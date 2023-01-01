Структура таблицы в SQL: названия столбцов, типы данных

Быстрый ответ

Для обзора структуры вашей таблицы вы можете применить следующие запросы:

MySQL : SQL Скопировать код DESCRIBE имя_таблицы;

SQL Server : SQL Скопировать код EXEC sp_help 'имя_таблицы';

PostgreSQL (внутри psql ): SQL Скопировать код \d имя_таблицы

SQLite: SQL Скопировать код .schema имя_таблицы

В результате запроса вы получите сведения о названиях столбцов, типах данных и иных характеристиках. Вместо фразы имя_таблицы подставьте реальное название необходимой вам таблицы.

Анатомия SQL-таблицы

Для раскрытия структуры таблицы используется INFORMATION_SCHEMA — стандарт SQL, поддерживаемый большинством СУБД.

Получение сведений о столбцах через INFORMATION_SCHEMA

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, IS_NULLABLE, COLUMN_DEFAULT FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы';

Замените фразу 'имя_таблицы' на наименование нужной вам таблицы, чтобы получить информацию о названиях столбцов, типах данных, возможности установки null-значений и значениях по умолчанию.

Особенности информационной схемы

Права доступа : Для взаимодействия с системными таблицами или представлениями требуются соответствующие права .

: Для взаимодействия с системными таблицами или представлениями требуются соответствующие . Специфика СУБД : Некоторые СУБД могут предполагать специфические расширения информационной схемы, поэтому всегда стоит уточнять информацию в документации .

: Некоторые СУБД могут предполагать информационной схемы, поэтому всегда стоит уточнять информацию в . Производительность: При большом объеме схемы INFORMATION_SCHEMA может работать медленно. В таких случаях рекомендуется использовать специализированные функции СУБД.

Визуализация

Анализ данных напоминает прочтение архитектурного плана:

Markdown Скопировать код 🗃️ ┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ Имя столбца ┃ Тип данных ┃ ┡━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━┩ │ id │ INT │ │ name │ VARCHAR │ │ age │ INT │ │ salary │ DECIMAL │ └─────────────┴─────────────┘

Столбцы можно воспринимать как основу, на которой покоится и структурируется информация.

Важные навыки разработчика

Псевдонимы : Используются для упрощения написания запросов.

: Используются для упрощения написания запросов. Приведение типов : Важно уметь конвертировать данные в нужный формат.

: Важно уметь конвертировать данные в нужный формат. Вычисляемые столбцы: В SQL Server можно использовать вычисляемые столбцы для оптимизации работы.

Детали относительно ограничений и индексов

Таблицы включают в себя не только столбцы и данные, но и ограничения с индексами, обеспечивающие целостность данных и быстроту выполнения:

SQL Скопировать код SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы'; SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы';

Данные запросы покажут подробности о первичных ключах, внешних ключах, уникальных ограничениях и индексах.

