Устраняем символ '^M' в конце строк в SQL скриптах Unix

#Разное  
Быстрый ответ

Для удаления символа ^M (возврат каретки – CR) из строк в SQL используйте функцию REPLACE:

UPDATE my_table
SET my_column = REPLACE(my_column, CHAR(13), '');

Символ ^M в данном случае обозначен как CHAR(13). Функция REPLACE, примененная к столбцу my_column, будет эффективным решением этой задачи.

Раскрытие тайны '^M'

Символ ^M, появляющийся в конце строк, на самом деле является возвратом каретки. Он берет свое начало из эпохи DOS/Windows, когда окончание строки обозначалось комбинацией возврата каретки (CR) и символа перевода строки (LF), или \r\n. В Unix-системах вместо этого используется всего лишь один символ перевода строки (LF), \n. Так, если файл из DOS/Windows попадает в Unix-среду, CR превращается в ^M.

Манипуляции в различных средах

Преобразование файлов в vi или vim:

:set fileformat=unix    " Говорим до свидания ^M в стиле Unix!
:w                      " Сохраняем сделанные изменения

Использование dos2unix для трансформации:

dos2unix filename    " dos2unix разрешит данную проблему – ^M исчезнет!

Не пренебрегайте чтением man-страницы для полного понимания dos2unix.

Выяснение исходной ОС, словно детективная загадка:

Если исходная ОС файла вам неизвестна, команды file и hexdump помогут определить, какие разделители строк используются.

Нежелательная встреча SQL и '^M'

В процессе работы с базами данных SQL иногда внезапно возникают сложности с символом ^M, который может вносить хаос в скрипты импорта, пользовательский ввод или данные из внешних источников.

Приведение порядка в SQL-мире:

-- Для того чтобы очистить новые данные: "^M, твой путь здесь заканчивается!"
INSERT INTO my_table (my_column)
VALUES (REPLACE(input_data, CHAR(13), ''));

-- Для того чтобы очистить существующие данные: "^M, тебе тут не рады!"
UPDATE my_table
SET my_column = REPLACE(my_column, CHAR(13), '');

Визуализация

Представьте себе стихотворение, испорченное символом ^M в конце каждой строчки.

До очистки:
"Розы красные ^M
Фиалки синие ^M
SQL забавен ^M
И от ^M не зависим!"

А вот результат, достигнутый благодаря мастерским действиям:

REPLACE(yourString, CHAR(13), '');  " ^M – ты здесь лишний!"
После чистки:
"Розы красные
Фиалки синие
SQL забавен
И от ^M не зависим!"

Нежелательный символ ^M успешно устранен!✨

Как оградиться от '^M'

Настройки Git для защиты:

Активируйте параметр core.autocrlf в Git для того, чтобы предотвратить появление ^M в вашем коде.

Настройка IDE/текстового редактора:

Подстройте вашу IDE или текстовый редактор таким образом, чтобы они использовали окончания строк в Unix-стиле. Это важно для работы в многоплатформенной среде.

Автоматизация — ваш верный защитник:

Интегрируйте проверку окончаний строк в процесс CI/CD или используйте pre-commit хуки для предотвращения появления ^M в коде.

Полезные материалы

  1. Unix & Linux Stack Exchange: Что представляет собой ^M и как от него избавиться? — Углубленное обсуждение работы с символом ^M в Unix.
  2. dos2unix / unix2dos – Конвертеры текстовых файлов — Ссылка на документацию инструмента Dos2Unix / Unix2Dos, который позволяет изменять формат файлов между DOS/Windows и UNIX.
  3. Удаление специальных символов с помощью sed — Объяснение процесса очистки текста от специальных символов с использованием sed, включая символ ^M.
  4. Git – Настройка Git — Инструкции по настройке Git для контроля окончаний строк.
  5. Туториал по регулярным выражениям — Обширное руководство по регулярным выражениям, включая поиск и удаление специальных символов, вроде ^M.
  6. Советы в области Vim: Формат файла — Набор полезных команд Vim для работы с файлами различных форматов и окончаниями строк.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

