Удаление дублирующихся записей в SQL Server: TSQL запрос

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы удалить дубликаты из таблицы SQL Server, вы можете воспользоваться общими табличными выражениями (CTE) в сочетании с функцией ROW_NUMBER(). Присвойте каждой строке внутри группы, содержащей дубликаты, уникальный номер и избавьтесь от строк, у которых этот номер больше одного.

Возьмите за основу следующий пример:

SQL Скопировать код -- Время избавиться от дублированных данных! WITH Dupes AS ( SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DuplicateColumn ORDER BY Id) AS row_num FROM TableName ) DELETE FROM Dupes WHERE row_num > 1;

Вместо TableName укажите название вашей таблицы, вместо DuplicateColumn -- наименование столбца с повторяющимися значениями, а вместо Id -- имя столбца с уникальным идентификатором.

Проверка перед удалением

Перед проведением удаления рекомендуется просмотреть записи. Для этого используйте оператор SELECT вместо DELETE:

SQL Скопировать код -- Давайте сначала взглянем на дубликаты. SELECT * FROM Dupes WHERE row_num > 1;

Тщательно рассмотрите дублирующиеся записи и проверьте, те ли из них удаляются, которые вам действительно нужно удалить.

Обработка специфических типов данных

В случае, когда вам приходится иметь дело с бинарными данными или столбцами GUID, посоветуйтесь использовать приведение типов в связке с функцией MIN() :

SQL Скопировать код -- Обрабатываем бинарные данные и GUID. SELECT MIN(CAST(GuidColumn AS BINARY(16))) FROM TableName GROUP BY DuplicateColumn;

Это позволит вам избежать нежелательных сюрпризов при работе с такого рода данными.

Поддержка целостности данных

Помните о поддержке целостности данных. Чтобы предотвратить появление дубликатов, используйте ограничения и уникальные индексы:

SQL Скопировать код -- Добавим ограничение на уникальность. ALTER TABLE TableName ADD CONSTRAINT UC_TableName UNIQUE (UniqueColumn);

Таким образом, вы будете избавлены от возникновения будущих проблем с дубликатами.

Эффективная обработка данных

В случае работы с большими объемами данных, вы можете отыскать полезными CTE и оператор DELETE:

SQL Скопировать код -- Используем CTE для управления большими объемами данных. WITH CTE AS ( /* здесь ваш SQL-код */ ) DELETE FROM CTE WHERE /* здесь условие для удаления */;

Визуализация

Представим, что у вас есть школа, в которой учатся ученики, каждый из которых обладает значком с именем. Некоторые имена повторяются:

Markdown Скопировать код Пакет для новичка: [👩‍🎓Емма, 👨‍🎓Ной, 👩‍🎓Емма, 👨‍🎓Лиам, 👩‍🎓Емма]

Сохраним первого ученика с именем "Емма" и удалим последующих:

SQL Скопировать код DELETE e1 FROM students e1 JOIN students e2 ON e1.name = e2.name AND e1.id > e2.id;

Markdown Скопировать код Зона для VIP: [👩‍🎓Емма, 👨‍🎓Ной, 👨‍🎓Лиам]

Таким образом, у каждого из учеников теперь уникальное имя.

Использование самосоединений и NOT IN

Самосоединения и подзапросы с использованием NOT IN тоже оказываются эффективными в борьбе с дубликатами:

SQL Скопировать код -- Используем NOT IN для удаления. DELETE FROM TableName WHERE Id NOT IN ( SELECT MIN(Id) FROM TableName GROUP BY DuplicateColumn );

Использование этого решения оправдано, когда у вас есть уникальный идентификатор для группировки дубликатов.

Удаление, основанное на условиях эффективности

Оператор MAX() поможет оставить последние записи, предполагая, что данные требуют особой обработки:

SQL Скопировать код -- Оставляем последнюю запись с использованием MAX(). WITH RankedDuplicates AS ( SELECT MAX(Id) OVER (PARTITION BY DuplicateColumn) AS KeepId, Id FROM TableName ) DELETE FROM TableName WHERE Id NOT IN (SELECT KeepId FROM RankedDuplicates);

Таким образом, вы сможете сохранять лишь самые последние записи.

Полезные материалы