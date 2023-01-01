Транзакция с добавлением и обновлением столбца в MS SQL#Транзакции (ACID) #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Внесем новый столбец в рамках транзакции, чтобы обеспечить плавность работы:
SET XACT_ABORT ON; -- Благодаря этому, транзакция будет стойкой и стабильной как никогда.
BEGIN TRANSACTION;
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.columns
WHERE Name = N'NewColumn' AND Object_ID = Object_ID(N'YourTable'))
BEGIN
-- Добавляем столбец, если он ещё не создан.
ALTER TABLE YourTable ADD NewColumn INT NOT NULL CONSTRAINT DF_NewColumn DEFAULT 0;
END
-- Теперь обновляем новый столбец.
UPDATE YourTable SET NewColumn = 0;
COMMIT TRANSACTION;
Подставьте вместо
YourTable,
NewColumn и начального значения данные, соответствующие вашим требованиям.
Навыки управление транзакциями
Сочетание команд
ALTER TABLE и
UPDATE в space транзакции требует специального подхода. Вот некоторые советы для написания качественного SQL-скрипта:
Разделяйте команды и обрабатывайте исключения
Придерживайтесь следующих принципов:
Разделяйте команды:
ALTER TABLEи
UPDATEрекомендуется разделять, чтобы избежать неожиданных трудностей, вызываемых командой
GO.
Обрабатывайте исключения: Использование блока try-catch предотвращает возникновение непредвиденных ошибок SQL.
XACT_ABORT: Надёжный помощник
SET XACT_ABORT ON — это важный помощник в вашем SQL-скрипте:
SET XACT_ABORT ON; -- Основа для последовательных транзакций
BEGIN TRANSACTION;
-- Выполнение критических операций
COMMIT TRANSACTION;
- Преимущества: Эта функция выполняет роль автоматического отката сбоя, защищающего целостность операции. Это дает гарантию сохранности данных.
Проверка существования столбца
Не стоит добавлять уже существующий столбец, это малопродуктивно.
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.columns
WHERE Name = N'NewColumn' AND Object_ID = Object_ID(N'YourTable'))
BEGIN
-- Логика добавления столбца здесь
END
- Динамичность: Используйте
sp_executesqlи включайте весь процесс в транзакцию, сохраняя принцип атомарности.
Работа с GUID'ами
GUID'ы — это непростой объект. Необходим аккуратный подход.
Избегайте общих default значений: Присвоение всем строкам одного и того же
GUIDбессмысленно.
Важный момент: Инициализируйте столбец уникальными значениями, используя
NEWID()или
NEWSEQUENTIALID(), чтобы настроить default значение.
Визуализация
Схема выполнения операций:
Начало транзакции 🏁
|
Добавление столбца – 🧱
|
Обновление столбца – 🎨
|
Завершение транзакции – ✅
Это как игра в шахматы, где:
- Начало (
BEGIN TRANSACTION): сделайте свой ход 🏁
- Добавление столбца: продумайте стратегию 🧱
- Обновление столбца: получите преимущество 🎨
- Завершение (
COMMIT TRANSACTION): отметьте победу ✅
Практические рекомендации
Теория без практики бесполезна.
Управление ошибками
- Используйте блоки Try-Catch: Защита от внезапных ошибок с помощью
TRY...CATCH.
- Проверка состояния транзакции:
XACT_STATE()позволяет контролировать, готовы ли мы к следующей транзакции.
Сохранение схемы
- Default значения: О них стоит задуматься заранее, чтобы избежать трудностей. Порой, особенно в столбцах типа uniqueidentifier, после обновления следует удалить ограничение.
- Выбор DataType: Если в замешательстве,
NVARCHAR(256)– отличный выбор!
Инструменты и источники информации
- Red Gate SQL Compare: Он как постоянный помощник, виртуальный ментор по SQL.
- Форумы SQL Server и официальная документация: Community SQL-энтузиастов всегда сможет подсказать онлайн, как решить проблему!
Алина Карпова
инженер по данным