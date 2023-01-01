Удаление нескольких строк с разными ID в SQL: IN clause#Основы SQL #WHERE и фильтрация #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для удаления множественных записей с разными идентификаторами применяется команда
DELETE вместе с условием
IN:
DELETE FROM имя_таблицы WHERE id IN (1, 3, 5);
Здесь
имя_таблицы замените на реальное имя таблицы в вашей базе данных, а
(1, 3, 5) — на нужные идентификаторы. Этот метод эффективен и краток, однако перед его использованием стоит создать резервную копию данных, чтобы предотвратить потери.
Расширенное рассмотрение удаления в SQL
Есть ли списки большие и динамичные?
Если вам требуется удалить данные, основываясь на динамически меняющемся списке идентификаторов или их большом количестве, можно воспользоваться подзапросом для более гибкого решения:
DELETE FROM ваша_таблица
WHERE id IN (SELECT id FROM другая_таблица WHERE критерий = 'пометить к удалению');
другая_таблица в этом случае служит источником списка идентификаторов для удаления, а
критерий задает условие, согласно которому формируется этот список.
Объемы данных большие? Заботимся о производительности
Если приходится приступать к удалению значительного числа записей, производительность может сильно падать. Чтобы обойти эту проблему, можно применить временные таблицы или операторы общих табличных выражений (CTE) для осуществления пакетного удаления.
Не забываем: создаем резервную копию
Важно не только иметь план "Б", но и тестировать запросы на копии базы данных до их выполнения в основной базе. Функция
@@ROWCOUNT позволит раскрыть количество строк, затронутых удалением, чтобы убедиться, что всё прошло в соответствии с планом.
Визуализация
Представьте свою базу данных как гостиницу, где гости – это строки с идентификаторами:
🏨 Гостиница "Ваша База Данных":
👤1️⃣ 👤2️⃣ 👤3️⃣ 👤4️⃣ 👤5️⃣ 👤6️⃣
Если вы хотите выселить определенных гостей (удалить строки), используйте их номера комнат (идентификаторы):
DELETE FROM Hotel WHERE RoomNumber IN (2, 4, 6);
-- Извините, ребята, время отъезда для 👤2️⃣, 👤4️⃣ и 👤6️⃣!
После выполнения запроса в гостинице останутся следующие гости:
После выполнения SQL команды:
🏨 Гостиница "Ваша База Данных":
👤1️⃣ 👤3️⃣ 👤5️⃣
Команда
DELETE в сочетании с
WHERE ID IN дает вам возможность эффективного удаления указанных строк из таблицы (гостиницы).
Важность уровней изоляции транзакций
Обозначим транзакции операциями в гостинице — регистрация, уборка комнат и так далее. Правильный выбор уровня изоляции транзакций, который настраивается через
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL, повлияет на производительность и может вызвать проблемы типа "грязного чтения". Это может быть сравнимо с выдачей ключа от уже занятого номера в гостинице.
Полезно помнить: скорость и точность
Всегда старайтесь проявлять предусмотрительность, тщательно проверяя операции перед их выполнением. Использование функции
@@ROWCOUNT для определения количества удаленных строк и система логирования помогут вести учет внесенных изменений в таблице аудита.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик