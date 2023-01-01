Уникальные результаты Linq по одному полю в таблице: метод Distinct

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы извлечь уникальные значения из коллекции в LINQ по определенному полю, следует использовать сочетание методов GroupBy и Select, выбирая первый элемент каждой группы.

csharp Скопировать код var distinctByField = collection .GroupBy(item => item.Field) .Select(g => g.First());

Замените collection на ваш источник данных, а Field на поле, по которому необходимо получить уникальные значения. После применения вышеуказанного кода, distinctByField будет содержать список уникальных значений указанного поля.

Углубимся в тему: Продвинутое использование Distinct в LINQ

В некоторых случаях применение методов GroupBy и Select может быть недостаточно. Ниже представлены дополнительные подходы и обозначены возможные сложности при работе с LINQ.

Удобный метод DistinctBy из библиотеки MoreLinq

Метод DistinctBy из библиотеки MoreLinq предоставляет изящное решение для получения уникальных значений по заданному полю. Однако, исползуя с Entity Framework, подобный подход может неоптимально конвертироваться в SQL, что повлияет на производительность.

csharp Скопировать код using MoreLinq; ... var distinctByField = collection.DistinctBy(item => item.Field);

Ловушки LINQ to Entities

При работе с Entity Framework следует быть на чеку:

Ограничения EF Core : В .NET 6 появился новый оператор DistinctBy , однако EF может некорректно переварить SQL-терминологию что приведёт к ухудшению производительности.

: В .NET 6 появился новый оператор , однако EF может некорректно переварить SQL-терминологию что приведёт к ухудшению производительности. Производительность : Метод DistinctBy может замедлить исполнение запросов, поскольку SQL Server не всегда идеально обрабатывает подобные конструкции.

: Метод может замедлить исполнение запросов, поскольку SQL Server не всегда идеально обрабатывает подобные конструкции. Особенности реализации: Наличие лямбда-выражений в Distinct — это не глюк, это особенность, к которой следует привыкнуть.

GroupBy и его возможности

Если вам нужны не только уникальные значения, но и их агрегированные характеристики, то GroupBy предлагает множество возможностей для извлечения нужной информации:

csharp Скопировать код var distinctFieldWithCounts = collection .GroupBy(item => item.Field) .Select(g => new { Field = g.Key, Count = g.Count() });

Этот запрос возвращает не только уникальные значения поля, но и подсчет их количества.

Разработка настраиваемых методов Distinct

Те, кто стремится оптимизировать производительность запросов, могут рассмотреть возможность написания собственного метода DistinctByImpl с использованием HashSet . Не забывайте о необходимости проверки входных аргументов.

Контекст выполнения в Entity Framework

Использование LINQ в Entity Framework требует понимания контекста выполнения. Это поможет минимизировать ошибки и снижение производительности.

Визуализация

Запомните фильтрацию уникальных значений в LINQ-запросе на примере сбора яблок разных сортов:

Markdown Скопировать код Наше дерево (🌳): [🍏, 🍎, 🍏, 🍎, 🍊, 🍊, 🍏]

Мы отбираем по одному представителю каждого сорта:

Markdown Скопировать код Корзина с уникальными яблоками (🧺): - Зеленое яблоко (🍏) - Красное яблоко (🍎) - Апельсин (🍊)

Таким образом можно "встряхнуть" дерево с помощью LINQ:

csharp Скопировать код var distinctApples = fruits.Select(f => f.Color).Distinct().ToList();

Полезные материалы

Создание собственного DistinctBy

Разработка собственной реализации DistinctBy — отличная возможность показать свои навыки кодирования.

Подход Хейлсберга

Андерс Хейлсберг показал, как можно расширить функциональность метода Distinct с помощью лямбда-выражений:

csharp Скопировать код public static IEnumerable<TSource> Distinct<TSource, TKey>( this IEnumerable<TSource> source, Func<TSource, TKey> keySelector) { // Реализация метода для создания коллекции с уникальными ключами. }

Контекстуальные различия между LINQ-запросами

Эффективный в одном контексте LINQ-запрос может быть неуместным в другом. Планируйте свои запросы, учитывая потенциальные различия платформ и окружений.

