Установка текущей даты по умолчанию в timestamp SQL#Разное
Быстрый ответ
Для добавления в PostgreSQL колонки с типом timestamp с значение по умолчанию, обозначающим текущее время, можно использовать следующий запрос:
ALTER TABLE название_вашей_таблицы ADD COLUMN название_вашей_колонки TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;
В MySQL, если нужно обновлять значение timestamp при каждом изменении записи, следует применить следующий код:
ALTER TABLE название_вашей_таблицы ADD COLUMN название_вашей_колонки TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP;
В SQL Server, для указания текущей даты и времени используется функция
GETDATE():
ALTER TABLE название_вашей_таблицы ADD COLUMN название_вашей_колонки DATETIME DEFAULT GETDATE();
Вышеприведенные команды позволяют автоматически указывать текущее время при добавлении или обновлении данных в колонке timestamp.
Разбор команды
Функция
CURRENT_TIMESTAMP в SQL используется для получения текущей даты и времени в системном временном поясе в формате
"YYYY-MM-DD HH:MM:SS". Начиная с версии 3.1.0, SQLite поддерживает использование
CURRENT_TIMESTAMP как значения по умолчанию при создании таблицы.
Для учета локального временного пояса в SQLite используйте
datetime('now','localtime') в секции
DEFAULT, обернув его в скобки:
CREATE TABLE название_вашей_таблицы (
название_вашей_колонки TIMESTAMP DEFAULT (datetime('now','localtime'))
);
-- Теперь SQLite знает, в каком временном поясе мы находимся.
Если при вставке строки значение в колонке timestamp не указано, будет использовано значение
DEFAULT.
Визуализация
Создайте у себя в голове следующую картину:
Непрерывно работающая **конвейерная лента** (⏰), на которой каждый производимый товар (📦) автоматически получает временную отметку:
- Продукт: 📦
- Отметка времени (⏰): 'СЕЙЧАС'
Вот как это выглядит в виде SQL-запроса:
sql CREATE TABLE события (
id_события SERIAL PRIMARY KEY,
время_события TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
); -- Аппарат для нанесения отметок о времени работает невероятно точно.
Точно также новая колонка `время_события` автоматически фиксирует момент добавления записи в таблицу.
## Учет временных поясов и обновлений
Обращение к временным поясам в SQL базах данных различается: для независимости от локальных настроек следует использовать функции типа **`GETUTCDATE()`** в SQL Server или **`UTC_TIMESTAMP`** в MySQL.
В MySQL не забудьте добавить `ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP`, чтобы сохранять информацию об изменениях в колонке timestamp.
Также стоит принимать во внимание типы данных и ограничения, определенные в конкретной версии SQL-системы.
Например, в ранних версиях SQLite (до 3.1.0) и в SQL Server предпочтительнее использовать `GETDATE()` вместо `CURRENT_TIMESTAMP`.
## Практические сценарии
### Временная отметка при добавлении записи
При вставке новой записи убедитесь, что актуальная временная отметка устанавливается по умолчанию, как это делается в PostgreSQL и MySQL. Для SQLite и SQL Server может потребоваться дополнительная настройка.
### Обновление временной отметки при каждом изменении записи
MySQL предлагает возможность обновления временной метки с `ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP`, тогда как в PostgreSQL эту задачу могут выполнить триггеры или функции.
### Перезапись временных отметок по умолчанию
Системы должны предоставлять возможность ручного переопределения временных отметок по умолчанию, если это требуется.
### Особенности различных диалектов SQL
Изучение документации поможет понять, в чем заключаются отличительные особенности работы с временными метками в различных SQL-системах. Важно разобраться с функциональностью и особенностями синтаксиса.
