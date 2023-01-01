Условное фильтрование в WHERE с IF в SQL: решение

Быстрый ответ

Если вы хотите использовать условную логику в предложении WHERE в SQL, воспользуйтесь операторами AND/OR для простых задач, а оператор CASE применяется в случаях, когда требуются более сложные условия. Для наглядности вот пара примеров:

Применение AND/OR:



-- Вся работа, изнуряющая до скучества!
SELECT *
FROM your_table
WHERE (condition1 AND column1 = value1)
   OR (condition2 AND column2 = value2);

Применение CASE в поисках сокровицы в данных:



-- Карта к сокровищам заключена в операторе CASE  
SELECT *
FROM your_table
WHERE 1 = CASE 
            WHEN condition1 THEN CASE WHEN column1 = value1 THEN 1 END
            WHEN condition2 THEN CASE WHEN column2 = value2 THEN 1 END
          END;
Открыть заслонки! Что скрывает условие WHERE

Когда стоит обратиться к CASE

Оператор CASE может стать верным направляющим на пути скитаний по данным. Он позволяет внедрить условную логику в SQL-запросы. Пример его использования следующий:

SQL

-- Пираты Датского моря: Проклятие условного оператора CASE
SELECT *
FROM employees
WHERE salary = CASE 
                 WHEN experience > 10 THEN 100000
                 WHEN experience BETWEEN 5 AND 10 THEN 70000
                 ELSE 50000
               END;

Булева логика: шаг за шагом

Необязательно прибегать к CASE или IF при каждом обращении. Простые булевы выражения часто справляются не хуже. Вот пример:

SQL

-- Да прибудет с нами мощь булевых операторов!
SELECT *
FROM products
WHERE (isActive = 1 AND price < 20)
   OR (isActive = 0 AND price < 10);

Они существенно упрощают процесс и гарантируют быстродействие за счет эффективной работы оптимизатора запросов с булевой логикой.

Приведение типов данных: когда соответствие имеет значение

При работе с разнообразными типами данных важно убедиться, что сравнение проводится на равных, используя IsNumeric() и CAST для точного выполнения:

SQL

-- Пиратский кодекс типов данных SQL: проверь, прежде чем куда-либо стремиться!
SELECT productName, unitPrice
FROM products
WHERE unitPrice = CASE 
                    WHEN IsNumeric(@price) = 1 THEN CAST(@price AS DECIMAL(10,2))
                    ELSE unitPrice -- По умолчанию сохраняем исходное, если это не число
                  END;

AND вместо IF при фильтрации

Оператор AND может вполне успешно заменять оператор IF при условной выборке:

SQL

-- Ни одного пропуска, если выполнены условия
SELECT *
FROM orders
WHERE (customerID = @customerID OR @customerID IS NULL) 
  AND (orderDate = @orderDate OR @orderDate IS NULL);

Визуализация

Условие WHERE в SQL можно представить как клуб с строгим face-control. Здесь IF выступает в роли аксессуара доступа: проходит только тот, кто соответствует определенным критериям:

Правила клуба 🚪: [Без карты доступа входа нет ❌, С картой доступа вход разрешен ✔️]

IF в WHERE = фильтрация по критериям

SQL

-- Критерии доступа в клуб
WHERE (Если соответствуете критериям, обращайтесь 🔥, в противном случае вход воспрещен ❌)
-- Критерии в IF пропускайте через сетку их истинности

Практическое применение и интересные факты

  • Для работы со строками используйте LIKE, а не CASE: Когда под вашу задачу необходима условная фильтрация текстовых данных, лучшим выбором будет LIKE. Он обеспечивает прямой и эффективный подход к работе с шаблонами.
  • Неявное преобразование типов: Будьте осмотрительны, когда речь идет об автоматическом приведении типов различных данных в SQL Server. Это может быть причиной непредвиденных последствий, если случается неожиданное изменение типа переменной.
  • Подготовка условий заранее: Если время критично, предподготовьте условия, чтобы избежать лишних вычислений во время выполнения WHERE.

Частые ошибки и способы их устранения

  • Проблемы производительности: Включение функций наподобие IsNumeric() в предложении WHERE может привести к снижению производительности. Индексы могут стать неиспользуемыми и вызвать полный перебор таблицы.
  • Ошибки преобразования типов: Пренебрежение оператором CAST может привести к трудностям при преобразовании данных различных типов.
  • Сложные иерархии в CASE: Громоздкие и сложные конструкции с тяжеловесным CASE могут запутать чтение кода. Рефакторинг поможет улучшить понимание и поддержку запроса.

Полезные материалы

  1. Исключайте использование функций SQL Server в предложении WHERE для улучшения производительности — применение стратегий для сложных условий производительности при работе с функциями в предложении SQL WHERE.
  2. IF...ELSE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learnофициальная документация с примерами использования IF...ELSE в Transact-SQL.
  3. Динамичные условия поиска в T-SQL — руководство по созданию динамических и надежных SQL-запросов, включающих разнообразные условия.
  4. SQL WHERE Clauseцентральная информация об использовании предложения WHERE в SQL, предложенная W3Schools.
  5. Лучшие практики равнозначных утверждений для одного результата в C# – Stack Overflowсообщественный опыт с примерами, косвенно связанными с применением условной логики в решении проблем.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

