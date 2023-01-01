Сумма столбцов из подзапроса в Oracle: обход ошибки

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT * FROM (SELECT column1, column2 FROM your_table WHERE condition) AS subquery;

Сконцентрируйтесь на выборе отдельных столбцов и использовании условия where внутри вашего подзапроса. Обязательно присвойте подзапросу псевдоним (в нашем примере мы использовали subquery ) для удобства ссылок на него как на виртуальную таблицу. Используйте SELECT * из псевдонима подзапроса для выбора всех результативных строк.

Умное использование псевдонимов

Псевдонимы оказываются весьма полезными в SQL, так как повышают эффективность и читаемость кода. Они незаменимы, особенно когда вы включаете в подзапросы различные вычисления, например, функцию SUM():

SQL Скопировать код -- Профессиональный совет: ликвидируйте дублирование с помощью псевдонимов! SELECT sub.*, SUM(sub.column2) AS total_sum FROM ( SELECT column1, column2 FROM your_table WHERE condition ) AS sub GROUP BY sub.column1;

Конструкция sub.* позволяет получать все столбцы подзапроса и одновременно вычислять общую сумму по column2 .

Структурируйте запрос для удобства поддержки

SQL-запросы иногда схожи с рецептами блюд: если не следовать инструкциям, можно все испортить. Взглянем на примеры до и после применения псевдонимов и увидим, как они улучшают структуру кода:

SQL Скопировать код -- Без псевдонимов запрос напоминает игрушки после детской войны SELECT (SELECT SUM(column2) FROM your_table WHERE condition), column1, column2, column3, ... -- С псевдонимами запрос становится чистым и понятным, словно монастырский сад SELECT neat_sub.* FROM ( SELECT column1, column2, column3, ..., SUM(column2) AS total FROM your_table WHERE condition ) AS neat_sub;

Oracle и Postgres: эффективное использование псевдонимов подзапросов

Применение псевдонимов в подзапросах является ключевой практикой. Однако синтаксис может различаться в зависимости от используемой системы управления базами данных. Рассмотрим Oracle и Postgres:

SQL Скопировать код -- Oracle упрощает жизнь с 1979 года SELECT sub.* FROM (SELECT column1, column2 FROM your_table) sub; -- Postgres похож на Oracle, однако предпочитает более изысканное использование 'AS' SELECT sub.* FROM (SELECT column1, column2 FROM your_table) AS sub;

В обоих случаях при использовании псевдонима sub , мы легко можем выбрать все столбцы из подзапроса.

Визуализация

Вы можете представить подзапрос следующим образом:

Markdown Скопировать код 1. Основной запрос – это сердце яблока: `SELECT * FROM ...` 2. Подзапрос – это плод, который находится внутри: `(SELECT column FROM table WHERE condition)` 3. Подзапрос встраивается прямо в сердцевину: `SELECT * FROM (🍎🍏) AS tasty_bit`

Когда в сердцевину идеально укладывается плод:

Markdown Скопировать код 🍎 | 🍏 | <-- 🍏 отлично помещается сюда |

Сердцевина яблока + Плод = Полезное и вкусное яблоко 🍎

Проблемы с подзапросами: несоответствующие части пазла

Иногда подзапросы могут представлять собой несоответствующие части пазла. Если вы столкнулись с такой проблемой, проверьте следующее:

Синтаксические ошибки : Убедитесь, что все элементы кода соответствуют спецификации вашей СУБД, включая использование ключевого слова AS для псевдонимов.

: Убедитесь, что все элементы кода соответствуют спецификации вашей СУБД, включая использование ключевого слова для псевдонимов. Проблемы соответствия : Гарантируйте, что выбранные столбцы подзапроса соответствуют псевдонимам в основном запросе.

: Гарантируйте, что выбранные столбцы подзапроса соответствуют псевдонимам в основном запросе. Проблемы с агрегацией: Если вы используете агрегатные функции вроде SUM() , не забудьте добавить соответствующий предикат GROUP BY.

