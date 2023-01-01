Удаление дублирующихся записей в SQL Server: TSQL запрос
Быстрый ответ
Чтобы удалить дубликаты из таблицы SQL Server, вы можете воспользоваться общими табличными выражениями (CTE) в сочетании с функцией ROW_NUMBER(). Присвойте каждой строке внутри группы, содержащей дубликаты, уникальный номер и избавьтесь от строк, у которых этот номер больше одного.
Возьмите за основу следующий пример:
-- Время избавиться от дублированных данных!
WITH Dupes AS (
SELECT
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DuplicateColumn ORDER BY Id) AS row_num
FROM
TableName
)
DELETE FROM Dupes WHERE row_num > 1;
Вместо
TableName укажите название вашей таблицы, вместо
DuplicateColumn -- наименование столбца с повторяющимися значениями, а вместо
Id -- имя столбца с уникальным идентификатором.
Проверка перед удалением
Перед проведением удаления рекомендуется просмотреть записи. Для этого используйте оператор SELECT вместо DELETE:
-- Давайте сначала взглянем на дубликаты.
SELECT * FROM Dupes WHERE row_num > 1;
Тщательно рассмотрите дублирующиеся записи и проверьте, те ли из них удаляются, которые вам действительно нужно удалить.
Обработка специфических типов данных
В случае, когда вам приходится иметь дело с бинарными данными или столбцами GUID, посоветуйтесь использовать приведение типов в связке с функцией
MIN():
-- Обрабатываем бинарные данные и GUID.
SELECT MIN(CAST(GuidColumn AS BINARY(16))) FROM TableName GROUP BY DuplicateColumn;
Это позволит вам избежать нежелательных сюрпризов при работе с такого рода данными.
Поддержка целостности данных
Помните о поддержке целостности данных. Чтобы предотвратить появление дубликатов, используйте ограничения и уникальные индексы:
-- Добавим ограничение на уникальность.
ALTER TABLE TableName ADD CONSTRAINT UC_TableName UNIQUE (UniqueColumn);
Таким образом, вы будете избавлены от возникновения будущих проблем с дубликатами.
Эффективная обработка данных
В случае работы с большими объемами данных, вы можете отыскать полезными CTE и оператор DELETE:
-- Используем CTE для управления большими объемами данных.
WITH CTE AS ( /* здесь ваш SQL-код */ )
DELETE FROM CTE WHERE /* здесь условие для удаления */;
Визуализация
Представим, что у вас есть школа, в которой учатся ученики, каждый из которых обладает значком с именем. Некоторые имена повторяются:
Пакет для новичка: [👩🎓Емма, 👨🎓Ной, 👩🎓Емма, 👨🎓Лиам, 👩🎓Емма]
Сохраним первого ученика с именем "Емма" и удалим последующих:
DELETE e1
FROM students e1
JOIN students e2
ON e1.name = e2.name AND e1.id > e2.id;
Зона для VIP: [👩🎓Емма, 👨🎓Ной, 👨🎓Лиам]
Таким образом, у каждого из учеников теперь уникальное имя.
Использование самосоединений и NOT IN
Самосоединения и подзапросы с использованием NOT IN тоже оказываются эффективными в борьбе с дубликатами:
-- Используем NOT IN для удаления.
DELETE FROM TableName
WHERE Id NOT IN (
SELECT MIN(Id) FROM TableName GROUP BY DuplicateColumn
);
Использование этого решения оправдано, когда у вас есть уникальный идентификатор для группировки дубликатов.
Удаление, основанное на условиях эффективности
Оператор MAX() поможет оставить последние записи, предполагая, что данные требуют особой обработки:
-- Оставляем последнюю запись с использованием MAX().
WITH RankedDuplicates AS (
SELECT
MAX(Id) OVER (PARTITION BY DuplicateColumn) AS KeepId,
Id
FROM
TableName
)
DELETE FROM TableName
WHERE Id NOT IN (SELECT KeepId FROM RankedDuplicates);
Таким образом, вы сможете сохранять лишь самые последние записи.
Полезные материалы
- ROW_NUMBER (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — детальная информация о функции ROW_NUMBER().
- WITH commontableexpression (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — всё, что нужно знать о CTE в SQL Server.
- SQL Server Index Basics – Simple Talk — основы создания индексов в SQL Server.
- How to delete duplicate rows in SQL Server? – Stack Overflow — обсуждение и практические примеры удаления дубликатов.
- MERGE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — информация о команде MERGE в SQL Server.
Денис Сурков
архитектор данных