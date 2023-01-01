Установка NULL значения в колонке через SQL Server Studio

#Основы SQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

Чтобы присвоить колонке значение NULL, используйте знакомую команду UPDATE:

SQL

-- Управляйте пустым пространством в таблице, словно волшебники 🔮
UPDATE ваша_таблица
SET ваша_колонка = NULL
WHERE ваше_условие;

Вместо ваша_таблица, ваша_колонка и ваше_условие укажите соответствующие значения.

Можно сделать значения всей колонки NULL. Для этого опустите WHERE:

SQL

-- Полностью очищаем содержимое колонки
UPDATE ваша_таблица
SET ваша_колонка = NULL;

Уточните выражение в WHERE, чтобы корректно обратиться к нужным ячейкам.

Работа с NULL

Точное взаимодействие с NULL

NULL в SQL — ключевой элемент для целостности данных. При обновлении данных на NULL, учитывайте:

  1. Ограничения CHECK: Колонка не должна быть ограничена условием NOT NULL.
  2. Анализ зависимостей: Будьте внимательны к внешним ключам и прочим связям данных.
  3. Соответствие типов данных: В некоторых случаях потребуется явно преобразовать NULL:
SQL

-- Явное преобразование пустого значения к типу данных колонки 🎭
UPDATE ваша_таблица
SET ваша_колонка = CAST(NULL AS ваш_тип_данных);

Вместо ваш_тип_данных укажите нужный тип данных колонки.

Присвоение значений NULL в SSMS

В SQL Server Management Studio чтобы присвоить ячейке значение NULL:

  • Выберите ячейку и нажмите Ctrl + 0.
  • Или дважды кликните по ячейке и введите NULL (буквами).

Особенности работы с NULL

Специфика NULL и его влияние

Грамотное использование NULL предотвращает возникновение проблем:

  • Агрегатные функции: NULL игнорируется в SUM() и COUNT().
  • Сравнения: NULL не сравнивается ни с чем, даже с другим NULL. Используйте IS NULL или IS NOT NULL.
  • Индексация: Индексы могут не включать NULL в свои вычисления.

Используйте функции COALESCE и ISNULL, чтобы нейтрализовать влияние NULL:

  • COALESCE: Возвращает первое ненулевое значение из списка.
  • ISNULL: Заменяет NULL на указанное значение.

Практическое применение NULL

Вот несколько примеров использования NULL:

  • Мягкое удаление: Отметка удалённых записей присвоением NULL в колонку DeletedAt.
  • Необязательные поля: NULL для данных, которые могут не заполняться.
  • Неопределенные состояния: Использование NULL для обозначения процессов, статус которых пока неясен.

Визуализация

Представьте книжную полку — каждая книга символизирует данные:

Markdown

До:     | 📚📚📚📕📚📚📚 |
             -📕 (Удаляемая книга)
После: | 📚📚📚📗📚📚📚 |
             -📗 (Место без книги, теперь здесь NULL)

Замена книги на невидимую подставку аналогична присвоению NULL.

SQL

-- Становимся магами пустоты...🥁...наши данные исчезают 👻!
UPDATE ваша_таблица
SET ваша_колонка = NULL
WHERE ваше_условие;

NULL несёт в себе пустую страницу истории, до тех пор пока вы не напишете новую.

Полезные материалы

  1. UPDATE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — всё о команде UPDATE, своего рода Библия по этой теме.
  2. .net – Solution for Dividing WorkSheet into Multiple Files with vba/excel/c# – Stack Overflow — занятное обсуждение о том, как присвоить NULL с помощью UPDATE.
  3. SQL – NULL Values | Tutorialspoint — полное руководство, словно энциклопедия по NULL.
  4. SQL NULL Values – IS NULL and IS NOT NULL | W3Schools — ваше вводное руководство, или NULL 101, по работе с NULL в SQL.
  5. SQL Server: UPDATE Statement | TechOnTheNet — специализированный учебник по использованию UPDATE.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

