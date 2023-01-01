Существующая таблица PostgreSQL не найдена: причины и решения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для исключения ошибки "relation does not exist" в PostgreSQL, проверьте чувствительность к регистру в названиях таблиц и установите параметр search_path следующей командой:

SET search_path TO ваша_схема;

Либо указывайте префикс с названием схемы при обращении к таблице:

SELECT * FROM ваша_схема.ваша_таблица;

Еще убедитесь, что у пользователя, выполняющего запрос, есть соответствующие права доступа.

Пошаговый план для смены профессии

Детали: чувствительность к регистру и выбор схемы

С PostgreSQL нужно остроумно обращаться с регистром названий. Помните, что PostgreSQL по умолчанию приводит идентификаторы, которые не заключены в кавычки, к нижнему регистру:

-- PostgreSQL чувствителен к регистру имена!
SELECT * FROM LIGHTbulb;

Если вы не указываете схему явно, PostgreSQL ищет таблицу в схеме public:

-- Если таблица находится в схеме public
SELECT * FROM ваша_таблица; 

-- Если таблица находится в другой схеме
SELECT * FROM другая_схема.ваша_таблица;

-- Изменение search_path для текущей сессии
SET search_path TO другая_схема;

Разрешения и права доступа

Для эффективного взаимодействия каждому участнику сообщества необходимы соответствующие полномочия. Так и пользователю базы данных требуются определенные права на таблицу:

-- Проверяем, есть ли таблица в указанной схеме
SELECT table_schema, table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_name = 'ваша_таблица';

-- Проверяем права доступа пользователя
\dt ваша_схема.ваша_таблица

Если у пользователя не хватает прав на таблицу, можно исправить ситуацию следующим образом:

-- Предоставляем пользователю доступ к таблице
GRANT SELECT ON ваша_таблица TO ваш_пользователь;

Визуализация

Представьте, что поиск таблицы подобен поиску книги на полке:

База данных (📚): [Таблица_A, Таблица_B, Таблица_C]
Запрос (👀): SELECT * FROM таблица_d;
👀🔍📚: [❓]
# Ничего не найдено, так как "таблица_d" отсутствует на полке.

Для решения проблемы можно предпринять следующие шаги:

- Указать корректную схему: SET search_path TO нужная_схема;
- Правильно использовать кавычки: SELECT * FROM "Таблица_D";
- Удостовериться в существовании Таблицы_D: Действительно ли существует "Таблица_D"?

Важно помнить: Весь вопрос в нахождении в правильном месте, использовании верного наименования и в наличии необходимого доступа!

Особенности параметра search_path

Без установленного параметра searchpath неоднозначные имена таблиц ускользнут от вас. Пройдитесь по текущему searchpath:

SHOW search_path;

Чтобы задать search_path для дальнейшего использования, выполните следующую команду:

ALTER ROLE ваш_пользователь SET search_path TO ваша_схема, public;

Использование схем: создайте свое собственное пространство

Создание собственной области (индивидуальной схемы) позволяет более эффективно управлять вашими данными:

-- Создаем личное пространство
CREATE SCHEMA private;

-- Устанавливаем правила использования
SET search_path TO private;

Схему public лучше держать чистой от лишних объектов, чтобы снизить риск утечки данных.

Когда идентификаторы прячутся

Чувствительность к регистру в PostgreSQL может стать препятствием в попытках обнаружить идентификаторы:

-- Имя со смешным регистром (игра началась), требуется использование кавычек
SELECT * FROM "СмешанноРегистроваяТаблица";

Без применения кавычек вы всегда обращаетесь к таблице в нижнем регистру:

CREATE TABLE "ЧувствительнаяТаблица" ...
SELECT * FROM чувствительнаятаблица; -- Где же "ЧувствительнаяТаблица"? Нашли чемпиона в игре "Прытки"! 🏆

Обнаружение скрытого сокровища с использованием information_schema

Использование information_schema.columns поможет вам отыскать скрытые колонки:

SELECT column_name
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'ваша_таблица' AND table_schema = 'ваша_схема';

Этот способ оказывается полезным, когда столбец "играет вневидимку" у вас.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что нужно проверить, чтобы избежать ошибки 'relation does not exist' в PostgreSQL?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

