tc.TABLE_NAME = 'ВашаТаблица';

Замените 'ВашаТаблица' на название нужной вам таблицы, чтобы получить перечень её столбцов, входящих в первичный ключ.

Значение первичного ключа

Определение и выделение первичного ключа крайне важно при работе с базами данных. Благодаря уникальным идентификаторам каждой записи, первичный ключ обеспечивает целостность данных и способствует оптимизации выполнения запросов. Этот элемент структуры таблицы необходим для поддержания порядка в данных.

Изучаем системные каталоги для определения первичного ключа

Изучение системных каталогов SQL Server позволяет получить более глубокое представление о структуре базы данных. Комбинирование представлений sys.indexes с другими системными объектами призвано упростить анализ индексов вашей базы данных:

SQL Скопировать код SELECT col.name FROM sys.indexes idx JOIN sys.index_columns idxCol ON idx.object_id = idxCol.object_id AND idx.index_id = idxCol.index_id JOIN sys.columns col ON idx.object_id = col.object_id AND idxCol.column_id = col.column_id WHERE idx.object_id = OBJECT_ID('ВашаТаблица') AND idx.is_primary_key = 1;

Выбор между двумя путями

Предложенные методы определения первичных ключей эффективны, однако следует учитывать их различия:

Запросы через INFORMATION_SCHEMA более стандартны и удобны для понимания.

более стандартны и удобны для понимания. Системные представления каталогов ( sys.indexes и др.) содержат более детальную информацию, но требуют глубоких знаний о SQL Server.

Учёт схемы таблицы

Поскольку таблицы могут иметь одинаковые названия в различных схемах, при выгрузке данных необходимо указывать схему таблицы:

SQL Скопировать код SELECT kcu.COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE kcu ON tc.TABLE_SCHEMA = kcu.TABLE_SCHEMA AND tc.TABLE_NAME = kcu.TABLE_NAME AND tc.CONSTRAINT_NAME = kcu.CONSTRAINT_NAME WHERE tc.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' AND tc.TABLE_NAME = 'ВашаТаблица' AND tc.TABLE_SCHEMA = 'ВашаСхема';

Визуализация

Ключевой камень является задающим элементом арочных конструкций, он обеспечивает их стабильность. Как и арка, хранящая равновесие за счет ключевого камня:

Markdown Скопировать код 🏛️ СТРУКТУРА АРКИ 🏛️ /🔑\ / \ 🏗️ ----- ----- 🏗️ || || || || ||🏢|| ||🏬|| // 🔑 Первичный ключ в таблице подобен ключевому камню арки — оба элемента удерживают структуру целостной. // Без них структура не устоит.

Поиск первичного ключа сопоставим с определением местоположения ключевого камня. Зная его, можно уверенно работать с данными в таблице.

Обработка составных ключей

Если первичный ключ составлен из нескольких столбцов, то такой ключ называется составным. Для определения всех его компонентов применяется следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT kcu.COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE kcu ON tc.TABLE_NAME = kcu.TABLE_NAME AND tc.CONSTRAINT_NAME = kcu.CONSTRAINT_NAME WHERE tc.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' AND tc.TABLE_NAME = 'ВашаТаблица' ORDER BY kcu.ORDINAL_POSITION;

Особые случаи и их обработка

При анализе баз данных SQL могут встречаться особые ситуации, которые требуют индивидуального подхода:

Разделённые таблицы : В этих случаях важно учитывать разделение таблиц при представлении данных.

: В этих случаях важно учитывать разделение таблиц при представлении данных. Индексы с фильтрацией : Если первичный ключ используется в индексах с фильтрацией, это влияет на логику запросов.

: Если первичный ключ используется в индексах с фильтрацией, это влияет на логику запросов. Отключенные индексы : Иногда индексы отключаются для обслуживания, но это не исключает их наличие в системе.

: Иногда индексы отключаются для обслуживания, но это не исключает их наличие в системе. Системные версионные временные таблицы: Они документируют историю изменений и могут предъявлять особые требования к первичным ключам.

