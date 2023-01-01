Установка текущей даты по умолчанию в timestamp SQL

Быстрый ответ

Для добавления в PostgreSQL колонки с типом timestamp с значение по умолчанию, обозначающим текущее время, можно использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код ALTER TABLE название_вашей_таблицы ADD COLUMN название_вашей_колонки TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;

В MySQL, если нужно обновлять значение timestamp при каждом изменении записи, следует применить следующий код:

SQL Скопировать код ALTER TABLE название_вашей_таблицы ADD COLUMN название_вашей_колонки TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP;

В SQL Server, для указания текущей даты и времени используется функция GETDATE() :

SQL Скопировать код ALTER TABLE название_вашей_таблицы ADD COLUMN название_вашей_колонки DATETIME DEFAULT GETDATE();

Вышеприведенные команды позволяют автоматически указывать текущее время при добавлении или обновлении данных в колонке timestamp.

Разбор команды

Функция CURRENT_TIMESTAMP в SQL используется для получения текущей даты и времени в системном временном поясе в формате "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" . Начиная с версии 3.1.0, SQLite поддерживает использование CURRENT_TIMESTAMP как значения по умолчанию при создании таблицы.

Для учета локального временного пояса в SQLite используйте datetime('now','localtime') в секции DEFAULT , обернув его в скобки:

SQL Скопировать код CREATE TABLE название_вашей_таблицы ( название_вашей_колонки TIMESTAMP DEFAULT (datetime('now','localtime')) ); -- Теперь SQLite знает, в каком временном поясе мы находимся.

Если при вставке строки значение в колонке timestamp не указано, будет использовано значение DEFAULT .

Визуализация

Создайте у себя в голове следующую картину:

Markdown Скопировать код Непрерывно работающая **конвейерная лента** (⏰), на которой каждый производимый товар (📦) автоматически получает временную отметку:

Продукт: 📦

Отметка времени (⏰): 'СЕЙЧАС'

Вот как это выглядит в виде SQL-запроса:

sql CREATE TABLE события (

id_события SERIAL PRIMARY KEY, время_события TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

); -- Аппарат для нанесения отметок о времени работает невероятно точно.