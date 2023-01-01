Установка автоинкремента первичного ключа в PostgreSQL

#PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  #PRIMARY KEY  
Быстрый ответ

В PostgreSQL для автономной инкрементации первичного ключа используются типы данных SERIAL или BIGSERIAL. Они автоматически создают для вас числовую последовательность (SEQUENCE), которую будут инкрементировать.

Возьмите в качестве примера:

CREATE TABLE users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,  -- автоинкрементный идентификатор
    username VARCHAR(50) NOT NULL
);

Если вы хотите настроить свою персональную последовательность, совершите следующие действия:

CREATE SEQUENCE user_id_seq;  -- создаем последовательность
CREATE TABLE users (
    id INT DEFAULT nextval('user_id_seq') PRIMARY KEY,  -- задаем автоматическое назначение идентификаторов
    username VARCHAR(50) NOT NULL
);

При работе с большими объемами данных рекомендуется использовать BIGSERIAL/BIGINT.

Углубленные методы работы с автоинкрементом

Автоинкремент для уже существующих таблиц

Если требуется добавить автоинкрементный первичный ключ в существующую таблицу, воспользуйтесь командой ALTER TABLE:

ALTER TABLE users ADD COLUMN id BIGSERIAL PRIMARY KEY;  -- добавляем первичный ключ

Эта команда самостоятельно создаст последовательность и настроит значение по умолчанию.

Управление привязкой последовательности

Чтобы ясно указать, что последовательность привязана к определенной таблице, назначьте ей владельца:

ALTER SEQUENCE user_id_seq OWNED BY users.id;  -- устанавливаем привязку последовательности

Индивидуальные схемы инкрементации

Если требуется индивидуализированное начальное значение или шаг инкрементации, установите эти параметры для последовательности:

CREATE SEQUENCE user_id_seq START 1000 INCREMENT BY 10;  -- задаем начальное значение и шаг инкрементации
ALTER TABLE users ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('user_id_seq');  -- применяем новые настройки

Если вы начали заполнять таблицу без автоинкремента, синхронизируйте последовательность:

SELECT setval('user_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM users));  -- синхронизируем последовательность с данными таблицы

Переход на использование IDENTITY

В PostgreSQL 10 и более новых версиях можно воспользоваться механизмом IDENTITY:

ALTER TABLE users ALTER COLUMN id ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY;  -- обновляем поле с автоинкрементом

Визуализация

Процесс настройки автоинкремента можно сравнить с ростом дерева из семечка:

🌱 -> 🌳 Семечко: Начальное значение (START WITH) Полив: Шаг инкремента (INCREMENT BY)

Каждый "урожай" приносит нам уникальные "фрукты" с номерами: Фрукты: [🍎1, 🍎2, 🍎3, ...]

Эти "фрукты" — уникальные записи в таблице, а их номера — это первичные ключи, предотвращающие дублирование.

В SQL это выглядит так:

CREATE TABLE orchard (
    apple_id SERIAL PRIMARY KEY
);

Таким образом, у нас появляются "номера" для каждого нового "урожая".

Дополнительные рекомендации и особенности работы с автоинкрементом

Решение проблемы с командой COPY

Если после использования COPY у вас появились проблемы с дублированием ключей, с этим может помочь справиться следующая стратегия:

-- 1. Создаем временную таблицу
CREATE TEMP TABLE temp_users (LIKE users INCLUDING DEFAULTS);

-- 2. Копируем данные
COPY temp_users (username) FROM '/path/to/data.csv' WITH CSV;

-- 3. Передаем данные в основную таблицу
INSERT INTO users (username) SELECT username FROM temp_users;

-- 4. Удаляем временную таблицу
DROP TABLE temp_users;  -- очищаем за собой

Преимущества использования INSERT INTO

Автоинкремент позволяет увеличить скорость вставки данных:

INSERT INTO users (id, username) VALUES (DEFAULT, 'johndoe');  -- ID генерируется автоматически

Поддержка целостности данных

Важно контролировать уникальность и обязательность полей для точного управления последовательностями:

CREATE TABLE users (
    id INT UNIQUE NOT NULL DEFAULT nextval('user_id_seq'),  -- уникальность и обязательность поля
    username VARCHAR(50) NOT NULL
);

Алина Карпова

инженер по данным

