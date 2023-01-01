Условное выборочное отображение в SQL: IF в SELECT#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #CASE WHEN
Применение условной логики в SQL-запросах
SELECT происходит с использованием конструкции
CASE:
SELECT
column1,
column2,
CASE WHEN column1 > 10 THEN 'High' ELSE 'Low' END AS Status
FROM
your_table;
Такая конструкция обеспечивает классификацию значений столбца
column1 на 'High' или 'Low' и вывод их в новом столбце
Status.
Вариативная работа с SQL
В обработке данных с различными потенциальными состояниями важно применять надёжные методы обработки. Давайте обсудим несколько ситуаций, когда запуск SQL-запросов может быть эффективно настроен.
Работа с финансовыми данными
Необходимость преобразования финансовых операций, которые могут быть положительными или отрицательными, может быть решена с применением
CASE:
SELECT
transaction_id,
transaction_type,
CASE
WHEN transaction_type = 'Credit' THEN amount
WHEN transaction_type = 'Debit' THEN -amount
ELSE 0
END AS AdjustedAmount
FROM
transactions;
Вышеприведенный запрос гарантирует корректное отображение скорректированных сумм в столбце
AdjustedAmount с учётом типа транзакции.
Комфортный
IF() для простых случаев
В MySQL для упрощённых условий можно использовать функцию
IF():
SELECT
id,
IF(report_type = 'P', amount, -amount) AS AdjustedAmount
FROM
financial_report;
Этот запрос модифицирует значение
amount, переводя его в отрицательное при равенстве
report_type значению 'N'.
Работа с
NULL
Чтобы предотвратить ошибки, связанные с
NULL, следует использовать функцию
IFNULL():
SELECT
id,
IFNULL(amount, 0) AS SafeAmount
FROM
transactions;
В данном запросе столбец
SafeAmount заменяет все значения
NULL на безопасный ноль.
Цепочка условий для обеспечения надёжности
Сочетание
IF() и
IFNULL() гарантирует обработку различных типов отчётов и исключение
NULL значений:
SELECT
id,
IF(report_type = 'P', IFNULL(amount, 0), -IFNULL(amount, 0)) AS Amount
FROM
financial_report;
Эта цепочка надёжно справляется со всеми ситуациями, включая случаи незаполненных значений.
Погружение в возможности и специфику SQL
Рассмотрим подробнее обработку различных ситуаций, управление значениями
NULL и использование сложных конструкций
CASE.
Обращение отрицательных значений в положительные
Для обработки отрицательных значений можно использовать конструкцию
-amount внутри
CASE:
SELECT
id,
CASE
WHEN transaction_type = 'N' THEN -amount
ELSE amount
END AS AdjustedAmount
FROM
transactions;
Такое преобразование удобно применять, когда необходимо получить абсолютное значение в столбце
AdjustedAmount.
Гарантия от неопределённых ситуаций
ELSE в
CASE обеспечивает защиту от неопределённых условий:
SELECT
id,
CASE
WHEN transaction_type IN ('P', 'N') THEN IF(transaction_type = 'P', amount, -amount)
ELSE NULL
END AS Outcome
FROM
transactions;
Таким образом, мы избегаем ошибок и получаем
NULL в случае неизвестных типов операций.
Визуализация
Покажем возможности SQL-условий на примере реакций в ярко выраженной арт-галерее:
SELECT Artwork,
CASE WHEN Emotion = 'Joy' THEN 'Золотая рамка'
WHEN Emotion = 'Sadness' THEN 'Серебряная рамка'
ELSE 'Без рамки'
END AS Frame_Type
FROM Gallery_Visitors_Reactions;
Здесь
Frame_Type для каждого произведения меняется в зависимости от эмоциональной реакции посетителей.
Многофункциональность отображения
С использованием
CASE возможно представить данные разных категорий:
SELECT
Country,
CASE
WHEN Continent IN ('Asia', 'Europe') THEN 'Евразия'
WHEN Continent = 'America' THEN 'Новый Свет'
ELSE 'Другое'
END AS Region
FROM
World;
Это облегчает анализ данных по регионам.
Упорядочивание по условию после вычисления
Можно упорядочить вывод запроса с помощью
ORDER BY после
CASE:
SELECT
Country,
CASE
WHEN Population > 50000000 THEN 'Большой'
ELSE 'Маленький'
END AS Size
FROM
Countries
ORDER BY
Size DESC;
В результате данные упорядочены по столбцу
Size в порядке убывания.
Прямая вставка для быстрой выработки
CASE позволяет непосредственно встраивать условие в
SELECT:
SELECT
Country,
GDP_Per_Capita,
CASE
WHEN GDP_Per_Capita > 30000 THEN 'Высокий доход'
WHEN GDP_Per_Capita BETWEEN 10000 AND 30000 THEN 'Средний доход'
ELSE 'Низкий доход'
END AS Income_Status
FROM
Economic_Data;
Это демонстрирует уровень дохода, основываясь на значении ВВП на душу населения.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик