Установка NULL значения в колонке через SQL Server Studio#Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Чтобы присвоить колонке значение NULL, используйте знакомую команду UPDATE:
-- Управляйте пустым пространством в таблице, словно волшебники 🔮
UPDATE ваша_таблица
SET ваша_колонка = NULL
WHERE ваше_условие;
Вместо
ваша_таблица,
ваша_колонка и
ваше_условие укажите соответствующие значения.
Можно сделать значения всей колонки NULL. Для этого опустите
WHERE:
-- Полностью очищаем содержимое колонки
UPDATE ваша_таблица
SET ваша_колонка = NULL;
Уточните выражение в
WHERE, чтобы корректно обратиться к нужным ячейкам.
Работа с NULL
Точное взаимодействие с NULL
NULL в SQL — ключевой элемент для целостности данных. При обновлении данных на
NULL, учитывайте:
- Ограничения CHECK: Колонка не должна быть ограничена условием NOT NULL.
- Анализ зависимостей: Будьте внимательны к внешним ключам и прочим связям данных.
- Соответствие типов данных: В некоторых случаях потребуется явно преобразовать
NULL:
-- Явное преобразование пустого значения к типу данных колонки 🎭
UPDATE ваша_таблица
SET ваша_колонка = CAST(NULL AS ваш_тип_данных);
Вместо
ваш_тип_данных укажите нужный тип данных колонки.
Присвоение значений NULL в SSMS
В SQL Server Management Studio чтобы присвоить ячейке значение
NULL:
- Выберите ячейку и нажмите Ctrl + 0.
- Или дважды кликните по ячейке и введите
NULL(буквами).
Особенности работы с NULL
Специфика NULL и его влияние
Грамотное использование
NULL предотвращает возникновение проблем:
- Агрегатные функции:
NULLигнорируется в
SUM()и
COUNT().
- Сравнения:
NULLне сравнивается ни с чем, даже с другим
NULL. Используйте
IS NULLили
IS NOT NULL.
- Индексация: Индексы могут не включать
NULLв свои вычисления.
Используйте функции COALESCE и ISNULL, чтобы нейтрализовать влияние
NULL:
- COALESCE: Возвращает первое ненулевое значение из списка.
- ISNULL: Заменяет
NULLна указанное значение.
Практическое применение NULL
Вот несколько примеров использования
NULL:
- Мягкое удаление: Отметка удалённых записей присвоением
NULLв колонку
DeletedAt.
- Необязательные поля:
NULLдля данных, которые могут не заполняться.
- Неопределенные состояния: Использование
NULLдля обозначения процессов, статус которых пока неясен.
Визуализация
Представьте книжную полку — каждая книга символизирует данные:
До: | 📚📚📚📕📚📚📚 |
-📕 (Удаляемая книга)
После: | 📚📚📚📗📚📚📚 |
-📗 (Место без книги, теперь здесь NULL)
Замена книги на невидимую подставку аналогична присвоению
NULL.
NULL несёт в себе пустую страницу истории, до тех пор пока вы не напишете новую.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик