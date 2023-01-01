Сумма столбцов из подзапроса в Oracle: обход ошибки

#Разное  
Быстрый ответ

SQL
SELECT * FROM (SELECT column1, column2 FROM your_table WHERE condition) AS subquery;

Сконцентрируйтесь на выборе отдельных столбцов и использовании условия where внутри вашего подзапроса. Обязательно присвойте подзапросу псевдоним (в нашем примере мы использовали subquery) для удобства ссылок на него как на виртуальную таблицу. Используйте SELECT * из псевдонима подзапроса для выбора всех результативных строк.

Умное использование псевдонимов

Псевдонимы оказываются весьма полезными в SQL, так как повышают эффективность и читаемость кода. Они незаменимы, особенно когда вы включаете в подзапросы различные вычисления, например, функцию SUM():

-- Профессиональный совет: ликвидируйте дублирование с помощью псевдонимов!
SELECT sub.*, SUM(sub.column2) AS total_sum
FROM (
    SELECT column1, column2
    FROM your_table
    WHERE condition
) AS sub
GROUP BY sub.column1;

Конструкция sub.* позволяет получать все столбцы подзапроса и одновременно вычислять общую сумму по column2.

Структурируйте запрос для удобства поддержки

SQL-запросы иногда схожи с рецептами блюд: если не следовать инструкциям, можно все испортить. Взглянем на примеры до и после применения псевдонимов и увидим, как они улучшают структуру кода:

-- Без псевдонимов запрос напоминает игрушки после детской войны
SELECT (SELECT SUM(column2) FROM your_table WHERE condition), column1, column2, column3, ...

-- С псевдонимами запрос становится чистым и понятным, словно монастырский сад
SELECT neat_sub.* FROM (
    SELECT column1, column2, column3, ..., SUM(column2) AS total
    FROM your_table
    WHERE condition
) AS neat_sub;

Oracle и Postgres: эффективное использование псевдонимов подзапросов

Применение псевдонимов в подзапросах является ключевой практикой. Однако синтаксис может различаться в зависимости от используемой системы управления базами данных. Рассмотрим Oracle и Postgres:

-- Oracle упрощает жизнь с 1979 года
SELECT sub.* FROM (SELECT column1, column2 FROM your_table) sub;

-- Postgres похож на Oracle, однако предпочитает более изысканное использование 'AS'
SELECT sub.* FROM (SELECT column1, column2 FROM your_table) AS sub;

В обоих случаях при использовании псевдонима sub, мы легко можем выбрать все столбцы из подзапроса.

Визуализация

Вы можете представить подзапрос следующим образом:

1. Основной запрос – это сердце яблока:
   `SELECT * FROM ...`

2. Подзапрос – это плод, который находится внутри:
   `(SELECT column FROM table WHERE condition)`

3. Подзапрос встраивается прямо в сердцевину:
   `SELECT * FROM (🍎🍏) AS tasty_bit`

Когда в сердцевину идеально укладывается плод:

🍎
| 🍏  | <-- 🍏 отлично помещается сюда |

Сердцевина яблока + Плод = Полезное и вкусное яблоко 🍎

Проблемы с подзапросами: несоответствующие части пазла

Иногда подзапросы могут представлять собой несоответствующие части пазла. Если вы столкнулись с такой проблемой, проверьте следующее:

  • Синтаксические ошибки: Убедитесь, что все элементы кода соответствуют спецификации вашей СУБД, включая использование ключевого слова AS для псевдонимов.
  • Проблемы соответствия: Гарантируйте, что выбранные столбцы подзапроса соответствуют псевдонимам в основном запросе.
  • Проблемы с агрегацией: Если вы используете агрегатные функции вроде SUM(), не забудьте добавить соответствующий предикат GROUP BY.

Полезные материалы

  1. Использование подзапросов в SQL — Рекомендации по работе с подзапросами в SQL от Oracle.
  2. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.2.15 Подзапросы — Детализированное руководство по подзапросам в MySQL.
  3. SELECT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Особенности применения оператора Transact-SQL SELECT и подзапросов.
  4. Новые вопросы с тегом 'subquery' на Stack Overflow — Форум для обсуждения вопросов и проблем, связанных с подзапросами в SQL.
  5. Как писать подзапросы в SQL | Продвинутый SQL от Mode — Обучающий курс по подзапросам SQL, прекрасно подходит для практических занятий.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

