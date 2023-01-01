Удаление нескольких строк с разными ID в SQL: IN clause

#Основы SQL  #WHERE и фильтрация  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Для удаления множественных записей с разными идентификаторами применяется команда DELETE вместе с условием IN:

DELETE FROM имя_таблицы WHERE id IN (1, 3, 5);

Здесь имя_таблицы замените на реальное имя таблицы в вашей базе данных, а (1, 3, 5) — на нужные идентификаторы. Этот метод эффективен и краток, однако перед его использованием стоит создать резервную копию данных, чтобы предотвратить потери.

Расширенное рассмотрение удаления в SQL

Есть ли списки большие и динамичные?

Если вам требуется удалить данные, основываясь на динамически меняющемся списке идентификаторов или их большом количестве, можно воспользоваться подзапросом для более гибкого решения:

DELETE FROM ваша_таблица
WHERE id IN (SELECT id FROM другая_таблица WHERE критерий = 'пометить к удалению');

другая_таблица в этом случае служит источником списка идентификаторов для удаления, а критерий задает условие, согласно которому формируется этот список.

Объемы данных большие? Заботимся о производительности

Если приходится приступать к удалению значительного числа записей, производительность может сильно падать. Чтобы обойти эту проблему, можно применить временные таблицы или операторы общих табличных выражений (CTE) для осуществления пакетного удаления.

Не забываем: создаем резервную копию

Важно не только иметь план "Б", но и тестировать запросы на копии базы данных до их выполнения в основной базе. Функция @@ROWCOUNT позволит раскрыть количество строк, затронутых удалением, чтобы убедиться, что всё прошло в соответствии с планом.

Визуализация

Представьте свою базу данных как гостиницу, где гости – это строки с идентификаторами:

🏨 Гостиница "Ваша База Данных":
👤1️⃣ 👤2️⃣ 👤3️⃣ 👤4️⃣ 👤5️⃣ 👤6️⃣

Если вы хотите выселить определенных гостей (удалить строки), используйте их номера комнат (идентификаторы):

DELETE FROM Hotel WHERE RoomNumber IN (2, 4, 6);
-- Извините, ребята, время отъезда для 👤2️⃣, 👤4️⃣ и 👤6️⃣!

После выполнения запроса в гостинице останутся следующие гости:

После выполнения SQL команды:
🏨 Гостиница "Ваша База Данных":
👤1️⃣ 👤3️⃣ 👤5️⃣

Команда DELETE в сочетании с WHERE ID IN дает вам возможность эффективного удаления указанных строк из таблицы (гостиницы).

Важность уровней изоляции транзакций

Обозначим транзакции операциями в гостинице — регистрация, уборка комнат и так далее. Правильный выбор уровня изоляции транзакций, который настраивается через SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL, повлияет на производительность и может вызвать проблемы типа "грязного чтения". Это может быть сравнимо с выдачей ключа от уже занятого номера в гостинице.

Полезно помнить: скорость и точность

Всегда старайтесь проявлять предусмотрительность, тщательно проверяя операции перед их выполнением. Использование функции @@ROWCOUNT для определения количества удаленных строк и система логирования помогут вести учет внесенных изменений в таблице аудита.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

