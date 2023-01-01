Установка автоинкремента первичного ключа в PostgreSQL#PostgreSQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP #PRIMARY KEY
Быстрый ответ
В PostgreSQL для автономной инкрементации первичного ключа используются типы данных
SERIAL или
BIGSERIAL. Они автоматически создают для вас числовую последовательность (
SEQUENCE), которую будут инкрементировать.
Возьмите в качестве примера:
CREATE TABLE users (
id SERIAL PRIMARY KEY, -- автоинкрементный идентификатор
username VARCHAR(50) NOT NULL
);
Если вы хотите настроить свою персональную последовательность, совершите следующие действия:
CREATE SEQUENCE user_id_seq; -- создаем последовательность
CREATE TABLE users (
id INT DEFAULT nextval('user_id_seq') PRIMARY KEY, -- задаем автоматическое назначение идентификаторов
username VARCHAR(50) NOT NULL
);
При работе с большими объемами данных рекомендуется использовать
BIGSERIAL/
BIGINT.
Углубленные методы работы с автоинкрементом
Автоинкремент для уже существующих таблиц
Если требуется добавить автоинкрементный первичный ключ в существующую таблицу, воспользуйтесь командой
ALTER TABLE:
ALTER TABLE users ADD COLUMN id BIGSERIAL PRIMARY KEY; -- добавляем первичный ключ
Эта команда самостоятельно создаст последовательность и настроит значение по умолчанию.
Управление привязкой последовательности
Чтобы ясно указать, что последовательность привязана к определенной таблице, назначьте ей владельца:
ALTER SEQUENCE user_id_seq OWNED BY users.id; -- устанавливаем привязку последовательности
Индивидуальные схемы инкрементации
Если требуется индивидуализированное начальное значение или шаг инкрементации, установите эти параметры для последовательности:
CREATE SEQUENCE user_id_seq START 1000 INCREMENT BY 10; -- задаем начальное значение и шаг инкрементации
ALTER TABLE users ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('user_id_seq'); -- применяем новые настройки
Если вы начали заполнять таблицу без автоинкремента, синхронизируйте последовательность:
SELECT setval('user_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM users)); -- синхронизируем последовательность с данными таблицы
Переход на использование IDENTITY
В PostgreSQL 10 и более новых версиях можно воспользоваться механизмом
IDENTITY:
ALTER TABLE users ALTER COLUMN id ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY; -- обновляем поле с автоинкрементом
Визуализация
Процесс настройки автоинкремента можно сравнить с ростом дерева из семечка:
🌱 -> 🌳
Семечко: Начальное значение (
START WITH)
Полив: Шаг инкремента (
INCREMENT BY)
Каждый "урожай" приносит нам уникальные "фрукты" с номерами: Фрукты: [🍎1, 🍎2, 🍎3, ...]
Эти "фрукты" — уникальные записи в таблице, а их номера — это первичные ключи, предотвращающие дублирование.
В SQL это выглядит так:
CREATE TABLE orchard (
apple_id SERIAL PRIMARY KEY
);
Таким образом, у нас появляются "номера" для каждого нового "урожая".
Дополнительные рекомендации и особенности работы с автоинкрементом
Решение проблемы с командой COPY
Если после использования
COPY у вас появились проблемы с дублированием ключей, с этим может помочь справиться следующая стратегия:
-- 1. Создаем временную таблицу
CREATE TEMP TABLE temp_users (LIKE users INCLUDING DEFAULTS);
-- 2. Копируем данные
COPY temp_users (username) FROM '/path/to/data.csv' WITH CSV;
-- 3. Передаем данные в основную таблицу
INSERT INTO users (username) SELECT username FROM temp_users;
-- 4. Удаляем временную таблицу
DROP TABLE temp_users; -- очищаем за собой
Преимущества использования INSERT INTO
Автоинкремент позволяет увеличить скорость вставки данных:
INSERT INTO users (id, username) VALUES (DEFAULT, 'johndoe'); -- ID генерируется автоматически
Поддержка целостности данных
Важно контролировать уникальность и обязательность полей для точного управления последовательностями:
CREATE TABLE users (
id INT UNIQUE NOT NULL DEFAULT nextval('user_id_seq'), -- уникальность и обязательность поля
username VARCHAR(50) NOT NULL
);
Алина Карпова
инженер по данным