Стандарты форматирования SQL: советы по улучшению читаемости

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для повышения удобства чтения кода рекомендуется следовать стандартам и лучшим практикам форматирования SQL:

Используйте прописные буквы для директив SQL, таких как SELECT , WHERE . Это сделает ваш код более понятным.

для директив SQL, таких как , . Это сделает ваш код более понятным. С помощью отступов визуализируйте структуру запроса.

визуализируйте структуру запроса. Задавайте понятные и короткие имена для псевдонимов таблиц .

. Добавляйте комментарии для пояснения сложных моментов, но проявляйте умеренность в этом.

для пояснения сложных моментов, но проявляйте умеренность в этом. Стремитесь к единообразию в именовании таблиц, колонок и псевдонимов.

таблиц, колонок и псевдонимов. Отдавайте предпочтение явным JOIN для наглядного представления связей между таблицами.

Пример:

SQL Скопировать код -- Зачем SQL запрос идёт в гости? Чтоб JOINиться к тусовке! SELECT c.Name, o.Total FROM Клиенты AS c INNER JOIN Заказы AS o ON c.ID = o.IDКлиента WHERE o.Дата BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-12-31'

Построение фундамента

Единообразное форматирование – это ключ к эффективной работе с SQL, который упрощает восприятие и поддержание кода. Для стандартизации SQL-синтаксиса:

Используйте такие инструменты, как SQL Prompt или ApexSQL Refactor .

или . Вертикальное наложение основных директив запросов: SELECT, FROM, WHERE повышает их читабельность.

основных директив запросов: SELECT, FROM, WHERE повышает их читабельность. В условиях JOIN сначала укажите основные элементы для отражения иерархии связей между таблицами.

Архитектура запроса для максимальной наглядности

Структурированный SQL-запрос облегчает понимание его цели:

Размещайте подзапросы в чётко определенных блоках для упрощения восприятия логики.

в чётко определенных блоках для упрощения восприятия логики. Применяйте оконные функции и оператор QUALIFY для решения сложных задач.

и оператор для решения сложных задач. Используйте конструкцию CASE WHEN для воображения различных вариантов результатов.

Управление сложной логикой

Когда в SQL-запросах есть продуманная логика, каждая деталь важна:

Размещайте условие ON на одной строке с JOIN для явной демонстрации отношений.

на одной строке с для явной демонстрации отношений. Переносите вторичные условия в блок WHERE .

. Чётко обозначайте вложенные подзапросы и выражения CASE, используя для этого отступы.

Визуализация

Считайте форматирование SQL похожим на упорядоченную библиотеку книг:

Markdown Скопировать код Неформатированный SQL: 📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 Форматированный SQL: 📚 SELECT 📘 📚 FROM 📘 📚 WHERE 📘 📚 GROUP BY 📘 📚 ORDER BY 📘

Грамотное форматирование SQL облегчает навигацию и поиск в коде, аналогично упорядоченным книгам на полке.

Внедрение современных инструментов

Улучшите эффективность форматирования SQL с использованием специализированных инструментов:

Применяйте общеизвестные стандарты отступов , такие как отступ в 8 пробелов.

, такие как отступ в 8 пробелов. Используйте SQL Prompt или ApexSQL Refactor для автоматического форматирования.

или для автоматического форматирования. При работы с большими скриптами обдумайте возможность вертикального положения монитора.

Методики командной работы

Форматирование SQL должно учитывать интересы всего коллектива:

Уважайте стиль работы команды . Соблюдение общих правил важно, как единые правила в спорте.

. Соблюдение общих правил важно, как единые правила в спорте. Рассмотрите использование бесплатных инструментов и лучших практик для стандартизации подходов.

и лучших практик для стандартизации подходов. Отдаёте предпочтение стилю оформления, поддерживаемому MS SQL Server Management Studio, который используется во многих компаниях технологического сектора.

Полезные материалы