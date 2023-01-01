Удаление конкретной строки в Android Room: решение ошибок#Java Core #Android #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для удаления записей в Android Room применяйте аннотацию
@Query, совместно с SQL:
@Dao
public interface UserDao {
@Query("DELETE FROM users WHERE id = :userId")
void deleteUserById(int userId);
}
Вы можете удалить пользователя по его
userId вызовом метода
deleteUserById. Выполняйте это действие в фоновом потоке:
userDao.deleteUserById(userId);
Рассмотрим возвращаемые значения и тестирование
Методы
@Query могут возвращать
int, представляющий количество затронутых записей:
@Dao
public interface UserDao {
@Query("DELETE FROM users WHERE id = :userId")
int deleteUserById(int userId);
}
Для уверенности в корректности вашего кода, создайте модульные тесты, покрывающие различные сценарии удаления с использованием
@Dao.
Разные ситуации, разные подходы
Удаление по не первичному ключу
Воспользуйтесь именованными параметрами в SQL-запросе
@Query для удаления записей по полям, отличающимся от первичного ключа:
@Dao
public interface UserDao {
@Query("DELETE FROM users WHERE email = :userEmail")
int deleteUserByEmail(String userEmail);
}
Массовое удаление
Если вам нужно удалить множество записей одновременно, используйте запросы для очистки таблицы или для работы с группой записей:
@Dao
public interface UserDao {
@Query("DELETE FROM users WHERE age < :ageLimit")
int deleteYoungUsers(int ageLimit);
@Query("DELETE FROM users")
int deleteAllUsers();
}
Пакетные операции эффективны, но могут повлиять на производительность, поэтому их стоит использовать с осмысленностью.
Другой подход: удаление с @Delete
Аннотация
@Delete будет удобна, когда у вас есть объект сущности, который соответствует строке в базе данных:
@Dao
public interface UserDao {
@Delete
int delete(User user);
}
Используйте
@Delete(entity = Playlist::class) для удаления по сложным критериям, не связанным исключительно с первичным ключом.
Визуализация 🤔
Аннотации в Android Room предлагают разнообразные инструменты для выполнения различных задач:
| Задача | Инструмент | Механизм |
| -------------------------------- | ---------- | ----------------------- |
| Удаление по сущности | @Delete | Сопоставление сущности с строкой |
| Удаление по условию | @Query | Пользовательский SQL-запрос |
| Удаление по не первичному ключу | @Query | Параметризированное условие |
| Удаление всех записей | @Query | Операция над всей таблицей |
Выбирайте инструмент и метод удаления в зависимости от контекста, чтобы обеспечить целостность данных и производительность.
Повышаем профессионализм в работе с Room
Каскадное удаление
При работе с зависимыми данными используйте
ON DELETE CASCADE в ограничениях внешнего ключа:
@Entity(foreignKeys = @ForeignKey(entity = User.class,
parentColumns = "id",
childColumns = "userId",
onDelete = ForeignKey.CASCADE))
public class Post {
// ...
}
При удалении пользователя связанные с ним записи также будут удалены.
Приоритет транзакционной безопасности
Применяйте транзакции при массовых удалениях, чтобы гарантировать либо полное выполнение, либо отмену всех операций:
@Dao
public interface UserDao {
@Transaction
@Query("DELETE FROM users WHERE id IN (:userIds)")
void deleteMultipleUsers(List<Integer> userIds);
}
Производительность в приоритете
Учитывайте влияние процедуры удаления на скорость работы приложения. Вы можете использовать частичные удаления или фоновые процессы для минимизации задержек интерфейса.
Элина Баранова
разработчик Android