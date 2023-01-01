Структура таблицы в SQL: названия столбцов, типы данных#Основы SQL #Типы данных SQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Для обзора структуры вашей таблицы вы можете применить следующие запросы:
MySQL:
DESCRIBE имя_таблицы;
SQL Server:
EXEC sp_help 'имя_таблицы';
PostgreSQL (внутри
psql):
\d имя_таблицы
SQLite:
.schema имя_таблицы
В результате запроса вы получите сведения о названиях столбцов, типах данных и иных характеристиках. Вместо фразы
имя_таблицы подставьте реальное название необходимой вам таблицы.
Анатомия SQL-таблицы
Для раскрытия структуры таблицы используется INFORMATION_SCHEMA — стандарт SQL, поддерживаемый большинством СУБД.
Получение сведений о столбцах через INFORMATION_SCHEMA
SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, IS_NULLABLE, COLUMN_DEFAULT
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы';
Замените фразу
'имя_таблицы' на наименование нужной вам таблицы, чтобы получить информацию о названиях столбцов, типах данных, возможности установки null-значений и значениях по умолчанию.
Особенности информационной схемы
- Права доступа: Для взаимодействия с системными таблицами или представлениями требуются соответствующие права.
- Специфика СУБД: Некоторые СУБД могут предполагать специфические расширения информационной схемы, поэтому всегда стоит уточнять информацию в документации.
- Производительность: При большом объеме схемы INFORMATION_SCHEMA может работать медленно. В таких случаях рекомендуется использовать специализированные функции СУБД.
Визуализация
Анализ данных напоминает прочтение архитектурного плана:
🗃️
┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Имя столбца ┃ Тип данных ┃
┡━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━┩
│ id │ INT │
│ name │ VARCHAR │
│ age │ INT │
│ salary │ DECIMAL │
└─────────────┴─────────────┘
Столбцы можно воспринимать как основу, на которой покоится и структурируется информация.
Важные навыки разработчика
- Псевдонимы: Используются для упрощения написания запросов.
- Приведение типов: Важно уметь конвертировать данные в нужный формат.
- Вычисляемые столбцы: В SQL Server можно использовать вычисляемые столбцы для оптимизации работы.
Детали относительно ограничений и индексов
Таблицы включают в себя не только столбцы и данные, но и ограничения с индексами, обеспечивающие целостность данных и быстроту выполнения:
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы';
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS
WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы';
Данные запросы покажут подробности о первичных ключах, внешних ключах, уникальных ограничениях и индексах.
Полезные материалы
- MySQL :: Справочник по команде SHOW TABLES — официальная документация MySQL.
- PostgreSQL: Документация: INFORMATION_SCHEMA — детальное руководство.
- SQLite FAQ — инструкции по взаимодействию со схемой базы данных SQLite.
- Советы по оптимизации SQL Server — рекомендации по улучшению эффективности работы.
- Визуальное объяснение SQL JOIN — статья о системе объединений в SQL.
- DB-Engines рейтинг СУБД — сравнение популярности СУБД.
Алина Карпова
инженер по данным