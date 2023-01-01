Связь ключей в одной таблице SQL: self-join и join

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Да, внешние ключи (ВК) могут указывать на первичные ключи (ПК) в рамках одной и той же таблицы, образуя таким образом самоссылочные отношения. Возьмем для примера иерархию сотрудников:

SQL Скопировать код CREATE TABLE Employees ( ID INT PRIMARY KEY, ManagerID INT REFERENCES Employees(ID), Name VARCHAR(100) );

В данном коде ManagerID выступает в качестве внешнего ключа, указывающего на ID , являющийся первичным ключом. Это позволяет нам устанавливать взаимосвязи между сотрудниками внутри одной организации, как в виртуальном офисе.

Зачем нужны самоссылочные ключи?

Моделирование иерархических данных

Благодаря самоссылочным ключам можно отображать иерархические отношения, такие как отношение руководитель-подчиненный в таблице Employees . Программируя информацию о субординации, вы устраняете иллюзию о самодостаточности в SQL-мире.

Организация древовидных данных

Самоссылки служат основой при создании деревьев данных и реализации самоприсоединений. Каждая запись выполняет роль "узла", указывающего на другой "узел". В общем виде это напоминаем генеалогическое древо, но без затяжных семейных собраний.

Поддержка структурированности и целостности.

Этот подход способствует нормализации баз данных, сокращая избыточность и обеспечивая целостность данных. База данных остаётся организованной, как дом, где всё приведено в порядок.

Управление ключевыми отношениями

Каскадирование: польза или вред?

Применяя самоссылки, нужно учесть «Каскадные обновления» и «Удаления», чтобы избежать появления осиротевших записей. Каскадирование можно представить как работу няни базы данных, поддерживающей порядок и чистоту.

Самоссылочность: как в меню ресторана

Давайте рассмотрим структуру иерархии ресторана, где официанты подчиняются супервайзеру, который подотчетен менеджеру. В качестве примера можно взять следующий SQL-код:

SQL Скопировать код -- Моделирование иерархии в ресторане по SQL Server CREATE TABLE RestaurantStaff ( StaffID INT PRIMARY KEY, SupervisorID INT, Name VARCHAR(100), CONSTRAINT fk_supervisor FOREIGN KEY (SupervisorID) REFERENCES RestaurantStaff(StaffID) ON DELETE SET NULL -- Официант остается без присмотра после увольнения супервайзера. );

Здесь StaffID – это ПК, а SupervisorID – ВК.

Внимание: активная база данных живет динамической жизнью!

В действующей инфраструктуре такие схемы ключей требуют аккуратного применения. Старайтесь не устанавливать один и тот же столбец как ПК и ВК, если для этого нет явной необходимости. При изменениях важно тщательно проверить все, чтобы не допустить ошибок, из-за которых база данных может погрузиться в хаос.

Визуализация

Можно представить самоссылочный внешний ключ в виде следующей картинки:

Markdown Скопировать код +-----------+ | Таблица | |-----------| | ПК | ВК | +-----------+ 🌳 | 🔄 \|/ +-----------+ | Дочерняя | | строка | |-----------| | ПК | ВК | +-----------+

Каждый "родительский" ПК может породить "дочернюю" строку с соответствующим ВК. Картинка дерева носит упрощенный характер.

Подробности самоприсоединений

Извлечение связанных данных

Важно не только хранить, но и умело извлекать информацию, а самоприсоединения идеально подходят для этого:

SQL Скопировать код -- Взглянем на иерархию сотрудников без корпоративных интриг SELECT e1.Name AS Сотрудник, COALESCE(e2.Name, 'Топ-менеджмент') AS Руководитель FROM RestaurantStaff e1 LEFT JOIN RestaurantStaff e2 ON e1.SupervisorID = e2.StaffID;

Такое присоединение позволяет отобразить структуру корпоративной иерархии.

Разбор вложенных отношений

SQL может провести исправительную работу, подобно строгому начальнику, выстраивая вложенные данные:

SQL Скопировать код -- Что происходит за кулисами ресторана WITH RECURSIVE subordinates AS ( SELECT StaffID, Name, SupervisorID FROM RestaurantStaff WHERE SupervisorID IS NULL -- Здесь начинается топ-менеджмент UNION ALL SELECT e.StaffID, e.Name, e.SupervisorID FROM RestaurantStaff e INNER JOIN subordinates s ON e.SupervisorID = s.StaffID ) SELECT * FROM subordinates;

Данный рекурсивный запрос связывает SupervisorID и StaffID , таким образом строя иерархическую структуру прямо в таблице.

Советы от мастера

«С большими возможностями приходят большие ответственности». Не забывайте об этом, чтобы избежать бесконечных циклов и неожиданных массовых обновлений. Всё проверяйте вдвое до начала реализации.

