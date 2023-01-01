Устраняем символ '^M' в конце строк в SQL скриптах Unix

Быстрый ответ

Для удаления символа ^M (возврат каретки – CR ) из строк в SQL используйте функцию REPLACE :

SQL Скопировать код UPDATE my_table SET my_column = REPLACE(my_column, CHAR(13), '');

Символ ^M в данном случае обозначен как CHAR(13) . Функция REPLACE , примененная к столбцу my_column , будет эффективным решением этой задачи.

Раскрытие тайны '^M'

Символ ^M , появляющийся в конце строк, на самом деле является возвратом каретки. Он берет свое начало из эпохи DOS/Windows, когда окончание строки обозначалось комбинацией возврата каретки (CR) и символа перевода строки (LF), или \r

. В Unix-системах вместо этого используется всего лишь один символ перевода строки (LF),

. Так, если файл из DOS/Windows попадает в Unix-среду, CR превращается в ^M .

Манипуляции в различных средах

Преобразование файлов в vi или vim :

vim Скопировать код :set fileformat=unix " Говорим до свидания ^M в стиле Unix! :w " Сохраняем сделанные изменения

Использование dos2unix для трансформации:

Bash Скопировать код dos2unix filename " dos2unix разрешит данную проблему – ^M исчезнет!

Не пренебрегайте чтением man-страницы для полного понимания dos2unix .

Выяснение исходной ОС, словно детективная загадка:

Если исходная ОС файла вам неизвестна, команды file и hexdump помогут определить, какие разделители строк используются.

Нежелательная встреча SQL и '^M'

В процессе работы с базами данных SQL иногда внезапно возникают сложности с символом ^M , который может вносить хаос в скрипты импорта, пользовательский ввод или данные из внешних источников.

Приведение порядка в SQL-мире:

SQL Скопировать код -- Для того чтобы очистить новые данные: "^M, твой путь здесь заканчивается!" INSERT INTO my_table (my_column) VALUES (REPLACE(input_data, CHAR(13), '')); -- Для того чтобы очистить существующие данные: "^M, тебе тут не рады!" UPDATE my_table SET my_column = REPLACE(my_column, CHAR(13), '');

Визуализация

Представьте себе стихотворение, испорченное символом ^M в конце каждой строчки.

Markdown Скопировать код До очистки: "Розы красные ^M Фиалки синие ^M SQL забавен ^M И от ^M не зависим!"

А вот результат, достигнутый благодаря мастерским действиям:

SQL Скопировать код REPLACE(yourString, CHAR(13), ''); " ^M – ты здесь лишний!"

Markdown Скопировать код После чистки: "Розы красные Фиалки синие SQL забавен И от ^M не зависим!"

Нежелательный символ ^M успешно устранен!✨

Как оградиться от '^M'

Настройки Git для защиты:

Активируйте параметр core.autocrlf в Git для того, чтобы предотвратить появление ^M в вашем коде.

Настройка IDE/текстового редактора:

Подстройте вашу IDE или текстовый редактор таким образом, чтобы они использовали окончания строк в Unix-стиле. Это важно для работы в многоплатформенной среде.

Автоматизация — ваш верный защитник:

Интегрируйте проверку окончаний строк в процесс CI/CD или используйте pre-commit хуки для предотвращения появления ^M в коде.

