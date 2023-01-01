logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Стандарты форматирования SQL: советы по улучшению читаемости
Перейти

Стандарты форматирования SQL: советы по улучшению читаемости

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Синтаксис запросов  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для повышения удобства чтения кода рекомендуется следовать стандартам и лучшим практикам форматирования SQL:

  • Используйте прописные буквы для директив SQL, таких как SELECT, WHERE. Это сделает ваш код более понятным.
  • С помощью отступов визуализируйте структуру запроса.
  • Задавайте понятные и короткие имена для псевдонимов таблиц.
  • Добавляйте комментарии для пояснения сложных моментов, но проявляйте умеренность в этом.
  • Стремитесь к единообразию в именовании таблиц, колонок и псевдонимов.
  • Отдавайте предпочтение явным JOIN для наглядного представления связей между таблицами.

Пример:

-- Зачем SQL запрос идёт в гости? Чтоб JOINиться к тусовке!
SELECT 
    c.Name, o.Total
FROM 
    Клиенты AS c
    INNER JOIN Заказы AS o ON c.ID = o.IDКлиента
WHERE 
    o.Дата BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-12-31'
Построение фундамента

Единообразное форматирование – это ключ к эффективной работе с SQL, который упрощает восприятие и поддержание кода. Для стандартизации SQL-синтаксиса:

  • Используйте такие инструменты, как SQL Prompt или ApexSQL Refactor.
  • Вертикальное наложение основных директив запросов: SELECT, FROM, WHERE повышает их читабельность.
  • В условиях JOIN сначала укажите основные элементы для отражения иерархии связей между таблицами.

Архитектура запроса для максимальной наглядности

Структурированный SQL-запрос облегчает понимание его цели:

  • Размещайте подзапросы в чётко определенных блоках для упрощения восприятия логики.
  • Применяйте оконные функции и оператор QUALIFY для решения сложных задач.
  • Используйте конструкцию CASE WHEN для воображения различных вариантов результатов.

Управление сложной логикой

Когда в SQL-запросах есть продуманная логика, каждая деталь важна:

  • Размещайте условие ON на одной строке с JOIN для явной демонстрации отношений.
  • Переносите вторичные условия в блок WHERE.
  • Чётко обозначайте вложенные подзапросы и выражения CASE, используя для этого отступы.

Визуализация

Считайте форматирование SQL похожим на упорядоченную библиотеку книг:

Неформатированный SQL: 📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚

Форматированный SQL:
📚 SELECT     📘
📚 FROM       📘
📚 WHERE      📘
📚 GROUP BY   📘
📚 ORDER BY   📘

Грамотное форматирование SQL облегчает навигацию и поиск в коде, аналогично упорядоченным книгам на полке.

Внедрение современных инструментов

Улучшите эффективность форматирования SQL с использованием специализированных инструментов:

  • Применяйте общеизвестные стандарты отступов, такие как отступ в 8 пробелов.
  • Используйте SQL Prompt или ApexSQL Refactor для автоматического форматирования.
  • При работы с большими скриптами обдумайте возможность вертикального положения монитора.

Методики командной работы

Форматирование SQL должно учитывать интересы всего коллектива:

  • Уважайте стиль работы команды. Соблюдение общих правил важно, как единые правила в спорте.
  • Рассмотрите использование бесплатных инструментов и лучших практик для стандартизации подходов.
  • Отдаёте предпочтение стилю оформления, поддерживаемому MS SQL Server Management Studio, который используется во многих компаниях технологического сектора.

Полезные материалы

  1. Simon Holywell: Руководство по стилю SQL — подробное руководство по форматированию SQL.
  2. GitHub – sql-formatter-org/sql-formatter — инструмент для стандартизации SQL.
  3. Learn SQL: Naming Conventions — статья о стандартах наименования в SQL.
  4. OWASP Cheat Sheet: Предотвращение SQL-инъекций — советы по защите от SQL-инъекций.
  5. Studytonight: Нормализация в СУБД — суть и принципы нормализации баз данных.
  6. GeeksforGeeks: Свойства ACID в СУБД — разъяснение принципов обеспечения целостности данных в базах данных.
