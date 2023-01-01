Сравнение полей в SELECT T-SQL: результата в виде BIT
Быстрый способ извлечения информации
Оператор CASE можно использовать непосредственно в выражении SELECT для сравнительного анализа данных. Взгляните на следующий пример:
SELECT
CASE
WHEN columnA > columnB THEN 'ColumnA выигрывает!'
WHEN columnA < columnB THEN 'Победа за columnB!'
ELSE 'Ничья!'
END AS Результат
FROM
ВашаТаблица;
В результате в столбце 'Результат' отразится сравнение значений между columnA и columnB для каждой записи, включая случаи равенства значений.
Логическое представление результатов
Чтобы отобразить результат сравнения в логическом формате
BIT, используйте CASE следующим образом:
SELECT CAST(
CASE
WHEN FieldA > FieldB THEN 1
ELSE 0
END AS BIT
) AS Перевес
FROM ТаблицаКотов;
Этот запрос вернёт столбец
Перевес в логическом формате
BIT, который аналогичен типу
bool в C#.
Проще с IIF
Для упрощения и ускорения написания кода при однозначных условиях используйте функцию IIF:
SELECT IIF(FieldA > FieldB, 1, 0) AS Перевес
FROM ТаблицаКотов;
Результат будет схожим с предыдущим примером, воспользовавшись CASE, однако затрачено на кодирование будет меньше времени.
Соблюдаем синтаксис
При переносе кода из других языков программирования, таких как C#, в T-SQL, возможны синтаксические ошибки. Например, конструкция
SELECT (FieldA > FieldB) AS BIT в T-SQL не применима. Чтобы избегать подобных ошибок, лучше использовать CASE или IIF.
Визуализация
Вообразите ваш SELECT-запрос как шеф-повара, который выбирает лучшее блюдо:
Блюдо: SELECT Овощ
Критерий: 'Вес овоща' > '500 г'
Результат:
До сравнения: 🥕 (Мини-овощ)
После сравнения: 🥕✅ (Отличный выбор, это внушительный овощ!)
Таким образом, SELECT с условиями сравнения осуществляет отбор данных высокого качества.
Различные способы сравнения
Простая конкуренция: совпадения и различия
Простая проверка на равенство или неравенство значений:
SELECT
CASE
WHEN FieldA = FieldB THEN 'Полные двойники!'
WHEN FieldA <> FieldB THEN 'Полная противоположность'
END AS Совместимость
FROM ТаблицаКотов;
Диапазонное превосходство
Определение того, входит ли значение в заданный диапазон:
SELECT
CASE
WHEN FieldA BETWEEN 100 AND 200 THEN 'Идеальный размер коробки'
ELSE 'Не влезает в коробку'
END AS ОпределениеРазмера
FROM ТаблицаКотов;
Охота на фантомы: работа с NULL
Обработка случаев NULL:
SELECT
CASE
WHEN FieldA IS NULL THEN 'A – прозрачен'
WHEN FieldB IS NOT NULL THEN 'B – весь в лицо'
END AS ДиагностикаПрозрачности
FROM ТаблицаКотов;
Запрос на высшем уровне
- Используйте алиасы для повышения читаемости кода.
- Комментируйте сложные участки запроса так, будто объясняете их начинающему специалисту.
- Форматируйте конструкции CASE, чтобы код был легко воспринимаемым.
- Оценивайте влияние запросов на производительность.
Нюансы оптимизации
Даже при использовании подзапросов и объединений следует учитывать общую производительность. Анализируйте планы выполнения запросов и производите оптимизацию при необходимости.
Выбор между IIF и CASE
- IIF подходит для быстрой однократной проверки булева условия.
- При использовании вложенных IIF следует отдать предпочтение CASE для обеспечения читаемости и понимаемости запроса.
- При написании сложных запросов читабельность имеет первостепенное значение, здесь CASE – ваш лучший выбор.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы