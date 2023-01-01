Стандарты форматирования SQL: советы по улучшению читаемости#SQL для аналитиков #Основы SQL #Синтаксис запросов
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55
Быстрый ответ
Для повышения удобства чтения кода рекомендуется следовать стандартам и лучшим практикам форматирования SQL:
- Используйте прописные буквы для директив SQL, таких как
SELECT,
WHERE. Это сделает ваш код более понятным.
- С помощью отступов визуализируйте структуру запроса.
- Задавайте понятные и короткие имена для псевдонимов таблиц.
- Добавляйте комментарии для пояснения сложных моментов, но проявляйте умеренность в этом.
- Стремитесь к единообразию в именовании таблиц, колонок и псевдонимов.
- Отдавайте предпочтение явным JOIN для наглядного представления связей между таблицами.
Пример:
-- Зачем SQL запрос идёт в гости? Чтоб JOINиться к тусовке!
SELECT
c.Name, o.Total
FROM
Клиенты AS c
INNER JOIN Заказы AS o ON c.ID = o.IDКлиента
WHERE
o.Дата BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-12-31'
Построение фундамента
Единообразное форматирование – это ключ к эффективной работе с SQL, который упрощает восприятие и поддержание кода. Для стандартизации SQL-синтаксиса:
- Используйте такие инструменты, как SQL Prompt или ApexSQL Refactor.
- Вертикальное наложение основных директив запросов: SELECT, FROM, WHERE повышает их читабельность.
- В условиях JOIN сначала укажите основные элементы для отражения иерархии связей между таблицами.
Архитектура запроса для максимальной наглядности
Структурированный SQL-запрос облегчает понимание его цели:
- Размещайте подзапросы в чётко определенных блоках для упрощения восприятия логики.
- Применяйте оконные функции и оператор QUALIFY для решения сложных задач.
- Используйте конструкцию CASE WHEN для воображения различных вариантов результатов.
Управление сложной логикой
Когда в SQL-запросах есть продуманная логика, каждая деталь важна:
- Размещайте условие ON на одной строке с JOIN для явной демонстрации отношений.
- Переносите вторичные условия в блок WHERE.
- Чётко обозначайте вложенные подзапросы и выражения CASE, используя для этого отступы.
Визуализация
Считайте форматирование SQL похожим на упорядоченную библиотеку книг:
Неформатированный SQL: 📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚
Форматированный SQL:
📚 SELECT 📘
📚 FROM 📘
📚 WHERE 📘
📚 GROUP BY 📘
📚 ORDER BY 📘
Грамотное форматирование SQL облегчает навигацию и поиск в коде, аналогично упорядоченным книгам на полке.
Внедрение современных инструментов
Улучшите эффективность форматирования SQL с использованием специализированных инструментов:
- Применяйте общеизвестные стандарты отступов, такие как отступ в 8 пробелов.
- Используйте SQL Prompt или ApexSQL Refactor для автоматического форматирования.
- При работы с большими скриптами обдумайте возможность вертикального положения монитора.
Методики командной работы
Форматирование SQL должно учитывать интересы всего коллектива:
- Уважайте стиль работы команды. Соблюдение общих правил важно, как единые правила в спорте.
- Рассмотрите использование бесплатных инструментов и лучших практик для стандартизации подходов.
- Отдаёте предпочтение стилю оформления, поддерживаемому MS SQL Server Management Studio, который используется во многих компаниях технологического сектора.
Полезные материалы
- Simon Holywell: Руководство по стилю SQL — подробное руководство по форматированию SQL.
- GitHub – sql-formatter-org/sql-formatter — инструмент для стандартизации SQL.
- Learn SQL: Naming Conventions — статья о стандартах наименования в SQL.
- OWASP Cheat Sheet: Предотвращение SQL-инъекций — советы по защите от SQL-инъекций.
- Studytonight: Нормализация в СУБД — суть и принципы нормализации баз данных.
- GeeksforGeeks: Свойства ACID в СУБД — разъяснение принципов обеспечения целостности данных в базах данных.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое из следующих утверждений о форматировании SQL является правильным?
1 / 5
Виктор Ермаков
SQL-разработчик
Свежие материалы