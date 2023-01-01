Транзакция с добавлением и обновлением столбца в MS SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Внесем новый столбец в рамках транзакции, чтобы обеспечить плавность работы:

SQL Скопировать код SET XACT_ABORT ON; -- Благодаря этому, транзакция будет стойкой и стабильной как никогда. BEGIN TRANSACTION; IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.columns WHERE Name = N'NewColumn' AND Object_ID = Object_ID(N'YourTable')) BEGIN -- Добавляем столбец, если он ещё не создан. ALTER TABLE YourTable ADD NewColumn INT NOT NULL CONSTRAINT DF_NewColumn DEFAULT 0; END -- Теперь обновляем новый столбец. UPDATE YourTable SET NewColumn = 0; COMMIT TRANSACTION;

Подставьте вместо YourTable , NewColumn и начального значения данные, соответствующие вашим требованиям.

Навыки управление транзакциями

Сочетание команд ALTER TABLE и UPDATE в space транзакции требует специального подхода. Вот некоторые советы для написания качественного SQL-скрипта:

Разделяйте команды и обрабатывайте исключения

Придерживайтесь следующих принципов:

Разделяйте команды : ALTER TABLE и UPDATE рекомендуется разделять, чтобы избежать неожиданных трудностей, вызываемых командой GO .

Обрабатывайте исключения: Использование блока try-catch предотвращает возникновение непредвиденных ошибок SQL.

XACT_ABORT: Надёжный помощник

SET XACT_ABORT ON — это важный помощник в вашем SQL-скрипте:

SQL Скопировать код SET XACT_ABORT ON; -- Основа для последовательных транзакций BEGIN TRANSACTION; -- Выполнение критических операций COMMIT TRANSACTION;

Преимущества: Эта функция выполняет роль автоматического отката сбоя, защищающего целостность операции. Это дает гарантию сохранности данных.

Проверка существования столбца

Не стоит добавлять уже существующий столбец, это малопродуктивно.

SQL Скопировать код IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.columns WHERE Name = N'NewColumn' AND Object_ID = Object_ID(N'YourTable')) BEGIN -- Логика добавления столбца здесь END

Динамичность: Используйте sp_executesql и включайте весь процесс в транзакцию, сохраняя принцип атомарности.

Работа с GUID'ами

GUID'ы — это непростой объект. Необходим аккуратный подход.

Избегайте общих default значений : Присвоение всем строкам одного и того же GUID бессмысленно.

Важный момент: Инициализируйте столбец уникальными значениями, используя NEWID() или NEWSEQUENTIALID() , чтобы настроить default значение.

Визуализация

Схема выполнения операций:

Markdown Скопировать код Начало транзакции 🏁 | Добавление столбца – 🧱 | Обновление столбца – 🎨 | Завершение транзакции – ✅

Это как игра в шахматы, где:

Начало ( BEGIN TRANSACTION ): сделайте свой ход 🏁

): сделайте свой ход 🏁 Добавление столбца: продумайте стратегию 🧱

Обновление столбца: получите преимущество 🎨

Завершение ( COMMIT TRANSACTION ): отметьте победу ✅

Практические рекомендации

Теория без практики бесполезна.

Управление ошибками

Используйте блоки Try-Catch : Защита от внезапных ошибок с помощью TRY...CATCH .

: Защита от внезапных ошибок с помощью . Проверка состояния транзакции: XACT_STATE() позволяет контролировать, готовы ли мы к следующей транзакции.

Сохранение схемы

Default значения : О них стоит задуматься заранее, чтобы избежать трудностей. Порой, особенно в столбцах типа uniqueidentifier, после обновления следует удалить ограничение.

: О них стоит задуматься заранее, чтобы избежать трудностей. Порой, особенно в столбцах типа uniqueidentifier, после обновления следует удалить ограничение. Выбор DataType: Если в замешательстве, NVARCHAR(256) – отличный выбор!

Инструменты и источники информации

Red Gate SQL Compare : Он как постоянный помощник, виртуальный ментор по SQL.

: Он как постоянный помощник, виртуальный ментор по SQL. Форумы SQL Server и официальная документация: Community SQL-энтузиастов всегда сможет подсказать онлайн, как решить проблему!

Полезные материалы