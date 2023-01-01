Уникальные результаты Linq по одному полю в таблице: метод Distinct#DISTINCT
Быстрый ответ
Чтобы извлечь уникальные значения из коллекции в LINQ по определенному полю, следует использовать сочетание методов GroupBy и Select, выбирая первый элемент каждой группы.
var distinctByField = collection
.GroupBy(item => item.Field)
.Select(g => g.First());
Замените
collection на ваш источник данных, а
Field на поле, по которому необходимо получить уникальные значения. После применения вышеуказанного кода,
distinctByField будет содержать список уникальных значений указанного поля.
Углубимся в тему: Продвинутое использование Distinct в LINQ
В некоторых случаях применение методов
GroupBy и
Select может быть недостаточно. Ниже представлены дополнительные подходы и обозначены возможные сложности при работе с LINQ.
Удобный метод DistinctBy из библиотеки MoreLinq
Метод
DistinctBy из библиотеки MoreLinq предоставляет изящное решение для получения уникальных значений по заданному полю. Однако, исползуя с Entity Framework, подобный подход может неоптимально конвертироваться в SQL, что повлияет на производительность.
using MoreLinq;
...
var distinctByField = collection.DistinctBy(item => item.Field);
Ловушки LINQ to Entities
При работе с Entity Framework следует быть на чеку:
- Ограничения EF Core: В .NET 6 появился новый оператор
DistinctBy, однако EF может некорректно переварить SQL-терминологию что приведёт к ухудшению производительности.
- Производительность: Метод
DistinctByможет замедлить исполнение запросов, поскольку SQL Server не всегда идеально обрабатывает подобные конструкции.
- Особенности реализации: Наличие лямбда-выражений в
Distinct— это не глюк, это особенность, к которой следует привыкнуть.
GroupBy и его возможности
Если вам нужны не только уникальные значения, но и их агрегированные характеристики, то
GroupBy предлагает множество возможностей для извлечения нужной информации:
var distinctFieldWithCounts = collection
.GroupBy(item => item.Field)
.Select(g => new { Field = g.Key, Count = g.Count() });
Этот запрос возвращает не только уникальные значения поля, но и подсчет их количества.
Разработка настраиваемых методов Distinct
Те, кто стремится оптимизировать производительность запросов, могут рассмотреть возможность написания собственного метода
DistinctByImpl с использованием
HashSet. Не забывайте о необходимости проверки входных аргументов.
Контекст выполнения в Entity Framework
Использование LINQ в Entity Framework требует понимания контекста выполнения. Это поможет минимизировать ошибки и снижение производительности.
Визуализация
Запомните фильтрацию уникальных значений в LINQ-запросе на примере сбора яблок разных сортов:
Наше дерево (🌳): [🍏, 🍎, 🍏, 🍎, 🍊, 🍊, 🍏]
Мы отбираем по одному представителю каждого сорта:
Корзина с уникальными яблоками (🧺):
- Зеленое яблоко (🍏)
- Красное яблоко (🍎)
- Апельсин (🍊)
Таким образом можно "встряхнуть" дерево с помощью LINQ:
var distinctApples = fruits.Select(f => f.Color).Distinct().ToList();
Создание собственного DistinctBy
Разработка собственной реализации
DistinctBy — отличная возможность показать свои навыки кодирования.
Подход Хейлсберга
Андерс Хейлсберг показал, как можно расширить функциональность метода
Distinct с помощью лямбда-выражений:
public static IEnumerable<TSource> Distinct<TSource, TKey>(
this IEnumerable<TSource> source, Func<TSource, TKey> keySelector)
{
// Реализация метода для создания коллекции с уникальными ключами.
}
Контекстуальные различия между LINQ-запросами
Эффективный в одном контексте LINQ-запрос может быть неуместным в другом. Планируйте свои запросы, учитывая потенциальные различия платформ и окружений.
Ссылки
- LINQ's Distinct() on a particular property – Stack Overflow — О том, как в LINQ извлечь уникальные значения по определенному полю.
- Enumerable.Distinct Method (System.Linq) | Microsoft Learn — Документация к методу
Distinctв .NET.
- GitHub – morelinq/MoreLINQ: Extensions to LINQ to Objects — Расширения MoreLINQ, включая метод
DistinctBy.
- is there in C# a method for List like resize in c++ for vector – Stack Overflow — Обсуждение способов работы с коллекциями в .NET.
- c# – Return anonymous type results? – Stack Overflow — Глубокое изучение возможностей SQL DISTINCT и Distinct в LINQ с использованием анонимных типов.
- System.LINQ.Dynamic: Select(" new (...)") into a List<T> – Stack Overflow — Проблемы производительности при использовании
Distinctв LINQ.
Денис Сурков
архитектор данных