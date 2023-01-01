Устраняем ошибку 2013 MySQL: увеличиваем время ожидания

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для устранения Кода ошибки: 2013, настройте таймауты MySQL, увеличив значения следующих параметров: net_read_timeout для безупречного чтения и wait_timeout для предотвращения прерывания долгосрочных запросов. Необходимые изменения внесите в конфигурационный файл MySQL:

[mysqld] net_read_timeout = 600 # до 10 минут, достаточное время для перемены wait_timeout = 28800 # до 8 часов, что позволит спокойно отдохнуть

После этого не забудьте перезапустить службу MySQL для корректного применения новых настроек.

Обработка больших наборов данных и запуск долгих запросов

Обработка SQL-запросов может требовать значительного времени, особенно при работе с огромными массивами данных.

Настройка MySQL Workbench

Для предотвращения "засыпания" MySQL Workbench настройте следующие параметры:

Таймаут чтения соединения : Установите значение 6000 секунд через меню Редактировать → Настройки → SQL редактор.

: Установите значение 6000 секунд через меню Редактировать → Настройки → SQL редактор. Ограничение строк: Отключите данную настройку, чтобы не ограничивать исполнение ваших запросов.

Оптимизация SQL-запросов

Оптимизируйте ваши запросы, избегая избыточных индексов и необязательных условий. Увеличьте размер параметра max_allowed_packet в файле my.ini или my.cnf до 16M или даже до 1024M для обработки особенно больших запросов.

Настройка идеальных таймаутов

Воспользуйтесь командой SET @@local.net_read_timeout=360; для настройки net_read_timeout каждой MySQL сессии.

Улучшения для командной строки

Используйте параметр --net_read_timeout=100 в командной строке для усиления операций чтения и поддержания стабильности соединения.

Настройка параметров сервера MySQL

Вот несколько оптимизаций, которые помогут улучшить общую производительность сервера MySQL:

Критические параметры для InnoDB-таблиц

Воспользуйтесь параметром innodb_buffer_pool_size для повышения эффективности обработки данных в InnoDB-таблицах.

Централизованное управление системными переменными

Настройте ключевые системные переменные, такие как wait_timeout , net_read_timeout , thread_stack и thread_cache_size для идеальной работы сервера.

Если используются серверы с хранилищем MyISAM, то настройка key_buffer позволит добиться максимальной эффективности работы с индексами.

Визуализация

Для упрощения понимания, представьте MySQL сервер как вокзал 🚉, а ваш SQL-запрос – это поезд 🚄.

Разрыв соединения соединения при обработке запроса можно ассоциировать с происшествием на железнодорожном пути:

Причины Решения Нестабильность соединения Устраните сетевые сбои Большие объемы данных Уменьшите размер запроса Таймаут Увеличьте время таймаута

Заботьтесь о стабильности работы: контролируйте загрузку сервера и качество сетевой связи.

Профессиональные рекомендации и дальнейшие шаги

Лучшие практики

Следите за системными показателями и состоянием среды MySQL, учтите также сетевые и аппаратные компоненты.

Для анализа состояния сервера рекомендуется использовать инструменты типа MySQLTuner.

Дальнейшее устранение проблем

Если проблема всё ещё существует, обратитесь к официальной документации MySQL или искользуйте коллективные знания сообщества, например, Stack Overflow, для поиска подходящего решения.

Полезные материалы