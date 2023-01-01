Сравнение полей в SELECT T-SQL: результата в виде BIT

Быстрый способ извлечения информации

Оператор CASE можно использовать непосредственно в выражении SELECT для сравнительного анализа данных. Взгляните на следующий пример:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN columnA > columnB THEN 'ColumnA выигрывает!' WHEN columnA < columnB THEN 'Победа за columnB!' ELSE 'Ничья!' END AS Результат FROM ВашаТаблица;

В результате в столбце 'Результат' отразится сравнение значений между columnA и columnB для каждой записи, включая случаи равенства значений.

Логическое представление результатов

Чтобы отобразить результат сравнения в логическом формате BIT , используйте CASE следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT CAST( CASE WHEN FieldA > FieldB THEN 1 ELSE 0 END AS BIT ) AS Перевес FROM ТаблицаКотов;

Этот запрос вернёт столбец Перевес в логическом формате BIT , который аналогичен типу bool в C#.

Проще с IIF

Для упрощения и ускорения написания кода при однозначных условиях используйте функцию IIF:

SQL Скопировать код SELECT IIF(FieldA > FieldB, 1, 0) AS Перевес FROM ТаблицаКотов;

Результат будет схожим с предыдущим примером, воспользовавшись CASE, однако затрачено на кодирование будет меньше времени.

Соблюдаем синтаксис

При переносе кода из других языков программирования, таких как C#, в T-SQL, возможны синтаксические ошибки. Например, конструкция SELECT (FieldA > FieldB) AS BIT в T-SQL не применима. Чтобы избегать подобных ошибок, лучше использовать CASE или IIF.

Визуализация

Вообразите ваш SELECT-запрос как шеф-повара, который выбирает лучшее блюдо:

Markdown Скопировать код Блюдо: SELECT Овощ Критерий: 'Вес овоща' > '500 г'

Результат:

Markdown Скопировать код До сравнения: 🥕 (Мини-овощ) После сравнения: 🥕✅ (Отличный выбор, это внушительный овощ!)

Таким образом, SELECT с условиями сравнения осуществляет отбор данных высокого качества.

Различные способы сравнения

Простая конкуренция: совпадения и различия

Простая проверка на равенство или неравенство значений:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN FieldA = FieldB THEN 'Полные двойники!' WHEN FieldA <> FieldB THEN 'Полная противоположность' END AS Совместимость FROM ТаблицаКотов;

Диапазонное превосходство

Определение того, входит ли значение в заданный диапазон:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN FieldA BETWEEN 100 AND 200 THEN 'Идеальный размер коробки' ELSE 'Не влезает в коробку' END AS ОпределениеРазмера FROM ТаблицаКотов;

Охота на фантомы: работа с NULL

Обработка случаев NULL:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN FieldA IS NULL THEN 'A – прозрачен' WHEN FieldB IS NOT NULL THEN 'B – весь в лицо' END AS ДиагностикаПрозрачности FROM ТаблицаКотов;

Запрос на высшем уровне

Используйте алиасы для повышения читаемости кода.

для повышения читаемости кода. Комментируйте сложные участки запроса так, будто объясняете их начинающему специалисту.

сложные участки запроса так, будто объясняете их начинающему специалисту. Форматируйте конструкции CASE, чтобы код был легко воспринимаемым.

конструкции CASE, чтобы код был легко воспринимаемым. Оценивайте влияние запросов на производительность.

Нюансы оптимизации

Даже при использовании подзапросов и объединений следует учитывать общую производительность. Анализируйте планы выполнения запросов и производите оптимизацию при необходимости.

Выбор между IIF и CASE

IIF подходит для быстрой однократной проверки булева условия .

подходит для быстрой . При использовании вложенных IIF следует отдать предпочтение CASE для обеспечения читаемости и понимаемости запроса.

следует отдать предпочтение для обеспечения читаемости и понимаемости запроса. При написании сложных запросов читабельность имеет первостепенное значение, здесь CASE – ваш лучший выбор.

Полезные материалы