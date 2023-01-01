Структура таблицы в SQL: названия столбцов, типы данных

#Основы SQL  #Типы данных SQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Для обзора структуры вашей таблицы вы можете применить следующие запросы:

  • MySQL:

    DESCRIBE имя_таблицы;

  • SQL Server:

    EXEC sp_help 'имя_таблицы';

  • PostgreSQL (внутри psql):

    \d имя_таблицы

  • SQLite:

    .schema имя_таблицы

В результате запроса вы получите сведения о названиях столбцов, типах данных и иных характеристиках. Вместо фразы имя_таблицы подставьте реальное название необходимой вам таблицы.

Пошаговый план для смены профессии

Анатомия SQL-таблицы

Для раскрытия структуры таблицы используется INFORMATION_SCHEMAстандарт SQL, поддерживаемый большинством СУБД.

Получение сведений о столбцах через INFORMATION_SCHEMA

SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, IS_NULLABLE, COLUMN_DEFAULT
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы';

Замените фразу 'имя_таблицы' на наименование нужной вам таблицы, чтобы получить информацию о названиях столбцов, типах данных, возможности установки null-значений и значениях по умолчанию.

Особенности информационной схемы

  • Права доступа: Для взаимодействия с системными таблицами или представлениями требуются соответствующие права.
  • Специфика СУБД: Некоторые СУБД могут предполагать специфические расширения информационной схемы, поэтому всегда стоит уточнять информацию в документации.
  • Производительность: При большом объеме схемы INFORMATION_SCHEMA может работать медленно. В таких случаях рекомендуется использовать специализированные функции СУБД.

Визуализация

Анализ данных напоминает прочтение архитектурного плана:

                        🗃️
          ┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓
          ┃ Имя столбца ┃ Тип данных  ┃
          ┡━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━┩
          │ id          │ INT         │
          │ name        │ VARCHAR     │
          │ age         │ INT         │
          │ salary      │ DECIMAL     │
          └─────────────┴─────────────┘

Столбцы можно воспринимать как основу, на которой покоится и структурируется информация.

Важные навыки разработчика

  • Псевдонимы: Используются для упрощения написания запросов.
  • Приведение типов: Важно уметь конвертировать данные в нужный формат.
  • Вычисляемые столбцы: В SQL Server можно использовать вычисляемые столбцы для оптимизации работы.

Детали относительно ограничений и индексов

Таблицы включают в себя не только столбцы и данные, но и ограничения с индексами, обеспечивающие целостность данных и быстроту выполнения:

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS 
WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы';

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS 
WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы';

Данные запросы покажут подробности о первичных ключах, внешних ключах, уникальных ограничениях и индексах.

Алина Карпова

инженер по данным

