Сумма столбцов из подзапроса в Oracle: обход ошибки
Быстрый ответ
SELECT * FROM (SELECT column1, column2 FROM your_table WHERE condition) AS subquery;
Сконцентрируйтесь на выборе отдельных столбцов и использовании условия where внутри вашего подзапроса. Обязательно присвойте подзапросу псевдоним (в нашем примере мы использовали
subquery) для удобства ссылок на него как на виртуальную таблицу. Используйте
SELECT * из псевдонима подзапроса для выбора всех результативных строк.
Умное использование псевдонимов
Псевдонимы оказываются весьма полезными в SQL, так как повышают эффективность и читаемость кода. Они незаменимы, особенно когда вы включаете в подзапросы различные вычисления, например, функцию SUM():
-- Профессиональный совет: ликвидируйте дублирование с помощью псевдонимов!
SELECT sub.*, SUM(sub.column2) AS total_sum
FROM (
SELECT column1, column2
FROM your_table
WHERE condition
) AS sub
GROUP BY sub.column1;
Конструкция
sub.* позволяет получать все столбцы подзапроса и одновременно вычислять общую сумму по
column2.
Структурируйте запрос для удобства поддержки
SQL-запросы иногда схожи с рецептами блюд: если не следовать инструкциям, можно все испортить. Взглянем на примеры до и после применения псевдонимов и увидим, как они улучшают структуру кода:
-- Без псевдонимов запрос напоминает игрушки после детской войны
SELECT (SELECT SUM(column2) FROM your_table WHERE condition), column1, column2, column3, ...
-- С псевдонимами запрос становится чистым и понятным, словно монастырский сад
SELECT neat_sub.* FROM (
SELECT column1, column2, column3, ..., SUM(column2) AS total
FROM your_table
WHERE condition
) AS neat_sub;
Oracle и Postgres: эффективное использование псевдонимов подзапросов
Применение псевдонимов в подзапросах является ключевой практикой. Однако синтаксис может различаться в зависимости от используемой системы управления базами данных. Рассмотрим Oracle и Postgres:
-- Oracle упрощает жизнь с 1979 года
SELECT sub.* FROM (SELECT column1, column2 FROM your_table) sub;
-- Postgres похож на Oracle, однако предпочитает более изысканное использование 'AS'
SELECT sub.* FROM (SELECT column1, column2 FROM your_table) AS sub;
В обоих случаях при использовании псевдонима
sub, мы легко можем выбрать все столбцы из подзапроса.
Визуализация
Вы можете представить подзапрос следующим образом:
1. Основной запрос – это сердце яблока:
`SELECT * FROM ...`
2. Подзапрос – это плод, который находится внутри:
`(SELECT column FROM table WHERE condition)`
3. Подзапрос встраивается прямо в сердцевину:
`SELECT * FROM (🍎🍏) AS tasty_bit`
Когда в сердцевину идеально укладывается плод:
🍎
| 🍏 | <-- 🍏 отлично помещается сюда |
Сердцевина яблока + Плод = Полезное и вкусное яблоко 🍎
Проблемы с подзапросами: несоответствующие части пазла
Иногда подзапросы могут представлять собой несоответствующие части пазла. Если вы столкнулись с такой проблемой, проверьте следующее:
- Синтаксические ошибки: Убедитесь, что все элементы кода соответствуют спецификации вашей СУБД, включая использование ключевого слова
ASдля псевдонимов.
- Проблемы соответствия: Гарантируйте, что выбранные столбцы подзапроса соответствуют псевдонимам в основном запросе.
- Проблемы с агрегацией: Если вы используете агрегатные функции вроде
SUM(), не забудьте добавить соответствующий предикат GROUP BY.
