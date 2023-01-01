Устранение подстановки значений в Oracle SQL: проблема с '&'

Быстрый ответ

Для экранирования символа & в Oracle SQL можно воспользоваться операцией конкатенации ( || ) с функцией chr(38) :

SQL Скопировать код -- Пример экранирования & в Oracle SQL SELECT 'Сотрудник' || chr(38) || 'Менеджер' AS job_title FROM dual;

Альтернативой может выступить отключение использования подстановочных переменных:

SQL Скопировать код -- Отключение подстановочных переменных SET DEFINE OFF;

Таким образом, можно предотвратить интерпретацию символа & Oracle SQL в роли подстановочной переменной и успешно вносить его в базу данных.

Почему

В Oracle SQL символ & задействован для вызова подстановочных переменных, что может вызвать проблемы в процессе работы с данными. Есть два пути решения этой проблемы:

Метод конкатенации с использованием chr(38) позволит вывести символ & , при этом не вызывая запрос на подстановку:

SQL Скопировать код -- Вставка строки с амперсандом через конкатенацию INSERT INTO table_name (column_name) VALUES ('часть1' || chr(38) || 'часть2');

Команда SET DEFINE OFF отключает механизм подстановки на время сессии:

SQL Скопировать код -- Отключение и включение подстановочных переменных SET DEFINE OFF; INSERT INTO table_name (column_name) VALUES ('Здесь URL с символом &'); SET DEFINE ON; -- Возвращение установок к исходным

Для работы со множеством вхождений символа амперсанд в SQL-скриптах удобнее использовать SET DEFINE OFF.

Обезвреживание

Замена подозреваемого

Можно изменить символ подстановки при помощи SET DEFINE, что позволит избегать неполадок при работе с данными:

SQL Скопировать код -- Использование другого символа для подстановки вместо амперсанда SET DEFINE $; INSERT INTO table_name (column_name) VALUES ('часть1$часть2');

Учтите, что SET DEFINE влияет на все последующие инструкции в скрипте.

Per aspera ad SQL Developer

В SQL Developer есть свои особенности обработки экранирующих символов:

SQL Скопировать код -- Использование другого обозначения для амперсанда INSERT INTO table_name (column_name) VALUES ('часть1amp;часть2');

Вернуть из базы данные к исходному виду может потребоваться дополнительная обработка.

Кодированный подход

В сложных ситуациях используйте представление данных в кодированном виде:

SQL Скопировать код -- Пример вставки строки с амперсандом INSERT INTO table_name (column_name) VALUES ('Кот & Шляпа');

В таком случае приложения могут сразу включать специальные символы в строки, минуя SQL-обращения.

Визуализация

Допустим, вы обучаете робота использовать секретный код, в котором символ "&" заменяется специальным знаком "⛽":

Замена символа "&":

Markdown Скопировать код Прежде было | Теперь стало --------------------- | ---------------- Шоколад & Молоко | Шоколад ⛽ Молоко Рок & Ролл | Рок ⛽ Ролл

Инструкция для робота:

Markdown Скопировать код Вместо знака '&' используй знак '⛽': - Пример: WHERE column_name = 'Бэтмен ⛽ Робин'

Символ '⛽' позволяет избегать путаницы, при этом сохраняя точность кода.

Раскрытие тайн

Входные данные пользователя в динамическом SQL

В условиях динамического SQL обработайте входные данные таким образом, чтобы символ & заменялся на chr(38) , это позволит избежать запросов на подстановку:

plsql Скопировать код -- Пример безопасной обработки ввода с амперсандом v_user_input VARCHAR2(100); v_safe_input VARCHAR2(100); BEGIN v_user_input := 'Peek & Cloppenburg'; v_safe_input := REPLACE(v_user_input, '&', chr(38)); EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO table_name (column_name) VALUES (:1)' USING v_safe_input; END;

Непостоянные подстановочные переменные

Если состояние SET DEFINE OFF не сохраняется, активируйте его перед каждым исполнением процедуры или используйте окружения, где данная настройка применяется по умолчанию.

Бдительность при работе с функциями и процедурами

При написании определений функций и процедур учитывайте корректную обработку символа & . В случае использования статического SQL внутри блоков кода это не нарушит логику работы:

plsql Скопировать код -- Пример функции с обработкой амперсанда CREATE OR REPLACE FUNCTION get_department_name(p_dept_id NUMBER) RETURN VARCHAR2 IS l_dept_name VARCHAR2(100); BEGIN SET DEFINE OFF; SELECT department_name INTO l_dept_name FROM departments WHERE department_id = p_dept_id AND department_name LIKE '%&%'; SET DEFINE ON; RETURN l_dept_name; END;

Тщательное тестирование кода поможет убедиться в его корректности.

