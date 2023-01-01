logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Устранение подстановки значений в Oracle SQL: проблема с '&'
Перейти

Устранение подстановки значений в Oracle SQL: проблема с '&'

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Синтаксис запросов  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для экранирования символа & в Oracle SQL можно воспользоваться операцией конкатенации (||) с функцией chr(38):

SQL

-- Пример экранирования & в Oracle SQL
SELECT 'Сотрудник' || chr(38) || 'Менеджер' AS job_title FROM dual;

Альтернативой может выступить отключение использования подстановочных переменных:

SQL

-- Отключение подстановочных переменных
SET DEFINE OFF;

Таким образом, можно предотвратить интерпретацию символа & Oracle SQL в роли подстановочной переменной и успешно вносить его в базу данных.

Почему

В Oracle SQL символ & задействован для вызова подстановочных переменных, что может вызвать проблемы в процессе работы с данными. Есть два пути решения этой проблемы:

  1. Метод конкатенации с использованием chr(38) позволит вывести символ &, при этом не вызывая запрос на подстановку:
SQL

-- Вставка строки с амперсандом через конкатенацию
INSERT INTO table_name (column_name) VALUES ('часть1' || chr(38) || 'часть2');
  1. Команда SET DEFINE OFF отключает механизм подстановки на время сессии:
SQL

-- Отключение и включение подстановочных переменных
SET DEFINE OFF;
INSERT INTO table_name (column_name) VALUES ('Здесь URL с символом &');
SET DEFINE ON;  -- Возвращение установок к исходным

Для работы со множеством вхождений символа амперсанд в SQL-скриптах удобнее использовать SET DEFINE OFF.

Обезвреживание

Замена подозреваемого

Можно изменить символ подстановки при помощи SET DEFINE, что позволит избегать неполадок при работе с данными:

SQL

-- Использование другого символа для подстановки вместо амперсанда
SET DEFINE $;
INSERT INTO table_name (column_name) VALUES ('часть1$часть2');

Учтите, что SET DEFINE влияет на все последующие инструкции в скрипте.

Per aspera ad SQL Developer

В SQL Developer есть свои особенности обработки экранирующих символов:

SQL

-- Использование другого обозначения для амперсанда
INSERT INTO table_name (column_name) VALUES ('часть1amp;часть2');

Вернуть из базы данные к исходному виду может потребоваться дополнительная обработка.

Кодированный подход

В сложных ситуациях используйте представление данных в кодированном виде:

SQL

-- Пример вставки строки с амперсандом
INSERT INTO table_name (column_name) VALUES ('Кот & Шляпа');

В таком случае приложения могут сразу включать специальные символы в строки, минуя SQL-обращения.

Визуализация

Допустим, вы обучаете робота использовать секретный код, в котором символ "&" заменяется специальным знаком "⛽":

Замена символа "&":

Markdown

Прежде было          | Теперь стало
--------------------- | ----------------
Шоколад & Молоко      | Шоколад ⛽ Молоко
Рок & Ролл            | Рок ⛽ Ролл

Инструкция для робота:

Markdown

Вместо знака '&' используй знак '⛽':
- Пример: WHERE column_name = 'Бэтмен ⛽ Робин'

Символ '⛽' позволяет избегать путаницы, при этом сохраняя точность кода.

Раскрытие тайн

Входные данные пользователя в динамическом SQL

В условиях динамического SQL обработайте входные данные таким образом, чтобы символ & заменялся на chr(38), это позволит избежать запросов на подстановку:

plsql

-- Пример безопасной обработки ввода с амперсандом
v_user_input VARCHAR2(100);
v_safe_input VARCHAR2(100);
BEGIN
  v_user_input := 'Peek & Cloppenburg';
  v_safe_input := REPLACE(v_user_input, '&', chr(38));
  EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO table_name (column_name) VALUES (:1)' USING v_safe_input;
END;

Непостоянные подстановочные переменные

Если состояние SET DEFINE OFF не сохраняется, активируйте его перед каждым исполнением процедуры или используйте окружения, где данная настройка применяется по умолчанию.

Бдительность при работе с функциями и процедурами

При написании определений функций и процедур учитывайте корректную обработку символа &. В случае использования статического SQL внутри блоков кода это не нарушит логику работы:

plsql

-- Пример функции с обработкой амперсанда
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_department_name(p_dept_id NUMBER) RETURN VARCHAR2 IS
  l_dept_name VARCHAR2(100);
BEGIN
  SET DEFINE OFF;
  SELECT department_name INTO l_dept_name
  FROM departments
  WHERE department_id = p_dept_id AND department_name LIKE '%&%';
  SET DEFINE ON;
  RETURN l_dept_name;
END;

Тщательное тестирование кода поможет убедиться в его корректности.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как можно экранировать символ '&' в Oracle SQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

