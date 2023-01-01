Сравнение Oracle (+) и ANSI JOIN: функциональность, скорость

Быстрый ответ

Синтаксис (+) Oracle — устаревший метод записи внешних соединений, применяемый лишь в Oracle. В противоположность ему, ANSI JOIN — это современное и универсальное решение, универсально признанное благодаря своей понятности и гибкости.

Подробнее о различиях:

Читаемость : ANSI JOIN ясно обозначает тип соединения, применяя ключевые слова, такие как LEFT , RIGHT и FULL .

: ANSI JOIN ясно обозначает тип соединения, применяя ключевые слова, такие как , и . Универсальность: ANSI JOIN позволяет выполнять FULL OUTER JOIN, что недостижимо с помощью синтаксиса (+) Oracle.

Сравнение примеров с использованием левостороннего внешнего соединения:

Метод Oracle — довольно архаичный:

SQL Скопировать код -- Oracle (+) предлагает присоединиться к вечеринке в старом стиле SELECT * FROM table1, table2 WHERE table1.id = table2.id(+);

Метод ANSI — более современный и выразительный:

SQL Скопировать код -- ANSI говорит: "Не переживайте, ANSI JOIN надёжно соединяет данные!" SELECT * FROM table1 LEFT OUTER JOIN table2 ON table1.id = table2.id;

Выбирайте ANSI JOIN для легкости чтения и кроссплатформенности.

Глубже в деталях: Oracle (+) против ANSI JOIN

Усиленные возможности и множественные соединения в ANSI JOIN

Синтаксис ANSI JOIN упрощает выполнение многократных соединений и работы со сложными условиями соединения. Он обеспечивает структурированный и декларативный подход к задачам соединения нескольких таблиц по различным критериям.

Пример:

SQL Скопировать код -- ANSI JOIN задаёт вопрос: "Почему ограничиваться одним соединением, когда можно реализовать больше?" SELECT * FROM table1 LEFT OUTER JOIN table2 ON table1.id = table2.id INNER JOIN table3 ON table2.id = table3.id;

ANSI JOIN: Новые горизонты для внешних соединений

С помощью синтаксиса (+) Oracle можно связать данные только по одному столбцу и не использовать FULL OUTER JOIN или составные выражения. В свою очередь, ANSI JOIN предоставляет возможности для этих типов соединений, значительно улучшая гибкость и надёжность SQL-запросов.

ANSI JOIN для упорядоченных и чётких подзапросов

При использовании подзапросов, включая коррелированные, ANSI JOIN предстает в наилучшем виде, благодаря чёткому определению соединения, что способствует оптимизации производительности и простоты запросов.

Решение проблем и компромиссы

Неправильное использование символа (+) может привести к некорректным результатам или затруднить выполнение внешних соединений. ANSI JOIN, требуя явного указания условий соединения, снижает вероятность ошибок. Этот подход особенно ценен для предотвращения нежелательного возникновения декартовых произведений в сложных запросах.

Визуализация

Сравнивая нотацию Oracle (+) с JOIN ANSI, можно представить первую как крючок (🪝), а вторую — как современный кронштейн (🔗):

Markdown Скопировать код Нотация Oracle (+) ANSI JOIN ----------------- --------- Таблица A 🪝 Таблица B Таблица A 🔗 Таблица B

Процесс перехода:

Markdown Скопировать код Старое: A 🪝 B ==> Новое: A 🔗 B

Перехождение от Oracle (+) к ANSI JOIN означает обновление от простого крюка до многофункционального и универсального фиксатора в вашей SQL-библиотеке.

Дополнительное объяснение по производительности и вопросам лучших практик

Распространено неверное мнение, что нотация (+) Oracle более производительна. Однако глубокое тестирование не выявило значимой разницы в производительности между ANSI JOIN и оператором (+). А рекомендации Oracle подтверждают предпочтительность ANSI JOIN для последовательности и оптимизации, так как оптимизатор лучше обрабатывает ANSI-синтаксис.

Самосоединения в синтаксисах Oracle и ANSI

Самосоединение возможно в обоих подходах. Однако ANSI JOIN предлагает более понятное оформление для этих операций, благодаря ясному разграничению между псевдонимами таблиц.

Индикаторы устаревания

Хотя Oracle официально не объявила синтаксис (+) устаревшим, они рекомендуют разработчикам переходить на ANSI JOIN для будущих проектов, намекая на потенциальное устаревание этого синтаксиса. Соблюдение лучших практик обеспечит актуальность вашего кода на длительный срок.

Портабельность со стандартным синтаксисом ANSI

Так как ANSI JOIN соответствует стандарту, он обеспечивает совместимость с многими базами данных. Использование синтаксиса ANSI в SQL-запросах упрощает их перенос на другие платформы с минимальными изменениями.

