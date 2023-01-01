Установка NULL значения в колонке через SQL Server Studio

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы присвоить колонке значение NULL, используйте знакомую команду UPDATE:

SQL Скопировать код -- Управляйте пустым пространством в таблице, словно волшебники 🔮 UPDATE ваша_таблица SET ваша_колонка = NULL WHERE ваше_условие;

Вместо ваша_таблица , ваша_колонка и ваше_условие укажите соответствующие значения.

Можно сделать значения всей колонки NULL. Для этого опустите WHERE :

SQL Скопировать код -- Полностью очищаем содержимое колонки UPDATE ваша_таблица SET ваша_колонка = NULL;

Уточните выражение в WHERE , чтобы корректно обратиться к нужным ячейкам.

Работа с NULL

Точное взаимодействие с NULL

NULL в SQL — ключевой элемент для целостности данных. При обновлении данных на NULL , учитывайте:

Ограничения CHECK: Колонка не должна быть ограничена условием NOT NULL. Анализ зависимостей: Будьте внимательны к внешним ключам и прочим связям данных. Соответствие типов данных: В некоторых случаях потребуется явно преобразовать NULL :

SQL Скопировать код -- Явное преобразование пустого значения к типу данных колонки 🎭 UPDATE ваша_таблица SET ваша_колонка = CAST(NULL AS ваш_тип_данных);

Вместо ваш_тип_данных укажите нужный тип данных колонки.

Присвоение значений NULL в SSMS

В SQL Server Management Studio чтобы присвоить ячейке значение NULL :

Выберите ячейку и нажмите Ctrl + 0 .

. Или дважды кликните по ячейке и введите NULL (буквами).

Особенности работы с NULL

Специфика NULL и его влияние

Грамотное использование NULL предотвращает возникновение проблем:

Агрегатные функции : NULL игнорируется в SUM() и COUNT() .

: игнорируется в и . Сравнения : NULL не сравнивается ни с чем, даже с другим NULL . Используйте IS NULL или IS NOT NULL .

: не сравнивается ни с чем, даже с другим . Используйте или . Индексация: Индексы могут не включать NULL в свои вычисления.

Используйте функции COALESCE и ISNULL, чтобы нейтрализовать влияние NULL :

COALESCE : Возвращает первое ненулевое значение из списка.

: Возвращает первое ненулевое значение из списка. ISNULL: Заменяет NULL на указанное значение.

Практическое применение NULL

Вот несколько примеров использования NULL :

Мягкое удаление : Отметка удалённых записей присвоением NULL в колонку DeletedAt .

: Отметка удалённых записей присвоением в колонку . Необязательные поля : NULL для данных, которые могут не заполняться.

: для данных, которые могут не заполняться. Неопределенные состояния: Использование NULL для обозначения процессов, статус которых пока неясен.

Визуализация

Представьте книжную полку — каждая книга символизирует данные:

Markdown Скопировать код До: | 📚📚📚📕📚📚📚 | -📕 (Удаляемая книга) После: | 📚📚📚📗📚📚📚 | -📗 (Место без книги, теперь здесь NULL)

Замена книги на невидимую подставку аналогична присвоению NULL .

NULL несёт в себе пустую страницу истории, до тех пор пока вы не напишете новую.

Полезные материалы